Kerem Aktürkoğlu transferinde son viraj: Fenerbahçe pes etmiyor

Şampiyonlar Ligi playoff turunda sahasında Benfica'yı konuk eden Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde sürpriz bir yeni gelişme yaşandı. Portekiz'in önde gelen basınlarından Record Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu'nu göndermekten vazgeçerek takımda tutma kararı aldığını öne sürdü.

Bir sürededir Kerem Aktürkoğlu için transfer masasında olduğu bilinen Fenerbahçe yönetiminin milli futbolcuyu 25 milyon euroya kadroya katacağı öne sürülmüştü. Portekiz kulübü başkanı Rui Costa'nın Kerem Aktürkoğlu'nu takımda tumaya karar verdiği öne sürülürken milli futbolcu Fenerbahçe karşısında ilk 11'de oynadı. Bu gelişmeden sonra Sarı-Lacivertli yönetimin Kerem Aktürkoğlu transferini kapatmadığı ve son ana kadar bu oyuncuyu renklerine bağlamak için girişimlerin süreceği gelen bilgiler arasında. Bu arada dün Benfica'da ilk 11'de oynayan Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçeli taraftarlar maçtan önce alkışladı.

JOSE'DEN FLAŞ HAMLE

F.Bahçe taraftarı maç öncesi ve oyundan çıkarken Kerem'i alkışladı. Mourinho'da oyundan çıkarken milli oyuncuyla el sıkıştı.