Fenerbahçe Fulham’ın Brezilyalı 10 numarası Andreas Pereira’yı transfer gündemine aldı

Kadrosuna 8 ve 10 numarayı oynayabilecek bir oyuncu eklemek isteyen Fenerbahçe aradığı oyuncuyu Fulham'da buldu. Sarı-Lacivertliler'in İngiliz ekibinin Brezilyalı 10 numarası Andreas Pereira'yı gündemine aldığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı belirlendi.

Deneyimli futbolcunun sezon sonunda bitecek olan kontratını koz olarak kullanmak isteyen Kanarya'nın oyuncuyu düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor. Sarı- Lacivertliler'in ilerleyen günlerde yıldız futbolcu için İngiliz ekibine teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında. Marsilya ve Palmeiras'ın da takip ettiği Pereira, geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla 37 maça çıkıp 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.