Kupa TV TikTok’ta yayın hayatına başladı

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Ziraat Türkiye Kupası'nın dijital kanalı Kupa TV, yeni sezonda farklı bir platforma daha adım attı. Geçtiğimiz yıl YouTube üzerinden futbolseverlerle buluşan kanal, artık TikTok'ta da yayın yapmaya başladı. Kupa TV, kupa maçlarının özet görüntüleri, goller ve özel anların yanı sıra, canlı yayın içerikleriyle de dikkat çekiyor.

Böylece taraftarlar, maç öncesi ve sonrası değerlendirmeleri, öne çıkan pozisyonları ve kupa heyecanını anlık olarak takip edebiliyor. Yeni sezon stratejisiyle dijitalde büyümeyi hedefleyen Kupa TV, TikTok'un hızlı ve dinamik içerik formatı sayesinde özellikle genç kitleye ulaşmayı amaçlıyor. Böylece Türkiye Kupası heyecanı, Turkuvaz Medya Grubu'nun güçlü dijital yayıncılık ağı üzerinden daha geniş kitlelerle buluşacak.