F.Bahçe yönetimi, Mourinho döneminde transferi gerçekleşmeyen İspanyol yıldız ve PSG ile anlaşma sağladı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Eylül 2025
Fener’den Asensio harekatı! Anlaşma sağlandı

Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe bombayı patlattı. Sarı-Lacivertliler, Marco Asensio ve Aston Villa ile her konuda anlaşmaya vardı. Bundan yaklaşık 1 ay önce de bitme noktasına gelen İspanyol yıldızın transferinde pürüzler çıkmıştı. Dün sabah yeniden harekete geçen yönetim önce PSG ile 7.5 milyon euro ve bonuslar karşılığında el sıkıştı. Ardından da Asensio bonuslarla 10 milyon euroya ikna edildi. Yıldız futbolcu bugün büyük ihtimalle imzayı atacak. Öte yandan Amrabat'ın da Sevilla'ya kiralanması gündeme geldi.


İspanyol yıldız Asensio'nun bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından imzayı atması bekleniyor

