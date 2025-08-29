Portekiz medyası Kerem Aktürkoğlu’nun golünü ve Fenerbahçe’nin yenilgisini böyle yorumladı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica'ya 1-0 yenilmesi Portekiz medyasında da geniş yankı uyandırdı. Bola Na Rede, "Kerem Aktürkoğlu, başarısız transferin intikamını aldı ve Benfica'nın Fenerbahçe'ye attığı golü kaydetti" ifadelerini kullandı.

Record gazetesi, Kerem Aktürkoğlu'na ithafen, "Championoğlu" manşetini attı ve "Fenerbahçe'nin transfer hedefi olarak gösterilen Kerem Aktürkoğlu, Benfica adına ilk golü atarken, sevinme zamanı geldiğinde ne yapacağını bilemedi. Aktürkoğlu golün ardından kutlama sırasında kaybolmuş gibi görünüyordu. Mourinho'nun da itiraf ettiği gibi Benfica daha iyiydi." yorumunu yaptı.