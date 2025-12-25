SDG için süre dolarken Suriye'de son durum | "ABD baskısıyla entegrasyon" iddiası: Abdi'nin kafası değişmedi | Şam'dan yalanlama geldi







ABDİ ÖNCE "ANLAŞTIK" DEDİ SONRA "ÖZERKLİK" ŞARTI KOŞTU



SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve PYD elebaşı Salih Müslim'den ise peş peşe açıklamalar geldi.



Abdi, "Kamu yararına uygun bir şekilde askeri güçlerin entegrasyonu konusunda ortak bir anlayışa vardık" dedi.



Tüm Suriye'yi kapsayan bir çözüme ulaşmak için zaman gerektiren anayasal konular olduğunu öne süren SDG elebaşı, "Suriye'deki çözümün merkeziyetçilikten uzak olması gerektiğine inanıyoruz" ifadesiyle yine adem-i merkeziyetçi bir yapı istedi.



Abdi, "Bölge halkının kendi bölgelerini anayasal bir çerçeve içinde yönetmesini istiyoruz" diyerek özerklik talep etti.





"Sınır geçişleri ve sınırlar konusunda ortak bir vizyon oluşturmada ilerleme kaydedildi" diyen Abdi, "Temel konularda görüş birliği var ve önümüzdeki dönemde tüm anlaşmalara varmayı umuyoruz" şeklinde konuştu.



SDG'nin ayak dirediği temel konulardan biri de petrol sahalarının Şam'a devri konusu.



Elebaşı Abdi "Doğal kaynaklar tüm Suriyelilere aittir" ifadelerini kullandı.





PYD'DEN "ABD BASKI YAPIYOR" İDDİASI



PYD elebaşı Salim Müslim, ABD'nin mutabakat için SDG'ye baskı yaptığını ileri sürdü.



"Amerika'nın acelesi var; bu nedenle adalet gözetmeksizin kağıt üzerinde bir istikrar bekliyor" diyen Müslim şu ifadeleri kullandı:



ABD'nin SDG ile Şam arasındaki sürece dair temel motivasyonu Suriye'de bir an önce istikrarın sağlanmasıdır. İki tarafın ivedilikle bir anlaşmaya varmasını istiyorlar. Ancak bu yaklaşım, "mazlum tarafın zulmü kabul etmesini, zalimin ise hükmüne devam etmesini" isteyen bir noktaya evriliyor. PYD: ŞAM 3 TÜMENİ KENDİNE BAĞLAMAK İSTEDİ, RAKKA VE DEYRİZOR'U TALEP ETTİ



Öte yandan Syrian TV'nin "üç tümen" iddiasını destekleyen bir çıkış da PYD kanadından geldi.



Elebaşı Salih Müslim, "Şam SDG'nin üç askeri tümen olarak katılmasını kabul ettiğini iletti ancak bu tümenlerin doğrudan Şam yönetimine bağlı olmasını şart koşuyor. 'Sizi biz yönetirsek bazı haklar verebiliriz' diyorlar. Ayrıca Rakka ve Deyrizor'u kendilerine teslim etmemizi talep ediyorlar" dedi.