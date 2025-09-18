SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Karabağ’dan tarihi zafer: 210 milyon Euro’luk Benfica’yı devirdi

Azerbaycan ekibi, 2.7 milyon Euro ilk 11 değeriyle 210 milyon Euro’luk Benfica’yı devirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Eylül 2025
Karabağ’dan tarihi zafer: 210 milyon Euro’luk Benfica’yı devirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Azerbaycan ekibi Karabağ, Benfica'yı deplasmanda 3-2 yenerek Devler Ligi'nde gecenin sürprizine imza attı. Benfica 6. dakikada Enzo Barrenechea ve 16. dakikada Vangelis Pavlidis ile 2-0 öne geçti.

Karabağ, 30'da Leandro Andrade, 48'de Camilo Duran ve 86. dakikada Olexiy Kashchuk'in attığı gollerle 2-0'dan maçı çevirdi ve maçı 3-2 kazandı. Azerbaycan ekibinin Benfica karşısındaki ilk 11 değeri 2.7 milyon Euro. Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi play-off turunda eleyen ve adını gruplara yazdıran Benfica'nın ilk 11 değeri ise tam 210 milyon Euro... Karabağ tam bir Peri Masalı yazdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır!
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu
Ocak ayıyla birlikte artacak! Çalışanlara yeni tazminat: Kıdemde tutarlar nasıl değişecek? Yeni tavan ne olacak?
Dünyaca ünlü profesörler ayakta alkışladı! Arda Çetinkaya ve Buket Atalay’ın projesi NASA’ya damga vurdu
Türk Telekom
Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor | İşte detaylar
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı! 25 baz puan düşürüldü
Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya Kudüs ayarı: Müslümanlar haklarında tek bir geri adım dahi atmayacak
Kanarya’ya soğuk duş! Fenerbahçe - Alanyaspor: 2-2 | MAÇ SONUCU
Aşk ve Gözyaşı
Fikret Orman ile ilişkisi tam gaz! Güzide Duran Tekrar evlenmek ister misiniz? sorusuna bakın ne tepki verdi
Charlie Kirk suikastında ABD’li gazeteci Tucker Carlson bombayı patlattı: Netanyahu’dan hoşlanmıyordu
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan Terörsüz Türkiye’ye sabotaj! İmralı şartı sundu komisyonu hedef aldı
AK Parti’den CHP’li Özgür Özel’in Bayrampaşa iftiralarına sert tepki: Bir müfteri olarak anılacak!
Son dakika: Tutuklanan CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı | Seçim tarihi belli oldu
PKK zıplıyor... Avukatları kıvranıyor... Teröristbaşı Umut Hakkı mı istiyor? Öcalan’dan yeni açıklama: Süreç hukuksal çözüm aşamasına geldi
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi! Yerine o yıldız adayı gelecek
Sıra Almanya’nın fethinde! Okan Buruk ilk 11’ini belirledi