Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları A Spor ekranlarında başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. 1. eleme turu maçlarının programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamayla belli oldu. Buna göre 1. tur karşılaşmaları 2, 3 ve 4 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak. Futbolseverler Türkiye'nin dört bir yanında kupa coşkusunu A Spor ekranlarında yaşayacak.
9 MAÇ ASPOR'DA
2 EYLÜL SALI
13.30 12 Bingölspor-Mardin 1969
16.00 Sincan Bld. Ankaraspor-Eskişehirspor
20.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Bld.
3 EYLÜL ÇARŞAMBA
14.00 Kars 36 Spor-24 Erzincanspor
16.30 Sinopspor-Orduspor 1967
20.00 MKE Ankaragücü-Karabük İdmanyurdu
4 EYLÜL PERŞEMBE
14.00 Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK
16.30 Isparta 32-Kırşehir FK
20.00 Bursaspor-Söğütspor