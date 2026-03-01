Spor yazarları Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi! "Kırmızıyı veremedi"
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde lider Galatasaray, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde oynadığı karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korudu. Aslan, kritik haftada hata yapmayarak hanesine 3 puan daha yazdırdı. Spor yazarları zorlu randevuyu değerlendirdi ve Lucas Torreira üzerinde durdu. Ayrıca Singo'nun kırmızı kart görmesi konusunda maçın hakemi Ali Şansalan'ın cesur davranmadığı dile getirildi. İşte yorumlar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-1 yenerek zirve yarışında şampiyonluk için bir adım daha attı. Evinde oynadığı mücadeleyi ikinci yarıdaki performansıyla koparan Sarı kırmızılı ekip, gelecek hafta Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.
EVREN TURHAN: ZORLANDI AMA 3 PUANI KAPTI
Şampiyonlar Ligi dönüşleri, Galatasaray için çoğu zaman iki ayrı hikaye barındırır: Umut ve sancı. Bu maç da farklı olmadı.
Sarı-Kırmızılılar, kötü oynadığı bir karşılaşmada liderliğini sürdürmeyi başardı ama sahadaki tablo, özellikle dönüş maçlarının neden hep "zor" geçtiğini bir kez daha gösterdi. İlk yarıda Galatasaray hücumda beklenen hareketliliği sağlayamadı. Top ayağa istendi, koşu sayısı az kaldı, üçüncü bölgede tempo bir türlü yükselmedi. Bu durağanlığın içinde parlayan isim Barış Alper'di. Enerjisi, dikine oyunu ve mücadele gücüyle takımın en diri hücum opsiyonu oldu.
Sane ise daha çok ayağına top istedi; oyunu genişletmek yerine bireysel anlar kovalandı. Lang kanadında üretkenlik sınırlıydı.
Sara'nın durgun görüntüsü de hücum geçişlerini yavaşlattı.
Buna karşın orta sahada bir isim vardı ki maçın hikayesini sırtladı: Torreira. Savunmada Singo–Davinson ikilisi güven vermedi... İkinci yarıda ileri uçta ise Osimhen'in çabası dikkat çekiciydi. Sürekli baskı yaptı, savunmayı rahatsız etti. Attığı golde de bir santrforun yapması gerekeni yaptı... Doğru yerde, doğru zamanda, doğru vuruş.
Büyük forvet refleksi tam olarak budur. Fakat Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımın, sürdürülebilir başarı için daha hareketli bir hücum, daha sağlam bir savunma organizasyonu ve daha cesur rotasyon yapması şart.
SERKAN KORKMAZ: SONUNDA GALİP
Galatasaray Konya'da yenildi ama Fenerbahçe berabere kalınca iki puanla ligde liderliğini sürdürdü. Torino'da on kişi kalmış Juventus'a normal sürede 3-0 mağlup oldu ama uzatmalarda bulduğu gollerle Şampiyonlar Liginde yoluna devam etti.
İki maç, yenilen beş gol ve iki mağlubiyetle mağrur ilerleyişine devam etti. Ligin kifayetli takımlarından biri olan Alanya ile oynanan dün akşamki maç her şey yolunda gidiyor gibi gözükürken kötüye gidiş sinyallerini sonlandırmak adına önemliydi. Belli ki sarı kırmızılılarda talibi en az olan pozisyon "on numara"...
Anlaşılan o ki bu konu çok baş ağrıtacak. Torino yorgunu sarı kırmızılılar maçın başından sonuna kadar, inatçı, kararlı ve dersine iyi çalışmış bir rakip buldu.
İlk yarının sonunda gelen golde Boey çok klas bir vuruşla takımını rahatlattı. Güçlü rakibiyle başa baş mücadele eden Alanya, Eren üzerinden giderek bulduğu ortaların ikincisinde beraberlik golünü buldu.
Bu maçta yine her şeyini ortaya koyan Osimhen'in röveşata denemesini harika rakip eden Torreira, Cimbom'u tekrar öne geçirdi.
Alanya'yı, teknik heyetini yürekten tebrik ediyorum. Sarı kırmızılılarda ise Barış, Torreira ve Boey muhteşemdi.
Osimhen muazzam performansını golle süslemese bile "Alkışın en büyüğünü hak etti" derdim. Kapıp attığı, artırdığı bu kaçıncı gol yahu!
Tarifsiz bir silah.
Okan hoca maçtan sonra derin bir "oh" çekmiştir. Bu zor gelen galibiyetin önemi lig sonunda daha iyi anlaşılacak.
LEVENT TÜZEMEN: KÜÇÜK DEV ADAM
Yiğidi öldür hakkını yeme diye Türkçe'de bir söz vardır. Galatasaray'ın orta sahadaki enerji santrali Lucas Torreira geldiği günden beri yüreğiyle, cesaretiyle yüksek bir aidiyet duygusuyla Galatasaray'a hizmet ediyor. Sosyal medyada Torrreira'nın Galatasaray'dan koparılması adına asılsız iddialar ortaya atılıyor. Her fırsatta Galatasaray'a olan sevgisini gösteren ve taraftarın gönlünde taht kuran Lucas Torreira ile ilgili başkan Dursun Özbek, seçim sonrası bir hamle yapmalı. Uruguaylı 'küçük dev adam' ile ilgili sözleşme uzatmalı. Bugün Torreira'nın yerine 50 milyon euro bonservis bedeli harcasan aynı kalitede oyuncu bulamazsın. İşte Galatasaray'ın küçük dev adamı Alanya önünde sahne aldı. Sacha Boey'e golü attırdı. Kendisi de rakipten çaldığı topu birleşik harekete dönüştürüp tek vuruşla gole çevirdi.
Galatasaray aslında oyunu ilk yarıda çözerdi. İster egoizm, ister bencillik deyin. Skorun erken oluşmasına izin verilmedi. Osimhen, topukla vuracağına boştaki Sane'ye pas verseydi kesin gol olurdu. Sara, kaleye şut atacağına boştaki Barış ve Osimhen'e topu çıkarsaydı yine kesin gol olurdu. Maç boyu çok çalışmasına ve iyi mücadele etmesine rağmen istediği topları alamayan Osimhen'in devre bitmeden kaleye attığı şut pas vermeyen arkadaşlarına tepkiydi. Oysa sakin bir Osimhen kaleye şut atmaz baştaki Torreira'ya pas verir bir gole asist yapardı. O, Osimhen maç boyu çalışkanlığından ve koşularında asla taviz vermedi sonunda takipçiliğiyle kazandığı pozisyonda gol yaptı. İlk yarıda Galatasaraylı oyunculardın golü ben atayım takıntısı Galatasaray'ın erken goller bulmasını engelledi. Devre biterken Torreira'nın Sase Boey'e attırdığı gol egoistlikten uzak akıl doluydu. Galatasaray'ın Alanya gibi ayağa iyi pas yapan takıma karşı aldığı galibiyet şampiyonluk yolunda kritik bir başarıdır. Bu arada Leroy Sane de artık kendine gelmeli. Şampiyonluk haftalarında Galatasaray'ın etkili silahı olmak için sorumluluk almalıdır.
ZEKİ UZUNDURUKAN: LİDERLİK ANAHTARINI KAPININ ÜZERİNDE BIRAKMADILAR
Şampiyonlar Ligi'nden lige dönüş her zaman sancılı olmuştur. Bu durum Avrupa liglerinde de genelde böyledir. Sürpriz sonuçlar ortaya çıkar. Juventus'u kupanın dışına iten ve Torino'da 120 dakika savaş veren Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında göstereceği direnç ve alacağı sonuç merak konusuydu. Rams Park'taki maçın ilk 15 dakikası hariç; savaşan, topa saldırgan bir Galatasaray izledik. Galatasaray için Alanya'daki maç hatırlanacağı gibi kabus gibi geçmişti. Uğurcan olağanüstü kurtarışları ile Galatasaray'ı sırtlamıştı.
Alanyaspor dün de Galatasaray karşısında aynı futbolu oynamaya çalıştı. Galatasaray baskısı karşısında üçlü savunma hattı hemen beşliye döndü. İlk yarıda aslında çok da iyi direndiler. Ama ilk yarının uzatma anlarında Boey, cetvelvari bir vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye bıraktı. Asist Torreira'dan geldi. Boey'in ilk 45'te bir golü de ofsaytta takıldı. Maçta ön plana çıkan oyunculardan biri de Sane idi. Derinlemesine çok güzel paslar attı, etkili bindirmeler yaptı Sane! İlk yarıda Alanyaspor'un sol kanadı, Galatasaray'ın da sağ kanadı çok iyi işledi.
İlk yarıda akıllarda kalan bir pozisyon vardı ki... Galatasaray taraftarının yürekleri ağzına geldi. Uğurcan Çakır'ın ileride olduğunu gören Hwang, orta sahadan aşırma bir vuruş yaptı. Uğurcan son anda parmaklarının ucuyla dokundu, top üst direğe çarptı. Top ağlara gitse, sezonun en güzel gollerinden biri olmaya aday bir vuruştu. Uğurcan'ın önde yakalanması hataydı ama kurtarışı gerçekten muazzamdı. İkinci yarının başında Alanyaspor hızlı bir hücumla skoru eşitledi. Hadergjonaj'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselip çok iyi bir kafa vuruşu yapan Mounie fileleri havalandırdı.
Bu golde orta sırasında topa sırtını dönen Eren'in ve Mounie'ye rahat bir kafa vuruşu yaptıran Singo'nun hatası vardı. Tabelaya denge geldikten sonra Galatasaray tekrar sazı eline aldı. Ve ardından Galatasaray'ın ikinci golü geldi. İlk golün asistini yapan Torreira, Galatasaray'ı öne geçiren golü attı. Asist ise Osimhen'den geldi. Bu golle Rams Park tribünleri coştu. 12. Adam tribünde, Aslan sahada kükremeye başladı. Maçta son sözü Osimhen söyledi. Alanyaspor kalecisinin büyük hatasını affetmedi Galatasaray'ın uzaylı golcüsü Osimhen! Kaleci Victor, bu golden dakikalar önce karşı karşıya pozisyonda Osimhen'e geçit vermemişti.
Galatasaray, yorgunluk ve konsantrasyon tedirginliği ile çıktığı Alanyaspor maçını rahat kazandı. Tonla pozisyona girdi Cimbom. En önemlisi ise sarı-kırmızılı takımın iştahı ve sahadaki güçlü duruşu, Liverpool'un bile gözünü korkutmuştur! Galatasaray, liderliğin anahtarını kapının üzerinde bırakmadı.
AHMET ÇAKAR: ŞANSALAN KIRMIZIYI VEREMEDİ
Galatasaray, 120 dakika mücadele ettiği, çok zorlandığı Juventus maçından sonra Anadolu'nun en iyi takımlarından biriyle oynadı. Tüm maç boyunca teslim olmadılar. Ama çok kötü goller yediler. İlk yarı topla rahat çıktılar. Belki net pozisyon yakalamasalar da topa RAMS Park'ta en fazla sahip olan Anadolu takımlarından biri oldular. Bu arada ilk yarıda belki de yılın golü olacak bir pozisyon, direğe takıldı. 50 metreden vurulan şutta kaleci Uğurcan öndeydi, son anda parmak ucuyla ve direğin yardımıyla golü engelledi. Devre berabere bitecek diye düşündük ama uzatmalarda Sacha Boey'in golü geldi. İkinci yarının hemen başında Alanyaspor, göstere göstere bir gol atıp beraberliği yakaladı. Singo'nun yerleşim hatası ve bomboş kafayı vuran bir Alanyasporlu... Bu golden sonra yorgunluk emareleri olur mu diye düşündük ama sahneye art arda Osimhen çıktı. Kısmi başarısız röveşatasını fırsat bilen Torreira, bir fare gibi girip galibiyet golünü attı ve maçın sonlarına doğru da Alanyaspor kalecisinin Osimhen'e ikramını pek tabii ki Osimhen geri çevirmedi ve işi bitirdi.
Dün maça bakıyoruz, Osimhen hem teknik hem de manevi anlamda takıma inanılmaz katkı yapan bir oyuncu. Sözüm ona yabancı ama doğuştan G.Saraylı gibi mücadele ediyor.
Hakem Ali Şansalan her zamanki gibi... Ne çok iyi ne çok kötü. Kart ve faul hataları yaptı , bazı avantajları kesti. Ama en önemli hatası, Singo'nun, rakibin diz kapağının yanına bastığı tabanda kırmızı kart veremedi.
BÜLENT TİMURLENK: BÜYÜK KAPTAN
Rotasyon şarttı ama tercihler taşları yerinden oynattığında Galatasaray ne yapacaktı? Taşlar derken: Davinson hiç rahat etmediği sol stoperde, bütün sezon 8 numarada nefis top dağıtan Torreira 6 numarada ve form grafiği soru işareti olan Leroy Sane, Osimhen'in arkasında... İlk 10 dakika bunun bocalamasıyla geçerken Alanya iyi top yapıyor ve oyunu genişletip ak-ı yordu ev sahibinin kalesine. Barış Alper, 15'ten sonra Osimhen'in yanına geldiğinde Okan Buruk'un takımı, 4-4-2'ye döndü ama oyuncu karakterleri bunu 4-2-4 okuttu sahada. Lang ve Sane ikisi de çizgide kalınca iş Boey'e kaldı. İç kulvarı ilk yarıda nefis kullandı Fransız sağ bek. Bir golü iptal bir de nefis plase...
Juventus sonrası zor geçeceği belli maçta ilk 45'te sadece 6 hücumda kalıp, ikili mücadelelerde geride kalan Galatasaray için 1-0 tabela ziyadesiyle iyiydi. Alanya beraberlik golünü bulduğunda oyun Lemina'yı çağırıyordu. Maestro'nun yokluğuna rağmen Makouta, Janvier ile birlikte merkezi iyi kullanıyor ve ligin ilk yarısında kaybetse de G.Saray'a ecel terleri (Uğurcan 8 kurtarış) döktüren Alanya kendi yarı sahasından kolay çıkıyordu.
Kaptan Torreira asistin yanına golünü de yazdırdığında Okan Buruk, performansa değil yorgunluğa bağlı değişikliği tercih etti. Sane çıkmalıydı, Barış çıktı. Ardından İlkay girdiğinde de Sara kenara gelebilirdi ama Torreira daha yorgun olandı. Osimhen yine ekmeğini taştan çıkardı. Son 10 dakika bir farkla geçmek bilmezdi Galatasaray için. Yine çaldı, bu kez kendi attı. 120 dakikalık bir savaştan çıkıp iyi bir Alanya'yı 3 golle devirip 3 puanı almak derbi öncesi mühim..