Alvarez Fener aşkına! F.Bahçe’ye Meksikalı orta saha

Fenerbahçe, West Ham’ın 27 yaşındaki 6 numarası Edson Alvarez ve kulübüyle kiralık tranfer için anlaştı. Yıldız oyuncuyu Ajax, Monaco, Dortmund ve Inter de istiyordu

Giriş Tarihi :22 Ağustos 2025
Fenerbahçe, West Ham United'ın yıldız futbolcusu Edson Alvarez ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Meksikalı orta saha, satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edilecek. 27 yaşındaki Alvarez için 22 milyon Euro satın alma opsiyonu sözleşmeye eklendi. İstanbul ekibi, kiralama bedeli olarak Londra ekibine 2 milyon Euro ödeme yapacak. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli orta saha oyuncusu için 4.5 milyon Euro'luk maaş ödeyecek. Meksikalı oyuncu, Borussia Dortmund, Inter, Ajax ve Monaco'nun ilgisine rağmen Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi. Alvarez'in transferinde en kritik etkenin Jose Mourinho'nun ısrarı ve Avrupa'da oynamaya devam etme isteği olduğu aktarıldı. Portekizli teknik adam, yıldız oyuncuyu özellikle kadrosunda görmek istedi. Alvarez, Meksika Milli Takımı'nda 83 maça çıktı ve 7 kez fileleri havalandırdı.

