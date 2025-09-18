Jose Mourinho Benfica yolunda!

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Benfica'da teknik direktörlük koltuğu için sürpriz bir isim gündeme geldi: Jose Mourinho. Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran ve Sarı-Lacivertli kulüple yollarını ayıran deneyimli teknik adamın, Benfica ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Portekiz futbolunun en önemli figürlerinden biri olan Mourinho'nun, ülkesine dönmeye sıcak baktığı ve eski kulübü Benfica ile görüşmelerde sona gelindiği belirtiliyor.

HAYIR DIYEMEM

Basına yaptığı açıklamada ise Mourinho'nun "Benfica'ya hayır diyebilecek bir teknik direktör dünyada yok" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Bu gelişmeyle Mourinho'nun- Benfica'da çalışmak istediği ifade edildi.