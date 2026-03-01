Hamaney'in sağ kalan danışmanı anlattı: İran'da geçiş süreci nasıl olacak?
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ABD ve İsrail'in saldırılarında öldü. Hamaney'in ve komuta kademesinin bulunduğu ofise tam 30 bomba isabet etti. İran'dna "İsrail'in kalbini yakacağız" açıklaması geldi. Peki, Hamaney sonrası Tahran'da yeni dönem nasıl şekillenecek? Hamaney'in sağ kalan danışmanı Muhammed Muhbir, "Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir fakih olmak üzere üç kişiden oluşan konsey, liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir" dedi.
Hızlı Özet Göster
- İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve ordu komuta kademesi, ABD istihbaratı destekli İsrail saldırısında hayatını kaybetti.
- Saldırıda Hamaney'in ofisine 30 bomba atıldığı bildirildi.
- İran halkı yas için meydanlara akın etti ve intikamı simgeleyen siyah bayrak göndere çekildi.
- İran Anayasası'nın 111. maddesine göre Uzmanlar Meclisi yeni lideri belirleyene kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve bir fakih geçici liderlik görevini üstlenecek.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İran ordusunun üst komuta kademesi savunma konseyi toplantısını icra ederken ABD ve İsrail'in düzenlendiği saldırıda öldü.
Amerikan medyası; ABD'nin sağladığı istihbari destekle saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini yazdı. Hamaney'in ofisine tam 30 bomba atıldığını duyurdu.
İRAN: İSRAİL'İN KALBİNİ YAKACAĞIZ
Hamaney'in ölümü sonrası İran halkı yas için meydanlara akın etti. İntikamı simgeleyen siyah bayrak göndere çekildi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, "ABD ve İsrail, Hamaney'i öldürerek İran halkının kalbini yaktı, biz de onların kalbini yakacağız."dedi.
HAMANEY SONRASI NE OLACAK?
Öte yandan İran lideri Ali Hamaney'in sağ kalan danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney'in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının temsiliyetine ilişkin süreci anlattı.
111. MADDEYE VURGU YAPTI
İran devlet televizyonuna konuşan Muhbir, İran Anayasası'nın 111. maddesinin uygulanacağını söyledi.
Muhbir,"Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir fakih olmak üzere üç kişiden oluşan konsey, liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir." ifadelerini kullandı.
İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
PORTRE: HAMANEY
(1939)
• Ayetullah Ali Hamaney 19 Nisan'da Meşhed kentinde doğdu
• Meşhed ve Kum kentlerinde dini ilimler eğitimi aldı
(1962)
• Kum'da Humeyni'nin Şah'a karşı başlattığı harekete katıldı
(1989)
• Ülkenin 3'üncü Cumhurbaşkanı seçildi
(2026)
• 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti