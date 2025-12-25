PODCAST CANLI YAYIN

Wanda Nara'nın tavuk büyüsü ifşa oldu! Icardi suskunluğunu bozdu

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ve tutuklu avukat Nicolas Payarola’ya yönelik büyü iddialarına tepki gösterdi. Icardi, çocuklarının velayeti üzerinden süren tartışmalara sert ifadelerle yanıt verdi.

Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki boşanma süreci, çocukların velayeti üzerinden devam ediyor. Ancak son gelişmeler, tartışmaların sadece hukuki değil, farklı bir boyuta taşındığını ortaya koydu. İddialara göre Nara ve tutuklu avukat Nicolas Payarola, Icardi'ye yönelik bir 'tavuk büyüsü' uygulamıştı.

Wanda Nara'nın geçtiğimiz günlerde dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan avukatı Nicolas Payarola'nın telefon kayıtlarında ikilinin, Mauro Icardi'ye yönelik bir 'Tavuk büyüsü' yaptıkları ortaya çıktı.

Icardi'den Tepki ve Eleştiriler ⚡

Bunun üzerine sessizliğini bozan Icardi, bir tavuk kümesine girerek eski eşini ve avukatı ti'ye aldı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yaşananları sert ifadelerle anlattı ve geçmişte çocuklarına yapılanlara vurgu yaptı.

Icardi, büyü ve ritüel iddialarına değinirken, "İyi ve gerçek insanları bu saçmalıklar etkilemez" sözleriyle kendisine yöneltilen girişimlere tepki gösterdi.

Payarola'nın hapis sürecine gönderme yapan Mauro Icardi, şu ifadeleri kullandı: "Dolandırıcılık suçundan hapse girdin; bunu adalet belirledi ama ben asla unutmayacağım. Yasayı bir maske olarak kullanmanı, tehdit ve şantajla korku salmanı unutmayacağım. Özellikle kızlarıma çektirdiğin acıları... Bir babayı çocuklarından koparmaya çalışmak bir strateji değil, düpedüz zulümdür"

Mauro Icardi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün ritüeller, büyücülük, kara mumlar ve kurbanlar gün yüzüne çıkıyor ama merak etme; iyi ve gerçek insanları bu saçmalıklar etkilemez. Sen hiçbir zaman güçlü olmadın; karanlıkta oynayan bir sirk palyaçosuydun. İnsanların senden korktuğunu sandın ama aslında sefil birisin"

Yıldız futbolcu, "Şimdi hapis zamanı; yeni bir 'ev' ve yeni bir gerçeklik. Umarım oradaki sessizlik, başkalarına yaşattığın tüm korkuyu sana geri verir. Kapalı kapılar ardında mutlu bayramlar geçir; tavuklar bile seni kurtaramayacak" dedi.

