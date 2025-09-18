Karabağ’dan tarihi zafer: 210 milyon Euro’luk Benfica’yı devirdi

Azerbaycan ekibi Karabağ, Benfica'yı deplasmanda 3-2 yenerek Devler Ligi'nde gecenin sürprizine imza attı. Benfica 6. dakikada Enzo Barrenechea ve 16. dakikada Vangelis Pavlidis ile 2-0 öne geçti.

Karabağ, 30'da Leandro Andrade, 48'de Camilo Duran ve 86. dakikada Olexiy Kashchuk'in attığı gollerle 2-0'dan maçı çevirdi ve maçı 3-2 kazandı. Azerbaycan ekibinin Benfica karşısındaki ilk 11 değeri 2.7 milyon Euro. Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi play-off turunda eleyen ve adını gruplara yazdıran Benfica'nın ilk 11 değeri ise tam 210 milyon Euro... Karabağ tam bir Peri Masalı yazdı.