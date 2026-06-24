Trump'tan İran'a rest: Para talep ederlerse müzakere sonlanır

ABD Başkanı Donald Trump Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran'a para verdiklerine yönelik iddiaları reddetti ve şu ifadeleri kullandı:

"İran, aksini iddia eden fitneci Yalan Haberlerin (Fake News) aksine, ABD'ye şunu bildirmiştir: 'HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SEYREDEN GEMİLERDEN İRAN TARAFINDAN TALEP EDİLEN VEYA ALINAN HİÇBİR GEÇİŞ ÜCRETİ, SİGORTA MALİYETİ VE BAŞKA HERHANGİ BİR AD ALTINDA HİÇBİR ÜCRET SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.' Eğer bu bilgi yanlışsa, müzakereler derhal sona erer! Ayrıca, ABD tarafından İran'a hiçbir para verilmemiş ya da kendilerine ait olan paralardan hiçbir miktar serbest bırakılmamıştır. Tamamen bizim kontrolümüzde olan paralarının bir kısmını; Mısır, Buğday, Soya Fasulyesi ve daha fazlasını satın almaları için Çiftçilerimize ve Besicilerimize aktaracağız. İran'da gıdaya çaresizce ihtiyaç duyuluyor ve biz bu gıdayı onlar için özel olarak yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alacağız. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim! Başkan DONALD J. TRUMP"

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