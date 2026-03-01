Hamaney'in sağ kalan danışmanı anlattı: İran'da geçiş süreci nasıl olacak?

İran Anayasası'nın 111. maddesine göre Uzmanlar Meclisi yeni lideri belirleyene kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve bir fakih geçici liderlik görevini üstlenecek.

İran: İsrail'in kalbini yakacağız (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır) İRAN: İSRAİL'İN KALBİNİ YAKACAĞIZ Hamaney'in ölümü sonrası İran halkı yas için meydanlara akın etti. İntikamı simgeleyen siyah bayrak göndere çekildi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, "ABD ve İsrail, Hamaney'i öldürerek İran halkının kalbini yaktı, biz de onların kalbini yakacağız." dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney İsrail saldırısında öldü





HAMANEY SONRASI NE OLACAK?



Öte yandan İran lideri Ali Hamaney'in sağ kalan danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney'in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının temsiliyetine ilişkin süreci anlattı.

111. MADDEYE VURGU YAPTI



İran devlet televizyonuna konuşan Muhbir, İran Anayasası'nın 111. maddesinin uygulanacağını söyledi.

Muhbir,"Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir fakih olmak üzere üç kişiden oluşan konsey, liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir." ifadelerini kullandı.



İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.