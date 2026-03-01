MOSSAD İran'ı içeriden oyuyor! Hamaney'i nokta atışı İsrail'e sattılar | Heniyye'nin şehadeti ve 12 gün savaşında da aynı senaryo





HENİYYE'NİN ŞEHADETİ VE İRAN'DAKİ MOSSAD AĞI



Hamas lideri Heniyye, Temmuz 2024'te Tahran'da aldığı konutta suikasta uğrayarak şehit olmuştu. Heniyye'nin şehadeti sonrası İran makamları İsrail'in İran'da işbirliği yaptığı bazı odaklar olduğunu kabul etmişti.



İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu üyesi Ebulfazl Zuhrevend,"İsrail'in Tahran ve İran'da nüfuz ettiği şebekeler var. İran büyük bir ülke olduğu için İsraillilerin İran'da işbirliği yaptıkları ve kendilerini Mossad ağı içerisinde tanımladıkları şer odakları mevcut" demişti.