SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray Donnarumma Ederson ve Lammens için son kozlarını oynuyor!

Cimbom Donnaruma’yı ilk sıraya aldı. İtalyan kaleci için ince bir taktik yürütülürken Ederson için de yeni teklif yapıldı. Lammens’le de görüşmeler sürüyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ağustos 2025
Galatasaray Donnarumma Ederson ve Lammens için son kozlarını oynuyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray kaleci transferinde girişimlerini hızlandırdı. Sarı-Kırmızılılar'da ilk hedefin İtalyan kaleci Donnaruma olduğu öğrenildi. PSG'nin İtalyan eldiveni için görüşme üstüne görüşme yapan yönetim Avrupa'da transferin 1 Eylül'de bitmesi nedeniyle beklemeye geçti. Eğer Donnaruma bir yere gitmediği takdirde 24 saat içinde alınması planlanıyor. Ancak bu oyuncu başka bir takıma giderse o zaman Galatasaray için Donnaruma defteri kapanacak. Bu da G.Saray için önemli bir risk oluşturuyor.

EDERSON İÇİN YENİ TEKLİF
Sarı-Kırmızılılar Donnaruma'da bir pürüz çıkma ihtimalini de hesaba katarak Ederson için yeni bir teklifte bulundu. Brezilyalı file bekçisinin durumu İtalyan kaleciden gelecek cevaba göre şekillenecek. Bu arada Senne Lemmens de adaylar arasında. Ancak Belçikalı kalecinin Manchester United'a gitmek istemesi bu transferde Galatasaray'ın karşısına çıkan en büyük engel olarak gösteriliyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Çin’de! Tarihi zirvede önemli işbirlikleri masada
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Emekli promosyonlarının 35 bin TL olması bekleniyor...
Görev bölgesindeki Mehmetçiklerden 30 Ağustos mesajı! Azim ve kararlılık vurgusu: Irak’ın kuzeyi, Suriye’nin kuzeyi, Libya, Somali...
Aslantepe bayram yeri! Galatasaray - Rizespor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Boğaziçi Üniversitesi’de kan donduran olay! Sevgilisini öldürüp intihar etti
Başkan Erdoğan şeref konuğu olarak gidiyor! Çin’de Gazze’nin sesi olacak
Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na anket vuruşu! Hem Bay Kemal’e daldı hem kendisiyle çelişti
Başkan Erdoğan Başka müjdelerimiz olacak diyerek duyurdu! TEKNOFEST Mavi Vatan’da deniz gücümüzü gördük
Çalışana ikinci tazminat yolu açılıyor! Kimler nasıl yararlanabilir? Maaşa ve süreye göre ne kadar ödenecek?
15 ay sonra Jose Mourinho’suz ilk maç! Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i
Trump’tan sonra Bill Clinton gizemi! Havalimanında kalp cihazı ile görüntülendi: ABD başkanlarına ne oluyor?
Sergen Yalçın ile siftah zamanı! Beşiktaş’ın Alanyaspor maçı 11’i netleşti
Başkan Erdoğan Anıtkabir’de özel deftere özel not: 100 yıl sonra da boş durmuyorlar! | Külliye’de tören
ABD’de gündem Trump öldü iddiası! Resmi açıklama yok fotoğraf var: Donald Trump’ın nerede olduğu anlaşıldı
Dev maç o tarihte! Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Ukraynalı siyasetçi Andriy Parubiy sokak ortasında suikaste uğrayarak öldürüldü!
CHP’de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
TBMM Gazze için toplandı siyonistler panikledi: Sadece savaş zamanlarında böylesi olur
Yeni sezonda ATV’nin rüya kadrosuna bir yıldız daha eklendi: Afra Saraçoğlu ’A.B.İ’ dizisinde!