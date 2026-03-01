İftarda hızlı yiyenler dikkat: Doç. Dr. Ahmet İnanır’dan kas kaybı uyarısı! 3 maddeyi atlamayın

Hızlı tüketilen ağır öğünler diyaframı sıkıştırarak sırt ağrısına yol açıyor. İftarda porsiyon kontrolü omurga sağlığınız için hayati önem taşıyor. AŞIRI YEMEK OMURGAYI ZORLUYOR İftarda hızlı ve fazla yemek yemek mide basıncını artırır. Mide doluluğu arttıkça diyafram yukarı itilir. Bu durum omurga rahatsızlığı olan kişilerde bel ve sırt ağrısını tetikleyebilir.

Kızartma ve ağır yağlı yemekler ise hem reflüyü artırır hem de kas-iskelet sistemi üzerinde olumsuz etki oluşturur.

Aşırı tuz tüketimi sadece susatmıyor, eklem içi basıncı artırarak ödem oluşmasına neden oluyor. Ramazan'da tuzu minimuma indirin.

Sahurda tüketilen şekerli gıdalar, gün boyu halsizlik ve kas zayıflığı olarak size geri döner. Enerjinizi korumak için kompleks karbonhidratları seçin.

GAZLI İÇECEKLER YERİNE SU

Ramazan'da en sık yapılan hatalardan biri yetersiz su tüketimidir. Susuzluk; baş ağrısı, eklem sertliği ve performans düşüşüne neden olabilir. Sahurda en az 2–3 bardak su içilmeli, iftar ile sahur arasında 2–2,5 litre su hedeflenmelidir.