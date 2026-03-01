Hamaney'in ölümü sonra İran meydanlara döküldü! Siyah bayrak göndere çekildi | Irak da karıştı
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında ölmesi sonrası İran halkı sokaklara döküldü. İsrail ve ABD'ye lanetler okundu. Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesinde intikamı temsilen siyah bayrak göndere çekildi. Öte yandan Irak'ta da sokaklar ve meydanlar karıştı. Şii Iraklılar ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı.
- İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve ordu üst komuta kademesi, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.
- İran'ın Tahran, Kum ve Meşhed kentlerinde halk sokaklara inerek ABD ve İsrail karşıtı gösteriler düzenledi.
- Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekildi.
- Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, Hamaney'in öldürülmesini protesto etmek için ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İran ordusunun üst komuta kademesi savunma konseyi toplantısını icra ederken ABD ve İsrail'in düzenlendiği saldırıda öldü.
İran medyasına göre, ülkenin birçok kentinde halk İran bayraklarıyla sokaklara indi.
TAHRAN VE KUM'DA İRANLILAR MEYDANLARA AKTI
Tahran'da İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.
Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi'nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail'i lanetledi.
İNTİKAM: İMAM RIZA TÜRBESİ'NE SİYAH BAYRAK ÇEKİLDİ
Öte yandan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye gelen İranlılar, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü.
Ülkenin birçok kentinde anma ve telin gösterileri düzenleniyor.
İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
IRAK DA KARIŞTI
Öte yandan Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'nin önünde toplandı.
Göstericiler, ABD karşıtı sloganlar atarak trafiğe kapatılan Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı.