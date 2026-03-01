Hamaney'in ölümü sonra İran meydanlara döküldü! Siyah bayrak göndere çekildi | Irak da karıştı

İran'ın Tahran, Kum ve Meşhed kentlerinde halk sokaklara inerek ABD ve İsrail karşıtı gösteriler düzenledi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İran ordusunun üst komuta kademesi savunma konseyi toplantısını icra ederken ABD ve İsrail'in düzenlendiği saldırıda öldü.



İran medyasına göre, ülkenin birçok kentinde halk İran bayraklarıyla sokaklara indi.