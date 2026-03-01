Meteoroloji'den 6 ile kar yağışı alarmı: Sibirya soğukları kapıda! Yeni haftada hava nasıl olacak?
Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarılar geldi. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye’yi etkisi altına alıyor. İstanbul’da sıcaklıklar düşerken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar yağışı kapıda. İşte 1 Mart il il hava durumu raporu ve beklenen kar yağışı haritası..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde bulutluluk artarken, bazı illerde yağış görülecek.
KARADENİZ VE DOĞU'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Benzer şekilde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Amasya, Tokat, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Erzincan çevrelerinde de karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SABAH VE GECE SAATLERİNE DİKKAT
Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları görülebilir. Sis ve pusun da yer yer etkili olması beklenirken, özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli alanlarda çığ riski devam ediyor. Ayrıca hava sıcaklıklarına bağlı olarak kar erimesi kaynaklı olumsuzluklar yaşanabileceği belirtiliyor. Yetkililer, bu bölgelerde bulunan vatandaşların dikkatli olmasını istiyor.
SICAKLIK BATIDA ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR KUZEYDEN ESECEK
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUK HAVA DALGASI YURDA GİRİŞ YAPIYOR
AKOM'un yayımladığı bilgilendirmeye göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde Sibirya kaynaklı soğuk hava etkisini göstermeye hazırlanıyor. Özellikle hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerine kadar gökyüzünde kapalı bir görünüm hakim olacak.
İSTANBUL'DA BULUTLU VE SERİN HAVA
Megakentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor. Termometrelerin 10 ila 12 derece aralığında ölçülmesi öngörülürken, zaman zaman hafif çisentili yağış geçişleri görülebilecek. Yağışların kısa süreli ve yerel olması bekleniyor.
1 MART METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA BÖLGESİ
Bölgede parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayları ile pus ve sis görülebilir.
Edirne: 11°C – Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 11°C – Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülebilir.
Afyonkarahisar: 8°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 13°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 13°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Doğu kesimlerde bulutluluk zaman zaman artış gösterebilir. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile pus ve sis bekleniyor.
Adana: 17°C – Parçalı bulutlu
Antalya: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 14°C – Parçalı ve az bulutlu
Mersin: 16°C – Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sis görülebilir.
Ankara: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kayseri: 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
Konya: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.
Bolu: 7°C – Parçalı ve çok bulutlu
Düzce: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kastamonu: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinde (Çorum hariç) aralıklı yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor. Yüksek ve eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi sürüyor.
Amasya: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
Samsun: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
Tokat: 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
Trabzon: 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Kuzeydoğu kesimler ile Erzincan çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülebilir. Yüksek ve eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
Erzurum: -1°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
Kars: -1°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Malatya: 5°C – Parçalı ve çok bulutlu
Van: 2°C – Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Diyarbakır: 11°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 11°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 9°C – Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa: 13°C – Parçalı ve az bulutlu