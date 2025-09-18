Maç bitiminde ortalık karıştı: Fenerbahçe penaltı bekledi hakem "devam" dedi

Dünkü maça da yine hakem kararları damgasını vurdu. Hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Onur Özütoprak kararlarıyla çok tartışıldı. Maçın son anında Fenerbahçe penaltı bekledi. Ancak "devam" kararı çıkında ortalık karıştı. Hakeme büyük tepki gösterildi.

CENK TOSUN'DAN PENALTI TEPKİSİ

F.Bahçe'nin tecrübeli oyuncusu Cenk Tosun maçtan sonra hakem kararına isyan etti. Sarı-Lacivertli oyuncu, "Rakip takımdan bir oyuncuya sordum. 'Elime çarptı ağabey' dedi. Topu alıp penaltı noktasına gittim. Penaltıyı ben atacaktım ama penaltı verilmedi. Net bir penaltımız verilmedi" dedi.

YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

F.Bahçe'nin başarılı oyuncusu Levent Mercan, maça iyi başlamadıklarını söyleyerek, "Ama takım karakter gösterdi. Son dakikalar daha iyi olabilirdi. Hakemler penaltıyı vermedi. Sağlık olsun ama biz yolumuza devam edeceğiz" dedi.

SONUÇ HİÇ ADİL DEĞİL

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Semedo 4 yıl sonra bir lig maçında gol hasretini bitirdi. Semedo maçtan sonra, "İlk yarı iyi değildik. Sonuç adil değil. Çok daha iyisini yapmalıyız. Girdiğimiz pozisyonları atmamız gerekirdi" ifadesini kullandı.