Meteoroloji'den 6 ile kar yağışı alarmı: Sibirya soğukları kapıda! Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde bulutluluk artarken, bazı illerde yağış görülecek.

Karadeniz kıyılarında yağmur, yüksek kesimlerde ise kar etkisini gösteriyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve Meteoroloji'den alınmıştır.)

KARADENİZ VE DOĞU'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Benzer şekilde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Amasya, Tokat, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Erzincan çevrelerinde de karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.