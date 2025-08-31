Galatasaray Donnarumma Ederson ve Lammens için son kozlarını oynuyor!

Galatasaray kaleci transferinde girişimlerini hızlandırdı. Sarı-Kırmızılılar'da ilk hedefin İtalyan kaleci Donnaruma olduğu öğrenildi. PSG'nin İtalyan eldiveni için görüşme üstüne görüşme yapan yönetim Avrupa'da transferin 1 Eylül'de bitmesi nedeniyle beklemeye geçti. Eğer Donnaruma bir yere gitmediği takdirde 24 saat içinde alınması planlanıyor. Ancak bu oyuncu başka bir takıma giderse o zaman Galatasaray için Donnaruma defteri kapanacak. Bu da G.Saray için önemli bir risk oluşturuyor.



EDERSON İÇİN YENİ TEKLİF

Sarı-Kırmızılılar Donnaruma'da bir pürüz çıkma ihtimalini de hesaba katarak Ederson için yeni bir teklifte bulundu. Brezilyalı file bekçisinin durumu İtalyan kaleciden gelecek cevaba göre şekillenecek. Bu arada Senne Lemmens de adaylar arasında. Ancak Belçikalı kalecinin Manchester United'a gitmek istemesi bu transferde Galatasaray'ın karşısına çıkan en büyük engel olarak gösteriliyor