Başkan Adalı’dan transfer müjdesi

Serdal Adalı'dan müjde... Beşiktaş Başkanı hafta içinde eksik olan diğer pozisyonları tamamlayacaklarını söyleyerek, "Camiam bir şey yapılmıyor zannetmesin, içlerini rahat tutsun. Bu akşam 3 kişiyi indiririz ama Beşiktaş'ın başına bu yanlış gelen 3 kişi sıkıntı olur. Bunu yapmak istemiyorum yapmayacağım da. Gecikiyor, zaman alıyor ama sonucu iyi olacak. Bundan yana kimsenin şüphesi olmasın. Birkaç gün daha sabredecekler. Takım tamamlanacak. Tamamlanmadan lige devam etmeyecek. Tamamlanmadan da arzu ettiğimiz Beşiktaş'ı seyretmeye devam ederiz" dedi.