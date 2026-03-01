Yarıştan kopmak yok! Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'i

Söz konusu futbolcuların kart görmesi halinde, bir sonraki hafta oynanacak lig maçında cezalı duruma düşecek olmaları teknik heyetin dikkatle takip ettiği konular arasında bulunuyor. Fenerbahçe'de zorlu fikstür öncesi kart sınırındaki isimlerin durumu önem taşıyor.

Sarı-lacivertli ekipte Antalyaspor karşılaşması öncesinde 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek Ederson'un yanı sıra Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve Mert Müldür de kart sınırında yer alıyor.

Bu süreçte rakip fileleri 52 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü. Sarı-lacivertli ekip, hem puan tablosundaki istikrarı hem de yenilgisiz serisiyle şampiyonluk yarışındaki ağırlığını koruyor.

Fenerbahçe, Süper Lig 'de namağlup yoluna devam eden tek takım olarak dikkat çekiyor. Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde çıktığı 23 karşılaşmada 15 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

Sıkışık maç programı nedeniyle Fenerbahçe, İngiltere'den doğrudan Antalya'ya hareket etti. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etmesine rağmen organizasyona veda etti.

Bu maçlarda Fenerbahçe 40 gol atarken, Antalyaspor rakibine 25 golle karşılık verdi. Deplasman karnesinde sarı-lacivertli ekibin belirgin bir üstünlük kurduğu görülüyor.

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 29 kez deplasmanda karşılaştı. Bu mücadelelerin 15'inde sarı-lacivertliler galibiyet elde ederken, ev sahibi ekip 5 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. İki takım arasında oynanan 9 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

REKABETTE EN FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, bu rekabetteki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda sahasında aldığı 5-0'lık sonuçla elde etti. Antalyaspor ise sarı-lacivertliler karşısındaki en farklı galibiyetlerini 5 Şubat 2016'da sahasında 4-2 ve 29 Ekim 2012'de deplasmanda 3-1'lik skorlarla aldı.

İki takım arasındaki en gollü mücadele ise Antalya'da oynandı. 30 Aralık 1984 tarihindeki karşılaşmada Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti. Rekabetin geçmişinde dikkat çeken skorlar, bu maç öncesinde istatistiksel olarak öne çıkıyor.