Avrupa ve Asya Triatlon Şampiyonaları İstanbul’da ilk kez tek çatı altında düzenlenecek

30-31 Ağustos 2025’te Beykoz’da gerçekleşecek şampiyonada 2 bin triatlon sporcusu ve binlerce spor meraklısı bir araya gelecek. Oral-B’nin sponsorluğunda düzenlenen organizasyon, triatlonun Türkiye’de yaygınlaşmasına önemli katkı sağlayacak.

21 Ağustos 2025
Avrupa ve Asya Triatlon Şampiyonaları 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek ve iki farklı kıta şampiyonasının tek çatı altında yapılması dünya spor tarihinde bir ilk olacak. Oral-B'nin sponsorluğunda Beykoz'da gerçekleşecek Oral- B Avrupa-Asya Triatlon Şampiyonası, 2 bin triatlon sporcusunun yanı sıra bu sporun binlerce meraklısını da İstanbul'a çekecek. P&G Türkiye, Kafkasya & Orta Asya Sağlık Kategorisi Ticari Operasyonlar ve Pazarlama Başkanı Özge Erdem de "Oral-B markasıyla ülkemizde triatlon sporunun yaygınlaşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaktan gururluyuz." dedi.

