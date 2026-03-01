Spor yazarları Kocaelispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi! "Cerny takıntısı"
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, zorlu deplasmanda oynanan mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak hanesine kritik bir 3 puan yazdırdı ve derbi öncesi hata yapmadı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi. Vaclav Cerny'nin oynadığı mevki ve penaltı beklenen iki pozisyon gündeme oturdu. İşte o yorumlar...
SİNAN VARDAR: SERİYE DEVAM
Haftalardır mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, Kocaelispor deplasmanına çıktı. Haftalardır iyi giden bir ivme yakalandı, Avrupa potasına girdi Beşiktaş. Bu seriyi devam ettirerek siyah-beyazlıların yükselişini sürdürmesi gerekiyor. Orkun Kökçü'nün bu maçta olmaması önemli bir eksikti ama Beşiktaş haftalardır bu seriyi iyi bir takım oyunu ortaya koyarak kazandı.
İlk yarıda iki takım da isabetli şut atamadı. Birbirine çok fazla üstünlük kuramayan, temkinli oynayan iki takım izledik. Orkun olmayınca merkezden çıkmak epey zorlaşıyor.
Kocaelispor, Beşiktaş'ı merkeze doğru itti. İlk yarıda Beşiktaş, topu kanatlara değil de merkezden oynamakta ısrar edince zorlandı.
Bu tip maçlarda duran topların önemi çok fazla artıyor. Beşiktaş'ta yeni transfer Agbadou'nun harika yükselişiyle skor 1-0 oldu. Dakikalar ilerlemeden gelen gol Beşiktaş için avantaj oldu. Golden sonra Beşiktaş topa sahip olarak oynamaya başladı.
Dakika 72'de Cerny ile Beşiktaş önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Bu golü atabilsek maç kopacak, stressiz dakikalar geçecekti ama Beşiktaş faydalanamadı. Golden sonra Beşiktaş'ın geri çekilmemesi çok hoşuma gitti. Beşiktaş oyunu rakip sahaya yıktı. Agbadou hem savunmayı toparladı, harika bir maç çıkardı hem de golü atarak takımına üç puanı kazandırdı.
Hakemlerin son haftalarda yükselen bir performansı var. İyi maçlar yönetiyorlar. Bu maçta da hakemi beğendim; karşılaşmayı sıfıra yakın hatayla yönetti. Maçın son atağında VAR'la birlikte doğru karar verildi ve maç da Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona erdi. Galatasaray maçı öncesi Kocaeli deplasmanında alınan bu galibiyet Beşiktaş için çok değerli oldu. Şimdi Türkiye Kupası'nda Rizespor maçını kazanıp derbiye odaklanma zamanı.
TURGAY DEMİR: MÜCEVHER
Açıkçası çok daha sağlam bir mücadele ve daha çok pozisyon beklediğim bir maçtı. Öyle olmadı… Misal koca 45 dakikada takımların, "top çalma, çalar çalmaz topu kaybetme" ya da "rakip ceza sahasına girme ve orada hiç oyalanmadan çıkma" gibi garip istatistiklerini tutmuş olsak muhtemelen at başı olurlardı...
Bir de hakem her "faulümsüye" faul düdüğü çalınca çekilmez oldu vesselam. Her şeye rağmen Beşiktaş daha hırslıydı o kesin...
Kocaelispor sanki bir puan versen maçı oynamamaya razı gibiydi.
Selçuk hoca bekleyerek oynuyordu sözüm ona, yani kontrataklara bel bağlamıştı ama önde bir tek hızlı oyuncusu yoktu… Misal, Serdar Dursun'la kontratak oynanır mı!? Oynanmaz elbet!..
İkinci yarıda Beşiktaş nispeten daha derli toplu göründü. Asllani ve Ndidi ortayı kapattılar, Cerny ve Olaitan iyi top kullandılar v.b. Yine de organize atak sayısı çok azdı ve işin duran toplara kalacağı aşikardı.
Kartal'ın ara transferde bulduğu mücevher Agbadou (Stoperin bu kadar kalitelisi her takıma nasip olmaz), kornerden gelen topu köşeye bıraktı ve fişi çekti. Bu maça kadar, kornerden en çok gol atan Beşiktaş, en çok gol yiyen de Kocaelispor'du!.. İstatistik ilk defa tam olarak doğruyu söyledi galiba!..
Sonrasında Körfez ekibi kontrolsüzce saldırırken en net pozisyonu yine Beşiktaş buldu Olaitan karşı karşıya kaldığında golü atsa son dakikalar lay lay lom geçerdi. Beninli oyuncu kaçırınca ev sahibi umudunu son ana kadar korudu doğal olarak..
Penaltı tartışmaları oldu, hakem Cihan Aydın ve VAR ekibi doğru kararlar verdi. Son dakikadaki tartışmada hakem bekleme süresini oyuna eklemiş olsa daha adil olurdu.
KARTAL YİĞİT: BU ŞABLONDA ÇOK DEĞERLİ
Geçen hafta Göztepe önündeki istekli, agresif oyun ve farklı skordan sonra taraftar bunun Kocaeli'de de devam edeceğini bekliyordu Beşiktaş'tan... Ancak takım bambaşka bir kimlikle bu beklentiye yanıt veremeyince açıkçası biraz hayal kırıklığı yaşanmadı değil di özellikle ilk yarı da. Aslında iki takım da tempodan, pozisyona girmeden uzak kontrollü oyunu tercih edince ortaya sanki sezon sonu gelmiş de "Bitse de gitsek" modunda bir oyun çıktı. Bu aslında son bölümler hariç maç boyu sürdü. Skorun böyle olacağı aslında oyundan belliydi. Beşiktaş ta, Kocaelispor da golü büyük ihtimalle bu oyun şablonunda duran toptan atacaktı. Öyle de oldu. Agbadou bir kornerde neredeyse beline gelen Tayfur Bingöl ile eşleşince hiç zorlanmadan hatta çok yükselmeden şık bir kafa ile işi bitirdi.
Kocaelispor belki de son dönemdeki en kötü en etkisiz futbollarından birini sergileyince atak geliştirmekte, pozisyon bulmakta bile zorlandı.
Son dakikalar da iyice risk alınca kazandığı duran bir iki toptan cılız atakla gol aradı ama bunu da sonuçlandıramadı. Beşiktaş ise açılan Kocaelispor savunması karşısında son bölüm de Cerny ve Olaitan ile bulduklarını atsa gereksiz telaş yaşamayacaktı. Evet Siyah-Beyazlılar, oyun olarak göze hitap etmediği bir deplasmandan 3 puan alarak hem yenilmezlik serisini sürdürdü. Kötü olan Cengiz'in 71. dakikaya kadar durmasını anlam veremedim.
Keza Rıdvan da bugün iyi değildi.
MURAT ÖZBOSTAN: LİGİN KADERİNİ BEŞİKTAŞ BELİRLEYECEK
eşiktaş için bu sadece 3 puan değil, momentum, moral ve derbi hazırlığı açısından altın değerinde bir sonuç oldu.. Aslında şampiyonluk yarışının anahtarını Beşiktaş verecek.. Siyah-beyazlı takım bu kadar puan saçmasaydı, bugün hem G.Saray hem de F.Bahçe'nin önündeydi.. Ama iç çekişmeleri, teknik adam krizleri ve camiadaki bölünmüşlük Beşiktaş'ı bu yarışta geriye itti.. Eminim ki herkes, "Ah ah…" diyordur (Elbette mucizelere de inanıyoruz). Kendi evinde zor yenilen bir takımı yıkmak ve arka arkaya 3 maç kazanmak kıymetli iş! Toparlanma süreci bitti artık iyi olmaya doğru giden bir Beşiktaş var.. Gelelim maça; ilk yarı boşa oynanmış 45 dakikaydı.. İsabetli şutları bile yoktu.. İkinci devre Beşiktaş birazcık oynamaya başladı.. Ama yine de pozisyon kısırlığı vardı.. Kartal'da Orkun arandı..
Oyun kurucusu, beyni, şut atanı, orkestra şefi olmayınca Beşiktaş, Orkun'u özledi.. Böyle bir maçta duran bir toptan golü bulmak önemliydi.. Nitekim Beşiktaş da golü böyle ağlara yolladı.. Emmanuel Agbadou duvar gibi adam.. Beşiktaş savunmasında iyi işler yapmaya başladı.. Golü de atarak tam bir Kartal oldu. Temiz müdahaleler, hava hakimiyeti ve pas kalitesiyle de öne çıktı. Boyu ve fiziksel gücüyle defansta rakibi eziyor, hava toplarında %70-80 kazanma oranı var genelde (stoperler için mükemmel bir oran). Kocaeli maçında da golü attıktan sonra savunma hattını sırtladı, maç 1-0 bittiyse arkayı sağlam tuttuğu içindir.. Ligin tepesinin kaderini Beşiktaş-Galatasaray maçı tayin edecek.. Bunu hafife almayın.. Eğer siyahbeyazlı takım, evinde Galatasaray'ı yenerse zirve için kartlar da yeniden açılır..
MUSTAFA ÇULCU: İKİSİ DE PENALTI DEĞİL KARAR DOĞRU
Hakem Cihan Aydın, Kocaelispor-Beşiktaş maçına iyi hazırlanmış. 62. dakikada Kocaelispor penaltı bekledi. Murillo ile Agyei hava topu mücadelesinde, Murillo'nun sağ kolu havaya yükselen oyuncunun dengesini sağlayacak oranda doğal, havadan inen ve bu kola temas eden top penaltı olmaz. Devam doğru. Rıdvan ve Ahmet didişmesinde hakem krizi iyi yönetti. Maçta gösterdiği sarılar doğruydu. Son dakikada Dijksteel'in şutu takım arkadaşı Serdar Dursun'un elinden sekiyor, kısa mesafeden beklenmedik şekilde hemen arkada Agbadou'nun doğal konumdaki eline geliyor, penaltı olmaz. Devam kararı doğru. 1 numaralı yardımcı hakem tacı yanlış veriyor, 4. hakem tabelayı ters tutuyor farkında değil. Bu garipliklere rağmen hakem çok başarılıydı, kutlarım.
Ancak gelişimi için maç bitiriş anını ve itirazlarda paniklemiş beden dilini gözden geçirmesini tavsiye ederim. Hakemlikte çevre kontrolü çok önemli; maçı bitirmek sanattır.
FATİH DOĞAN: BEŞİKTAŞ KAFAYI ÇALIŞTIRDI
Beşiktaş, önce az gol atıp az gol yiyen dişli rakibi Göztepe'yi 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek moral bulmuştu. Başkan Serdal Adalı, oluşan olumlu rüzgârı da arkasına alıp tribün-takım birlikteliğini pekiştirmek için Çarşı başta olmak üzere taraftarların deplasman otobüsüyle Kocaeli'ye gitti. Bu ilki, taraftarlarla birlikte tribünde maç izleyerek farklı bir boyuta taşıdı. Kocaelispor karşısındaki oyun Göztepe maçındaki gibi tempolu, üretken, bol gollü ve coşkulu değildi. Özellikle eksiklerin varlığı kendini hissettirdi. Cezası nedeniyle Sergen Yalçın ve kaptan Orkun'un yokluğu, takımın oyununu olumsuz etkiledi. Özellikle orta sahada Beşiktaş, Göztepe maçındaki dinamizminden ve etkinliğinden çok uzaktı. Asllani, Orkun'un yerini doldurmaktan uzaktı. Cerny, gayret ve asistiyle görevini yaptı.
Ancak onun yerine sağda oynayan Cengiz, vasatı yine aşamadı. Çıktıktan sonra bölgesi güçlendi. Cerny ve Rashica'nın, Cengiz'e göre çok daha fazla katkı sağladığı kesin. İlk yarı sıkışan ve vasat kalan oyunu, Beşiktaş ikinci yarı tempo artırarak ve kornerde kafayı çalıştırarak kendi lehine çevirdi. Agbadou'nun kafa golü, Beşiktaş'ta 3 puanın yanı sıra üst üste maç kazanma alışkanlığı için katkı sağladı. Kocaeli'nin penaltı beklediği son saniye pozisyonunda top, yakındaki rakipten sektiği ve el doğal konumunda olduğu için karar doğruydu. Günün özeti şu: 'Zorlu deplasmanda Beşiktaş oyun olarak tatmin etmese de çalışılmış duran top golüyle Kocaelispor'u yenerek Galatasaray'a mesaj yolladı.'
ÖMER ÜRÜNDÜL: İKİ DİŞLİ RAKİPTEN 6 PUAN ALMAK BAŞARIDIR
Kocaeli'de oyun olarak 52. dakikaya kadar tam bir kısır döngü izledik. İki takım da öncelikle birbirlerini oynatmama stratejisini uyguluyorlardı. Bu tarz anlayıştan dolayı hazırlanmış tek pozisyon dahi görmüyorduk. Biraz daha Beşiktaş oyuna hükmediyor, Kocaelispor ise sadece savunuyordu. Böyle bir tabloda duran toplar, gol için önemliydi. Ama karşılıklı etkili ataklar olmadığından kornerler de gündeme az geliyordu. Ancak Beşiktaş kornerden skor avantajını yakaladı. Sonra doğal olarak oyun biraz hareketlendi. Kocaelispor risk almaya başladı. Beşiktaş'a daha geniş alanlar ortaya çıktı. Cerny ve Olaitan iki gol kaçırdılar. Ama Kocaeli'nin atakları karşısında pozisyon vermeden 90 dakikayı bitirdiler. Dün yine Beşiktaş'ın en büyük artısı takım halinde mücadeleydi. Belki hücumda kısır kaldılar ama rakibe hiç pozisyon vermediler. Sonuçta yeni transferlerin zamana ihtiyacı varken 2 haftada, 2 dişli rakip karşısında 6 puan almak başarıdır. Ndidi ve Asllani çok iyi oynadılar. 4'lü defans kusursuzdu. Bütün hırsına rağmen Oh, hiç etkili olamadı.
İki önemli eleştirim var. Cerny kesinlikle orta saha oyuncusu değil. En ideal yeri sağ ön. Nedense Sergen Yalçın onu orta sahada oynatma takıntısından vazgeçemiyor. Rıdvan Yılmaz yavaş yavaş eski formuna kavuşuyor. Takımı galip durumdayken rakip tribünle çatışmaya girmenin ne anlamı var.!