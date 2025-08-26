PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları A Spor ekranlarında başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu karşılaşmalarının 2-4 Eylül tarihlerinde oynanacağını açıkladı. 9 maç A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, Türkiye'nin dört bir yanındaki kupa heyecanını ekran başında takip edebilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ağustos 2025
Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları A Spor ekranlarında başlıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. 1. eleme turu maçlarının programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamayla belli oldu. Buna göre 1. tur karşılaşmaları 2, 3 ve 4 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak. Futbolseverler Türkiye'nin dört bir yanında kupa coşkusunu A Spor ekranlarında yaşayacak.

9 MAÇ ASPOR'DA

2 EYLÜL SALI

13.30 12 Bingölspor-Mardin 1969
16.00 Sincan Bld. Ankaraspor-Eskişehirspor
20.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Bld.

3 EYLÜL ÇARŞAMBA

14.00 Kars 36 Spor-24 Erzincanspor
16.30 Sinopspor-Orduspor 1967
20.00 MKE Ankaragücü-Karabük İdmanyurdu

4 EYLÜL PERŞEMBE

14.00 Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK
16.30 Isparta 32-Kırşehir FK
20.00 Bursaspor-Söğütspor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fırsatçılara geçit yok | Başkan Erdoğan’dan Ahlat’ta önemli açıklamalar: Belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitti
Esnaf erken emeklilik için nasıl avantajlardan yararlanabilir? İşte detaylar
Katil İsrail ordusu Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni vurdu! Çok sayıda kayıp var! Gazetecilerin isimleri belli oldu | Tepki yağıyor
Sosyal medya üzerinden cinsel şantaj! Görüntüleri kaydedip milyonluk vurgun yaptılar
ABD Başkanı Donald Trump Fed üyesi Lisa Cook’u görevden aldı
Ahlat’ta ecdada vefa! Başkan Erdoğan ve Bahçeli Selçuklu mezarlığını ziyaret etti | Han çadırında koyu sohbet
ABD Başkanı Trump Ukrayna-Rusya savaşının kişilik savaşına döndüğünü açıkladı
Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kur’an-ı Kerim’e hakaret eden ve öz kızına tacizde bulunan şahıs yakalandı
FETÖ’cülerin soruşturma dosyaları kapatan zabıt katibi: Başka bir büroda görevli olsaydım orada da aynı şeyi yapardım
Derin operasyon! Halit Yukay’ın cansız bedeni nasıl çıkarılacak? | Rov devrede | Rüzgar engeli
DEM heyeti İmralı yolunda! Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan’a ilk ziyaret
Başkan Erdoğan’dan Ahlat’ta terörsüz Türkiye mesajı: Son düzlükteyiz
Özel bir bankada üst düzey yönetici küçük çocuğa istismardan ceza aldı!
Wilfried Singo adım adım Cimbom’a
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Mourinho’ya şok
Tarihler belli oldu! İşte Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maç programı
Inter’den Yusuf Akçiçek için İstanbul’da kritik görüşme: Teklif 20 milyon euroyu aşarsa Fenerbahçe satacak
Avrupa’nın takmadığı Eski Floransa Belediye Başkanı Nardella’dan Türkiye’yi batıya şikayet eden İmamoğlu’na destek şovu!
YKS tercih sorgulama ekranı! ÖSYM sonuç ekranı ve üniversite kayıt tarihi