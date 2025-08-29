Başakşehir Universitatea Craiova’ya deplasmanda da mağlup oldu: Avrupa’ya veda etti

Başakşehir UEFA Konferans Ligi playoff turu rövanşında ilk maçta evinde 2-1 yenildiği Universitatea Craiova'ya deplasmanda da 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Temsilcimiz 7. dakikada sol kanattan Operi'nin kullandığı kornere iyi yükselen Selke'nin kafa vuruşuyla öne geçti: 0-1. Rumen ekibi 2 dakika sonra Cicaldau'nun golüyle skoru eşitledi: 1-1. 27'de ceza sahası içinde topla buluşan Baiaram ev sahibini öne geçirdi: 2-1. 81. dakikada Universitatea Craiova farkı 2'ye çıkardı. Altıpas içinde topla buluşan Nsimba ağları sarstı: 3-1. Temsilcimizde Operi 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.