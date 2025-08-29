Kartal Lausanne’ye evinde tek golle yenildi! Avrupa defterini kapatarak taraftarını şok etti...

Kartal fena çakıldı.... Beşiktaş Konferans Ligi Play-Off rövanşında ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Lausanne'ye 1-0 yenilerek Avrupa defterini grup aşamasına kalmadan kapattı. 19'da Abraham'ın gelişine vuruşunda Letica sağına yatarak gole izin vermedi. 29'da Paulista'nın kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 45+1'de Oyedeji çaprazdan yaptığı vuruşla Lausanne'yi 1-0 öne geçirdi.



UDUOKHAI KIRMIZI GÖRDÜ

İkinci yarının 46. dakikasında Uduokhai taç çizgisi kenarında Soppy'e yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü ve Beşiktaş 10 kişi kaldı. 51'de Diakite'nin vuruşunda Mert Günok gole izin vermedi. 64'te Ndidi'nin ortasında Abraham topa dokunamadı. 68'de Lekweiry'nin yaptığı vuruşta Mert gole izin vermedi. Maçı 1-0 kaybeden Kartal böylece Konferans Ligi'ne Play-Off aşamasında veda etti.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Beşiktaş bu sezon resmi maçlarda gol yeme alışkanlığını Lausanne önünde de sürdürdü. Shakhtar'dan 2 maçta 6 gol yiyen Siyah-Beyazlılar St.Patricks önünde de kalesinde iki maçta toplam 3 gol gördü. Eyüp ve Lausanne maçlarında da kalesini gole kapatamayan Beşiktaş savunmadaki zaafiyetiyle kötü bir görüntü verdi.



TAYLAN BULUT İLK KEZ İLK 11'DE

Yeni transfer Taylan Bulut, ilk kez 11'de sahaya çıktı. Solskjaer, 19 yaşındaki futbolcuya görev vererek Tüpraş Stadyumu'nda taraftarların beğenisine sundu. Taylan, İsviçre'de oynanan mücadelede 6, Süper Lig'deki Eyüpspor karşılaşmasında da 5 dakika top koşturmuştu.



Beşiktaş Avrupa'ya veda ederken çok şey beklenen Abraham kaçırdığı gollerle turun kaybedilmesinde baş aktörlerden biri oldu.



Beşiktaş yüzde 54 topa sahip olma oranıyla mücadeleyi tamamladı. Lousanne ise bu oran yüzde 46'da kaldı.



UDOUKHAI'YE BÜYÜK TEPKİ

Beşiktaş'ta şok eden yenilginin baş sorumlularından birisi Felix Udoukhai oldu. Yenilen golde hata yapan yıldız futbolcu ikinci yarının başında direkt kırmızı kart görüp takımını eksik bıraktı. Taraftar Udoukhai'ye büyük tepki gösterdi.



