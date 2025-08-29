PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Başakşehir Universitatea Craiova’ya deplasmanda da mağlup oldu: Avrupa’ya veda etti

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Başakşehir, Romanya ekibine 3-1 yenilerek turnuvaya erken veda etti. Operi’nin kırmızı kartıyla 10 kişi kalan temsilcimiz, rakibin gollerine engel olamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ağustos 2025
Başakşehir Universitatea Craiova’ya deplasmanda da mağlup oldu: Avrupa’ya veda etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başakşehir UEFA Konferans Ligi playoff turu rövanşında ilk maçta evinde 2-1 yenildiği Universitatea Craiova'ya deplasmanda da 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Temsilcimiz 7. dakikada sol kanattan Operi'nin kullandığı kornere iyi yükselen Selke'nin kafa vuruşuyla öne geçti: 0-1. Rumen ekibi 2 dakika sonra Cicaldau'nun golüyle skoru eşitledi: 1-1. 27'de ceza sahası içinde topla buluşan Baiaram ev sahibini öne geçirdi: 2-1. 81. dakikada Universitatea Craiova farkı 2'ye çıkardı. Altıpas içinde topla buluşan Nsimba ağları sarstı: 3-1. Temsilcimizde Operi 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li belediyelerde skandallar bitmiyor! Torbalı’da başkan Övünç Demir’den rüşvet karşılığı 60 milyonluk ceza indirimi
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST Mavi Vatan’da önemli mesajlar: Savunma sanayii destan yazıyor
Türk Telekom
Sağlık sorunları yüzünden erken emeklilik mümkün! İşte malulen emeklilik şartları ve yolları
Bakan Fidan’dan terör devleti İsrail’e net mesaj: Düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız!
Beşiktaş’ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona erdi
CHP Süleymaniye’de PKK/PYD ile buluştu! Başrolde yine Namık Tan... Suriye’de YPG için eşit ortaklık istedi
Birgün yazarı Kaan Sezyum’dan taciz skandalı! Cinsel saldırı ifşasını kabul etti | Mide bulandıran özür
Kartal’dan Avrupa’ya veda! Beşiktaş - FC Lausanne-Sport: 0-1 | MAÇ SONUCU
Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik soru açtırıldı
Kaynağını bizzat Başkan Erdoğan yaptı! Milli uçak gemisi MUGEM için tarihi gün
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Kalpleri derinden sarsacak hikaye | atv’nin yeni dizisi Gözleri Karadenizin yayın tarihi belli oldu!
İmralı Heyeti İmralı’da... DEM’liler Süleymaniye’de! PYD/YPG elebaşı Müslim ve Talabaniler ile ne konuştular?
Galatasaray kalecisini buldu! Transferde dünya devi ile yarış
Yeşil Vatan’da alevlerle savaş | Bursa ve Çanakkale’deki yangınlar kontrol altında
ABD Latin Amerika’ya müdahale mi edecek? Venezuela’ya savaş gemisi yığınağı! Kolombiya’dan sert tepki
İzmir’de CHP mağdurlarından cezaevi önünde eylem! Tunç Soyer’den Özgür Özel’e Şenol Aslanoğlu’ndan Cemil Tugay’a…
ABD’nin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına kılıç çekti
Başkan Erdoğan’dan peş peşe temaslar: Önce Zelenskiy sonra Şahbaz Şerif!