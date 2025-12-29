Başkan Erdoğan Kuveyt Veliaht Prensi ile görüştü

PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, Gazze’de kalıcı ateşkes, yeniden imar süreci ve Somali’nin toprak bütünlüğü gündeme geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Kuveyt arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmek için çalışmaların sürdüğünü, iki ülke arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini ifade etti.

GAZZE'DEKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

Görüşmede, Gazze'de kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanmasının ardından yeniden imar sürecinin başlatılmasının önemine dikkat çeken Başkan Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt'in bu süreçte yakın iş birliği içinde olmasının bölge istikrarı açısından kritik olduğunu belirtti.

SOMALİLAND'DAKİ SON GELİŞMELER

Başkan Erdoğan ayrıca, İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlerinin arttığını vurgulayarak, Somaliland'ı tanıma kararının da bu adımlardan biri olduğunu ifade etti. Erdoğan, Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GAZZE VE SOMALİ MESAJI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkilerini her alanda geliştirmek için çalıştıklarını, iş birliğinin artarak süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanmasıyla birlikte Gazze'nin yeniden imarının başlamasını ümit ettiklerini, Türkiye'nin ve Kuveyt'in bu süreçte iş birliğinin önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in bölgemizi istikrarsızlaştırma gayretlerinin arttığını, Somaliland'ı tanıma kararının da bunlardan biri olduğunu, Somali'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

