CHP'yi parçalama istifalarına Genel Merkez ne diyor? Özgür Özel'e "Yürüyüş" yanıtı | “Gelsinler kurultayda yarışalım" çağrısı
CHP'yi "parçalama" istifaları sürerken Takvim.com.tr Genel Merkez'in nabzını tutuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, Özgür Özel'in Yürüyüş Partisi için "Yürümekle yollar aşınmaz" değerlendirmesini yaptı. Olağan Kurultay takviminin açıklanması sonrası Özel'e çağrı yapan kurmaylar "Madem arkalarında halk desteği var, gelsinler, yarışalım" dedi. Cemil Tugay'ın istifa etmeden önce Genel Merkez'i arayıp "Benim istediğim il başkanını görevlendireceksiniz" dediği iddia edilirken; Ümit Dikbayır'ın rozet atması için "CHP'ye aidiyet sorunu vardı" yorumu yapıldı.
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- Özgür Özel ve ekibi, CHP'de yaşanan 'mutlak butlan' sonrası yeni parti hazırlıklarını sürdürüyor.
- CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, yeni parti sinyalleri veren bir paylaşımda bulundu.
- Özgür Özel, yeni partiye geçmeden önce olağanüstü kurultay başvurusu ve yargı süreçlerinin sonuçlanmasını bekleyecek.
- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Özgür Özel'in yeni partisi için istifa etti.
- CHP Genel Merkezi, Özgür Özel ve ekibine olağan kurultayda yarışma çağrısında bulundu.
CHP'de "mutlak butlan" sonrası Özgür Özel ve ekibi yeni parti ve yedek parti hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.
CHP'yi bölecek parti için "EKİM, İstiklal, Cumhuriyet" gibi isimler kamuoyuna yansırken; son olarak Yürüyüş Partisi ismi ortaya atıldı.
Bu isim Özel'in ekibindeki isimler tarafında da kısmen doğrulandı.
Kılıçdaroğlu'nun ihraç listesinin en tepesindeki isim olan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Siz koltuklarınıza sarılın, biz milletimizle omuz omuzayız. Kapalı kapılar ardında değil, halkın yanında yürüyoruz! YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR!" paylaşımıyla yeni parti sinyalleri verdi.
ÖZEL'İN MASASINDAKİ PLAN: ÖNCE TÜM HUKUKİ YOLLAR TÜKETİLECEK SONRA YENİ PARTİYE GEÇİLECEK
Özel'in yeni partiye geçmeden önce olağanüstü kurultay başvurusu ve yargı süreçlerinin sonuçlanmasını bekleyeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultay için toplanan imzaları işleme almazsa sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılacacak ve CHP'ye Kılıçdaroğlu yerine "kayyum" istenecek. Nitekim, Kılıçdaroğlu'nun kurmayları olağan kurultay takvimini açıklayarak Özel'in topladığı imzaları boşa çıkardı.
CHP'Yİ PARÇALAMA İSTİFALARI SÜRÜYOR
Bir yandan da Özgür Özel'in kuracağı yeni parti için istifalar sürüyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'yi parçalamak için istifa ettiğini kabul etti ve "Yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım" dedi.
Daha sonra CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini gerekçe göstererek 6 Ok rozetini attı.
Bu istifaların Özgür Özel'in yeni parti sürecini hızlandırması için planlı ve yönlendirmeli olduğu CHP çevrelerinde değerlendiriliyor.
CHP GENEL MERKEZİ'NDEN SON KULİSLER
Peki, CHP'yi parçalama istifalarına ve Özgür Özel'in "Yürüyüş Partisi"ne Genel Merkez ne diyor?
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığına göre; Kılıçdaroğlu'nun kurmayları "Yürüyüş Partisi" için "Yürümekle yollar aşınmaz" yorumunu yaptı. Özgür Özel ve ekibinin başka bir siyasi yolculuğa çıkma peşinde olduğunu söyledi.
ÖZEL'E "OLAĞAN KURULTAY" ÇAĞRISI: GELSİNLER YARIŞALIM
Olağan Kurultay takvimini açıklayan Genel Merkez kaynakları "Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler, yarışalım" çağrısında bulunup şu ifadeleri kullandı:
Madem arkalarında halk desteği var, üye desteği varsa zaten seçilirler. Gelin, kongreleri yapalım, yarışalım. 4-5 ay daha sabredelim. Ama arkadaşların kayyum talepleri var."
CEMİL TUGAY GENEL MERKEZ'İ NEDEN ARADI?
Cemil Tugay'ın istifa etmeden önce Genel Merkez'i aradığı ve Utku Gümrükçü atamasını istemediğini aktaran CHP'li isimler "Kendisi, muhtıra verir gibi benim istediğim il başkanını görevlendireceksiniz, dedi. Bu olmaz." değerlendirmesinde bulundu.
"DİKBAYIR'IN CHP'YE AİDİYET SORUNU VAR"
Ümit Dikbayır'ın istifası için ise "Yaptığı açıklamaya baktığımızda parti aidiyetiyle ilgili problemleri olduğu anlaşılıyor." dendi.