PODCAST CANLI YAYIN

Silivri'deki doğal gaz depolama tesisinde yangın! Ölü ve yaralı var mı? Valilik açıkladı

Son dakika haberi! Silivri'deki doğal gaz depolama tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Tesiste görevli personel tahliye edilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. İstanbul Valiliği, "Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Silivri'deki doğal gaz depolama tesisinde yangın! Ölü ve yaralı var mı? Valilik açıkladı

Silivri'de, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait doğal gaz depolama tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Silivri BOTAŞ doğal gaz tesisinde yangın!

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Silivri'de BOTAŞ'a ait doğal gaz depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Silivri'deki doğal gaz depolama tesisinde yangın (DHA)Silivri'deki doğal gaz depolama tesisinde yangın (DHA)

Silivri BOTAŞ’ta yangın!

PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ

BOTAŞ ekipleri gaz akışını keserken, itfaiye de yangının büyümemesi için müdahalede bulunuyor. Tesiste görevli personel tahliye edilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Silivri'deki doğal gaz depolama tesisinde yangın (DHA)Silivri'deki doğal gaz depolama tesisinde yangın (DHA)



ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI? VALİLİK AÇIKLADI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.30 sıralarında çıkan yangının sebebinin henüz bilinmediği belirtildi.

Açıklamada, "Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan vesayet artıklarına yeni Türkiye ayarı: "Zamanla hazmedeceksiniz"
Özgür Özel'den 'cellat' geri vitesi! DEM Parti önce "akıl tutulması" dedi sonra eski defterleri açtı: Hepiniz borçlu çıkarsınız
Komisyondan sonra İmralı Heyeti gitti! DEM Parti 10. kez elebaşı Öcalan'la görüşecek | Önceki 9 turda ne yaşandı?
Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan açıkladı: Tüm tarafları masada görmek istiyoruz
Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha: MIDVOLGA-2 tankeri hedef alındı
Maltepe'de kriz: Belediye çalışanı iş bıraktı sokaklarda çöp dağları oluştu
Borsa manipülatörlerine operasyon: 12 şüpheli yakalandı! Listede Aref ve Gökhan Gönül de var
CHP'nin ihraç edemediği Ertan Yıldız ilk kez konuştu! İşte "arkasındayım" dediği ifade: İmamoğlu hafriyat paralarını Londra'ya kaçırdı
Putin 200 bin asker gönderdi: Rusya kritik bölgeyi ele geçirdi! Zamanlamaya dikkat
Piyasalardan Türkiye'ye güçlü mesaj! Son 7 yılın rekor düşüşü geldi
Sami Kırkuşu öldürüldü mü? Sevgilisiyle görüntüleri yayınlandı: "Yuvasını yıkmak istemediği adama neden sofra kurdu?"
Son dakika! Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Ok yaydan çıkmış gemiler yakılmıştır"
CHP'li İBB'deki casusluk soruşturmasında Seher Alaçam'ın kayıp telefonu bulundu!
ABD KAAN'ı yakın takibe aldı: "Olağanüstü bir hızla geliyor F35'i unutturacak"
Bakanlık yeni listeyi açıkladı: İşte balda hile yapan o 3 marka!
Fenerbahçe - Galatasaray maçı dünya basınında! "Kaotik derbi"
Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi: "Rezil bir hakem uygulaması"
Emekliye yüzde 13 memura yüzde 19 zam! En düşük maaş ne kadar olacak? Ocak hesabı TAKVİM'de
Polar vorteksle kar rotası değişti! Yeni sağanak dalgası 48 saat sonra geliyor!
Kurultay bitti cadı avı başladı! CHP'yi karıştıran röportaj... TAKVİM'e konuşan Hasan Ufuk Çakır'a "ihraç" tehdidi