İftarda hızlı yiyenler dikkat: Doç. Dr. Ahmet İnanır’dan kas kaybı uyarısı! 3 maddeyi atlamayın
Ramazan'da sahurun atlanması ve iftarda aşırı hızlı yemek, sadece mideyi değil kas ve eklem sağlığını da vuruyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, bel fıtığı ve diz ağrılarını tetikleyen hataları sıraladı. İşte kas kaybını önleyen 3 altın kural!
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, Ramazan ayında sahurun atlanması, iftarda aşırı yemek yenmesi ve yetersiz su tüketiminin kas kaybına ve eklem içi basınç artışına yol açabileceğini belirtti.
- Uzun süreli açlıkta ilk kaybedilen kas dokusu olup, kas zayıflığı bel fıtığı, diz kireçlenmesi ve omurga problemleri olan kişilerde ağrıları artırabiliyor.
- İftarda hızlı ve fazla yemek yemek mide basıncını artırarak diyaframı yukarı itiyor ve omurga rahatsızlığı olan kişilerde bel ve sırt ağrısını tetikleyebiliyor.
- Ramazan'da iftar ile sahur arasında 2-2,5 litre su tüketilmesi öneriliyor, yetersiz su tüketimi baş ağrısı, eklem sertliği ve performans düşüşüne neden olabiliyor.
- Sahurda protein, lif ve sağlıklı yağ kombinasyonu yapılması, aşırı tuz ve şekerli tercihlerin ise ödem, eklem içi basınç artışı ve kas zayıflığına yol açabileceği belirtiliyor.
On bir ayın sultanı Ramazan ayında en çok mide ve bağırsak sorunları meydana geliyor. TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, sahurun atlanması, iftarda aşırı yemek yenmesi ve yetersiz su tüketiminin kas kaybına ve eklem içi basınç artışına da yol açabileceğini belirtiyor.
UZUN AÇLIKTA İLK KAYBEDİLEN KASTIR
Sahurun atlanması düşündüğümüzden daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Uzun süreli açlıkta ilk kaybedilen kas dokusudur. Kas zayıflığı diz ve bel üzerindeki yükü artırır.
Özellikle bel fıtığı, diz kireçlenmesi ve omurga problemleri olan kişilerde ağrılar artabilir. Sahurda mutlaka protein, lif ve sağlıklı yağ kombinasyonu yapılması gerekir.
AŞIRI YEMEK OMURGAYI ZORLUYOR
İftarda hızlı ve fazla yemek yemek mide basıncını artırır. Mide doluluğu arttıkça diyafram yukarı itilir. Bu durum omurga rahatsızlığı olan kişilerde bel ve sırt ağrısını tetikleyebilir.
Kızartma ve ağır yağlı yemekler ise hem reflüyü artırır hem de kas-iskelet sistemi üzerinde olumsuz etki oluşturur.
Aşırı tuz tüketimi ödem oluşturur ve eklem içi basıncı artırabilir. Şekerli sahur tercihleri de gün içinde halsizlik ve kas zayıflığına yol açabilir.
GAZLI İÇECEKLER YERİNE SU
Ramazan'da en sık yapılan hatalardan biri yetersiz su tüketimidir. Susuzluk; baş ağrısı, eklem sertliği ve performans düşüşüne neden olabilir. Sahurda en az 2–3 bardak su içilmeli, iftar ile sahur arasında 2–2,5 litre su hedeflenmelidir.
Gazlı ve aşırı kafeinli içecekler sıvı kaybını artırabilir. Ramazan'ın doğru planlandığında kas-iskelet sistemi için risk değil, fırsat olabilir.
Bilinçli beslenme ile hem enerji korunur hem de eklem ve omurga sağlığı desteklenir. Ramazan'da önemli olan miktar değil, denge ve doğru kombinasyondur.