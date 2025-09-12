SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trendyol Süper Lig’de milli ara sonrası Fenerbahçe-Trabzonspor maçı heyecanı

Süper Lig 5. haftasında pazar günü saat 20.00’de oynanacak kritik Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Eylül 2025
Trendyol Süper Lig’de milli ara sonrası Fenerbahçe-Trabzonspor maçı heyecanı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 5. haftasının en önemli maçı pazar günü saat 20.00'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak. Zorlu karşılaşmada Ozan Ergün düdük çalacak.

5. HAFTANIN HAKEMLERİ

YARIN 17.00 Karagümrük-Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu 17.00 Samsunspor-Antalyaspor: Arda Kardeşler 17.00 Eyüpspor-Galatasaray: Batuhan Kolak 20.00 Konyaspor-Alanyaspor: Halil Umut Meler 20.00 Beşiktaş-Başakşehir: Alper Akarsu PAZAR 17.00 Kayserispor-Göztepe: Atilla Karaoğlan 20.00 Gaziantep FK-Kocaelispor: Yiğit Arslan 20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Ozan Ergün PAZARTESİ 20.00 Rizespor-Gençlerbirliği: Zorbay Küçük

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur’an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Devlet Bahçeli’den Terörsüz Türkiye açıklaması! Başkan Erdoğan’a adaylık çağrısı: MHP tam destek verecek
Suikatçının başına 100 bin dolar ödül konuldu! FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı: Silahı ele geçirdik
CHP’li Antalya BB’nin Kent Lokantası pislik yuvası çıktı! Yolsuzluk yapmadıkları alan yok!  Kendi üzerime alamıyorum sen al
Barrack Sykes Picot itirafını Arz-ı Mev’ud için yaptı! Aylar sonra kokusu çıktı: Bu sınırlar İsrail için anlamsız istedikleri yere girerler
Memurların Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük maaş 59 bin lirayı geçebilir!
Manavgat Belediyesi’ne rüşvet operasyonu eski başkana da uzandı! Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen tutuklandı
BES ve sigorta sektöründe kapsamlı reform: İşveren katılımı, gençlere teşvik ve yeni çekim hakları geliyor
Oktay Kaynarca ’’Kim Milyoner Olmak İster’’ yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ’’Hiç dinlemedin mi?’’
Devlet güvenceli faizsiz ev ve araç alma dönemi başladı! Emlak Katılım’dan kira öder gibi sahip olma fırsatı
Son dakika: Merkez Bankası faiz oranını yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirdi
Başak Gürkan Arslan’ın katili kayınpederin ifadesi kan dondurdu: Namusumu temizledim | Mal paylaşımı tartışması...
İsrail basını Asıl adres Katar değil Türkiye’ydi dedi! Trump iddiası... NATO engeli
Terörsüz Türkiye Komisyonu 8. kez toplandı! | Numan Kurtulmuş: İsrail tüm bölgeye düşman
İngiltere’de Esptein bombası! E-postaları, bornozlu fotoğrafları ortaya çıktı ABD Büyükelçisi Peter Mandelson görevden alındı
Can Holding’e kara para operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi
Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer!
Can Holding operasyonunda yeni detaylar! TAKVİM mahkeme kararına ve kayyum listesine ulaştı: Suçtan elde edilen gelir aklandı
CHP’de 15 Eylül öncesi ’mutlak butlan’ paniği: Kılıçdaroğlu’nun ihracı masada