CHP'yi parçalama istifalarına Genel Merkez ne diyor? Özgür Özel'e "Yürüyüş" yanıtı | “Gelsinler kurultayda yarışalım" çağrısı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Özgür Özel ve ekibi, CHP'de yaşanan 'mutlak butlan' sonrası yeni parti hazırlıklarını sürdürüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, yeni parti sinyalleri veren bir paylaşımda bulundu.

Özgür Özel, yeni partiye geçmeden önce olağanüstü kurultay başvurusu ve yargı süreçlerinin sonuçlanmasını bekleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Özgür Özel'in yeni partisi için istifa etti.

CHP Genel Merkezi, Özgür Özel ve ekibine olağan kurultayda yarışma çağrısında bulundu.

CHP'de "mutlak butlan" sonrası Özgür Özel ve ekibi yeni parti ve yedek parti hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.



CHP'yi bölecek parti için "EKİM, İstiklal, Cumhuriyet" gibi isimler kamuoyuna yansırken; son olarak Yürüyüş Partisi ismi ortaya atıldı.



Bu isim Özel'in ekibindeki isimler tarafında da kısmen doğrulandı.

Kılıçdaroğlu'nun ihraç listesinin en tepesindeki isim olan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Siz koltuklarınıza sarılın, biz milletimizle omuz omuzayız. Kapalı kapılar ardında değil, halkın yanında yürüyoruz! YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR!" paylaşımıyla yeni parti sinyalleri verdi. CHPyi bölemeden bölündüler! İmamoğlu bastırıyor Özel kayyuma bel bağlıyor | Masadaki planı TAKVİM açıklıyor

ÖZEL'İN MASASINDAKİ PLAN: ÖNCE TÜM HUKUKİ YOLLAR TÜKETİLECEK SONRA YENİ PARTİYE GEÇİLECEK



Özel'in yeni partiye geçmeden önce olağanüstü kurultay başvurusu ve yargı süreçlerinin sonuçlanmasını bekleyeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultay için toplanan imzaları işleme almazsa sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılacacak ve CHP'ye Kılıçdaroğlu yerine "kayyum" istenecek. Nitekim, Kılıçdaroğlu'nun kurmayları olağan kurultay takvimini açıklayarak Özel'in topladığı imzaları boşa çıkardı.