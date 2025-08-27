Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı

Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertli kulübün, Benfica ile yapılan görüşmeler sonucunda 26 yaşındaki yıldız futbolcunun transferi için anlaşma sağladığı öğrenildi. Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir araya gelen Fenerbahçe ve Benfica kulübü yetkilileri, uzun süredir devam eden pazarlıkların ardından el sıkıştı. Transferin, 22 milyon euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon euro performansa dayalı bonuslar karşılığında gerçekleşeceği belirtildi. Anlaşmanın detayları resmi olarak önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Aktürkoğlu'nun, Benfica ile bugün oynanacak rövanş karşılaşmasının ardından İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

KEREM YEDEKLER ARASINDA

Milli oyuncunun yarın ya da en geç cuma günü İstanbul'da olması ve ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor. Öte yandan Fenerbahçe ile oynanan ilk maça ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki milli futbolcunun bugün oynanacak rövanş karşılaşmasına ise yedek başlayacağı öğrenildi.