Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de: “En şerefli dedim çünkü bunu hak ettiler”

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza sonrası Kerem, "F.Bahçe'ye en şerefli dedim çünkü bunu hak ettiler. F.Bahçe'ye golü attıktan sonra başkanımız beni arayarak 'sen yapman gerekeni yaptın dedi' İşte bu şerefli davranışlar dünkü açıklamamın sebebi. Yoksa kuru hamaset veya başkalarının zorlama yorumlarıyla diğer camialara hakaret etme gibi bir amacım olamaz. Ben Fenerbahçe kariyerimde sahada konuşmak istiyorum." ifadesini kullandı.



Kerem Chobani Stadı'na çıkarak başarı sözü verdi.