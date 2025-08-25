Archie Brown esip gürlüyor...

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Archie Brown, 5 maçta ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirdi. Gent'te 87 maçta 3 gol ve 10 asist üreten İngiliz yıldız sol bek oyuncusu, Fenerbahçe kariyerine 2 gol ve 2 asistle başladı. 23 yaşındaki futbolcu, ilk gol sevincini UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord'a karşı yaşadı. Archie Brown, Kocaelispor maçının da 51. dakikasında Fenerbahçe'nin 2. golünü kaydetti. Jhon Duran'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yerden ortasında topu iyi takip eden Brown, arka direkte yaptığı vuruşla fileleri havalandırarak Sarı-Lacivertliler'in attığı 9 golün 4'üne direkt etki etti. Brown, Skriniar ve İrfancan Eğribayat ile beraber tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan 3 isimden biri konumunda yer alıyor.

Mourinho, İngiliz yıldıza çok güveniyor.