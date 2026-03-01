Terörsüz Türkiye'ye yasal zemin! Önce sahada tespit sonra düzenleme | "Rehabilitasyon" ve infaz kanununda değişiklik

Teyit ve tespit için MİT, Milli Savunma Bakanlığı'nın sahada yaptığı gözlem ve tespitler rapora dönüştürülecek. Rapor, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve MGK'da masaya yatırılacak. Bu toplantıda, 'terör örgütü dağılmış ve silahlar da bırakılmıştır' diye karar alınırsa yasalar için düğmeye basılacak.

PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI SAHADA TEYİT VE TESPİT EDİLECEK AK Parti grubu, siyasi partilere Meclis'te de bir çalışma grubu (gayri resmi) oluşturulması çağrısı yapacak.









REHABİLİTE EDİLECEKLER



SABAH'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; Yapılacak düzenleme kapsamında terör örgütü mensupları terörist eyleme karışanlar, karışmayanlar ve cezaevinde bulananlar olarak ayrılacak. Teröre karışmayanlara denetimli serbestlik uygulanacak. Bunlar için meslek edindirme kursları, rehabilitasyon ve topluma kazandırma programları hazırlanacak.

Suça bulaşanlar ve cezaevinde olanlar ile ilgili infaz Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza İnfaz Kanunu (CİK) ve Terörle Mücadale (TMK) kanunlarında değişiklik yapılacak. Bu değişiklikler sadece terör örgütü PKK mensuplarını kapsayacak.



FETÖ gibi diğer terör örgütü mensupları yararlanamayacak.