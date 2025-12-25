Wanda Nara'nın tavuk büyüsü ifşa oldu! Icardi suskunluğunu bozdu

Kaynak: Sosyal medya Icardi, büyü ve ritüel iddialarına değinirken, "İyi ve gerçek insanları bu saçmalıklar etkilemez" sözleriyle kendisine yöneltilen girişimlere tepki gösterdi.

Kaynak: Sosyal medya Payarola'nın hapis sürecine gönderme yapan Mauro Icardi, şu ifadeleri kullandı: "Dolandırıcılık suçundan hapse girdin; bunu adalet belirledi ama ben asla unutmayacağım. Yasayı bir maske olarak kullanmanı, tehdit ve şantajla korku salmanı unutmayacağım. Özellikle kızlarıma çektirdiğin acıları... Bir babayı çocuklarından koparmaya çalışmak bir strateji değil, düpedüz zulümdür"