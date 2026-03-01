Yarıştan kopmak yok! Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Sarı-lacivertli ekip, zirve yarışında puan kaybına tahammülün azaldığı haftada sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Teknik direktör Domenico Tedesco da zorlu randevu öncesinde kararını netleştirdi. Kalede yine Tarık Çetin'e şans vermesi beklenirken Asensio da bir maç aradan sonra yine 11'e dönecek. İşte detaylar...
Ligde 23 maç sonunda topladığı 53 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde takibini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, son haftalarda zirve yarışındaki iddiasını korurken, Antalyaspor deplasmanında alınacak sonucun puan tablosu açısından büyük önemi var.
Son lig maçında Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe, 90+5. dakikada bulduğu golle öne geçmesine rağmen 90+11'te rakibine engel olamayop sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Bu sonuçla zirveyle arasındaki puan farkını azaltma fırsatını kullanamayan sarı-lacivertliler, Antalya deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK DİKKAT ÇEKİYOR
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, kritik deplasmanda forma giyemeyecek.
Teknik heyetin, önemli eksiklere rağmen sahaya dengeli bir kadro çıkarması bekleniyor. Özellikle savunma ve orta alan hattındaki eksikler, mücadele öncesinde Fenerbahçe cephesinde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
6 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Sarı-lacivertli ekipte Antalyaspor karşılaşması öncesinde 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek Ederson'un yanı sıra Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve Mert Müldür de kart sınırında yer alıyor.
Söz konusu futbolcuların kart görmesi halinde, bir sonraki hafta oynanacak lig maçında cezalı duruma düşecek olmaları teknik heyetin dikkatle takip ettiği konular arasında bulunuyor. Fenerbahçe'de zorlu fikstür öncesi kart sınırındaki isimlerin durumu önem taşıyor.
NAMAĞLUP TEK TAKIM OLARAK YOLUNA DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe, Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden tek takım olarak dikkat çekiyor. Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde çıktığı 23 karşılaşmada 15 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.
Bu süreçte rakip fileleri 52 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü. Sarı-lacivertli ekip, hem puan tablosundaki istikrarı hem de yenilgisiz serisiyle şampiyonluk yarışındaki ağırlığını koruyor.
FENERBAHÇE İNGİLTERE'DEN DOĞRUDAN ANTALYA'YA GEÇTİ
Sıkışık maç programı nedeniyle Fenerbahçe, İngiltere'den doğrudan Antalya'ya hareket etti. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etmesine rağmen organizasyona veda etti.
Avrupa dönüşünde İstanbul'a uğramadan Antalya'ya geçen Fenerbahçe, hazırlıklarını burada tamamlayacak. Sarı-lacivertli ekip, maç öncesi son antrenmanını Antalya'da yaparak karşılaşma saatini bekleyecek.
ANTALYA DEPLASMANINDA FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ
Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 29 kez deplasmanda karşılaştı. Bu mücadelelerin 15'inde sarı-lacivertliler galibiyet elde ederken, ev sahibi ekip 5 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. İki takım arasında oynanan 9 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Bu maçlarda Fenerbahçe 40 gol atarken, Antalyaspor rakibine 25 golle karşılık verdi. Deplasman karnesinde sarı-lacivertli ekibin belirgin bir üstünlük kurduğu görülüyor.
REKABETTE EN FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe, bu rekabetteki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda sahasında aldığı 5-0'lık sonuçla elde etti. Antalyaspor ise sarı-lacivertliler karşısındaki en farklı galibiyetlerini 5 Şubat 2016'da sahasında 4-2 ve 29 Ekim 2012'de deplasmanda 3-1'lik skorlarla aldı.
İki takım arasındaki en gollü mücadele ise Antalya'da oynandı. 30 Aralık 1984 tarihindeki karşılaşmada Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti. Rekabetin geçmişinde dikkat çeken skorlar, bu maç öncesinde istatistiksel olarak öne çıkıyor.
FENERBAHÇE SON 12 MAÇTA KAYBETMEDİ
Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 12 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Fenerbahçe, söz konusu süreçte 9 galibiyet alırken, 3 mücadele beraberlikle sona erdi.
Bu periyotta 24 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise yalnızca 8 gol gördü. Antalyaspor'un Fenerbahçe karşısındaki son lig galibiyeti ise 4 Ekim 2019'da deplasmanda aldığı 1-0'lık sonuç olarak kayıtlara geçti.
SON 7 MAÇTA TAM ÜSTÜNLÜK
Fenerbahçe, rakibiyle ligde oynadığı son 7 karşılaşmanın tamamını kazandı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 16 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.
Ayrıca Fenerbahçe, kazandığı son 4 maçta rakibine gol şansı tanımadı. Bu istatistik, sarı-lacivertli ekibin Antalyaspor karşısındaki son dönemde kurduğu üstünlüğü net şekilde ortaya koyuyor.
ANTALYASPOR CEPHESİNDE DE EKSİK BELİRSİZLİĞİ VAR
Ev sahibi Antalyaspor'da Safuri'nin durumu maç saatinde netlik kazanacak. Akdeniz temsilcisinde bu gelişme, teknik heyetin maç planlamasında belirleyici unsurlardan biri olabilir.
Fenerbahçe cephesinde ise Talisca, Skriniar, Ederson, Alvarez ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlıkları ön plana çıkıyor. Kritik mücadele öncesinde iki takımda da eksikler dikkat çekerken, gözler Antalya'daki 90 dakikaya çevrilmiş durumda.
MUHTEMEL 11'LER
ANTALYASPOR:Julian, Hüseyin, Veysel, Giannetti, Paal, Soner, Ceesay, Saric, Ballet, Storm, Van de Streek.
FENERBAHÇE:Tarık, Semedo, Yiğit Efe, Guendouzi, Levent, İsmail, Kante, Asensio, Musaba, Kerem, Cherif