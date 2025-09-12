Trendyol Süper Lig’de milli ara sonrası Fenerbahçe-Trabzonspor maçı heyecanı

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 5. haftasının en önemli maçı pazar günü saat 20.00'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak. Zorlu karşılaşmada Ozan Ergün düdük çalacak.

5. HAFTANIN HAKEMLERİ

YARIN 17.00 Karagümrük-Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu 17.00 Samsunspor-Antalyaspor: Arda Kardeşler 17.00 Eyüpspor-Galatasaray: Batuhan Kolak 20.00 Konyaspor-Alanyaspor: Halil Umut Meler 20.00 Beşiktaş-Başakşehir: Alper Akarsu PAZAR 17.00 Kayserispor-Göztepe: Atilla Karaoğlan 20.00 Gaziantep FK-Kocaelispor: Yiğit Arslan 20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Ozan Ergün PAZARTESİ 20.00 Rizespor-Gençlerbirliği: Zorbay Küçük