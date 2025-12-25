Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar: Yerli ve milli yeni bir aydın sınıfına ihtiyacımız var

Necmeddin Bilal Erdoğan , Batılılaşma konusuna da değinerek, "Topraklarımız işgal edilmeden önce aydınlarımızın, entelektüel sınıflarımızın adeta kafalarının içi işgal edilmişti. Dolayısıyla Batı karşısında aşağılık kompleksiyle 'Biz yapamayız. Biz artık yenildik. Biz kaybettik. Bu medeniyet yarışında bizim artık yerimiz olamaz. Ancak biz Batı'ya benzeyerek bu yerlere gelebiliriz...' Şimdi söyleyince ne kadar absürt geliyor, değil mi? Benzeyerek nereye geliyorsun? Bir şeyin bir de özü var. Yani sadece dıştan benzeyerek o gelişmişliğe erişemeyeceğimizi şu anda çok net anlıyoruz. Kıyafet itibarıyla da göreceğiniz gibi bu kıyafeti giydin diye teknolojide gelişemiyorsun, ilerleyemiyorsun." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

"YERLİ VE MİLLİ BİR AYDIN SINIFININ YÜKSELMESİNE İHTİYACIMIZ VAR"

"Düşünün ki 1699'a kadar pek savaş kaybetmemiş bir millet. 'Biz savaşı nasıl kaybettik?' sorgulamaları içerisinde Batı'nın ilerlemesini tam analiz edememe, belki onun gerisinde kalmanın verdiği şey ve tabii ki Batı'nın yaşadığı demografik patlama... Merhum iktisat tarihçisi Mehmet Genç Hocamızın çalışmalarında görüyoruz. Osmanlı'nın yüzlerce yıl ekonomik büyüklüğü hiç değişmemiş. Ne demek bu? Nüfus da değişmemiş demek. Yani üretim aynı, satış aynı, dağıtım aynı, hasıla aynı. Öbür tarafta Rusya'nın, Avrupa'nın nüfusunun kaç kat büyüdüğüne bakıyorsunuz. İşte Prof. Dr. Erhan Afyoncu çok net söylüyor, 'Osmanlı'nın çöküşünün merkezinde demografik çöküş vardı' diyor. O demografik çöküşün bizi bu Batılılaşma hezeyanlarına sürüklediğini, bizim aslında kimliksizleşmemize yol açtığını, ciddi bir kültürel yozlaşmanın bütün toplumda egemen olduğunu görüyoruz. Geldiğimiz noktada hamdolsun, o aydın sınıf tasfiye oldu, oluyor. Orada bir transformasyon, geçiş dönemini yaşıyoruz. Ama yeni bir aydın sınıfımız henüz ortaya çıkmış değil. Toplumun saygı duyduğu, sözüne itibar ettiği ama aynı zamanda yerli ve milli olan yeni bir aydın sınıfının yükselmesine de çok ciddi ihtiyacımız var."

"BATI MEDENİYETİ SÖMÜRGECİ DAVRANDI"

Türk medeniyetinde merhamet ve saygının yerine ilişkin cirit ve güreş spor dalları üzerinden örnekler veren Erdoğan, bu türde örneklerin Batı'da görülemeyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Batı'nın sporlarında şike, doping, bahis konuşuluyor. Öyle bir bahis ki yüzlerce milyar dolarlık. Dünyada yasa dışı bahisle bütün kara para, suçun beslendiğini biliyoruz. Biliyoruz, konuşuyoruz, bir türlü bununla mücadeleyi kazanamıyoruz. Çünkü Batı medeniyetinin özü, tamam gelişme var, teknolojik ilerleme var, vesaire ama bu ilerlemeyi neye borçlu? Büyük oranda sömürgeciliğe borçlu. Büyük oranda kan, gözyaşı, ter üzerine inşa edilmiş bir medeniyet. Bunun da hayrını göremiyor tabii ki.

Batı medeniyetinin, sömürge ülkelerin insanlarına değer vermemesine karşın Anadolu medeniyetinin temelinde insanı yücelten bir inancın olduğuna işaret eden Erdoğan, "Onun için biz, ne denli kültürümüzle yeniden buluşabilirsek, kimliğimizi yeniden özgüvenle kuşanabilirsek o zaman dünyanın geri kalanıyla özgüvenle irtibat kurabiliriz." dedi.

"BEN ÇOCUKKEN 'TÜRK DÜNYASIYLA YENİDEN BULUŞACAĞIZ' DERDİK"

Türk dünyası ülkelerinin, 1991'de SSCB'nin dağılmasıyla birlikte bağımsızlıklarını kazandığını anımsatan Erdoğan, "1991 yılında Türkiye, 200 milyar dolarlık ekonomisi, 55-60 milyon nüfusu olan bir ülkeydi. O zaman hayaller çok büyüktü. Ben çocuktum, 10 yaşındaydım, hatırlıyorum, 'Türk dünyasıyla yeniden buluşacağız. Türk dünyasıyla büyük bir bütün olacağız. Bu bize barış getirecek, huzur getirecek, refah getirecek, güçleneceğiz hep birlikte' dedik. Ama aşağı yukarı 10 yılımızı boş geçirdik diyebiliriz. Çünkü ülkenin imkanları kısıtlıydı. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye artık o güne nazaran 8 kat büyük ekonomisi olan, dünyanın satın alma gücüne göre 11. sıradaki büyük ekonomisi, 1,6 trilyon dolarlık ülkeyiz. Ona göre sözümüzün tesiri var. Ona göre yapmak istediklerimizi yapabilecek gücümüz var. Onun için şimdi Türk Devletleri Teşkilatı kurulduğu zaman, TİKA'nın bugün artık çok farklı boyutlarda işler yaptığını, YTB'nin artık çok daha sofistike hizmetler geliştirebildiğini görebiliyoruz." diye konuştu.