Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları A Spor ekranlarında başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. 1. eleme turu maçlarının programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamayla belli oldu. Buna göre 1. tur karşılaşmaları 2, 3 ve 4 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak. Futbolseverler Türkiye'nin dört bir yanında kupa coşkusunu A Spor ekranlarında yaşayacak.

9 MAÇ ASPOR'DA

2 EYLÜL SALI

13.30 12 Bingölspor-Mardin 1969

16.00 Sincan Bld. Ankaraspor-Eskişehirspor

20.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Bld.

3 EYLÜL ÇARŞAMBA

14.00 Kars 36 Spor-24 Erzincanspor

16.30 Sinopspor-Orduspor 1967

20.00 MKE Ankaragücü-Karabük İdmanyurdu

4 EYLÜL PERŞEMBE

14.00 Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK

16.30 Isparta 32-Kırşehir FK

20.00 Bursaspor-Söğütspor