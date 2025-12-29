Başkan Erdoğan Kuveyt Veliaht Prensi ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, Gazze’de kalıcı ateşkes, yeniden imar süreci ve Somali’nin toprak bütünlüğü gündeme geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Kuveyt arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Başkan Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmek için çalışmaların sürdüğünü, iki ülke arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini ifade etti.
GAZZE'DEKİ GELİŞMELER ELE ALINDI
Görüşmede, Gazze'de kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanmasının ardından yeniden imar sürecinin başlatılmasının önemine dikkat çeken Başkan Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt'in bu süreçte yakın iş birliği içinde olmasının bölge istikrarı açısından kritik olduğunu belirtti.
SOMALİLAND'DAKİ SON GELİŞMELER
Başkan Erdoğan ayrıca, İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlerinin arttığını vurgulayarak, Somaliland'ı tanıma kararının da bu adımlardan biri olduğunu ifade etti. Erdoğan, Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GAZZE VE SOMALİ MESAJI
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
