'Mercan Köşk' dizisinden ilk kareler geldi! Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'lı iddialı yapım yeni sezonda atv'de
Çekimleri Tarsus’un tarihi atmosferinde gerçekleştirilen, FARO ve Sinehane ortak yapımı yeni dizi "Mercan Köşk"ten merakla beklenen ilk fotoğraflar paylaşıldı. Başrollerini Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı, iki düşman aile arasında filizlenen imkansız bir aşkı konu alan iddialı yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve usta müzisyen Toygar Işıklı imzalı müzikleriyle yeni sezonda atv ekranlarında seyirciyle buluşacak.
Hızlı Özet Göster
- FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinin çekimleri Tarsus'ta devam ediyor ve ilk kareler yayınlandı.
- Kubilay Aka'nın canlandırdığı Aras ile Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Cemre'nin yollarının kesişmesi iki düşman aile arasında savaş ve imkansız bir aşk başlatacak.
- Dizide Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Halil Babür gibi genç ve usta oyuncular yer alıyor.
- Yahya Samancı'nın yönettiği dizinin senaryosunu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici yazıyor, müziklerini Toygar Işıklı hazırlıyor.
- Mercan Köşk yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak.
Çekimleri Tarsus'un tarihi ve büyüleyici dokusunda devam eden, yayınlanan ilk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan, FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinden merakla beklenen ilk kareler yayınlandı.
MERAKLA BEKLENEN İLK KARELER
Yeni sezonda atv ekranlarında seyirciyle buluşacak olan iddialı yapımın bu özel kareleri, hem karakterlerin dünyasına hem de hikayenin etkileyici atmosferine dair çarpıcı ipuçları barındırıyor.
İMKANSIZ AŞKIN İLK KIVILCIMI
Kubilay Aka'nın hayat verdiği Aras, ailesini korumak için ağır sorumluluklar üstlenmek zorunda kalan bir adam olarak izleyici karşısına çıkacak.
Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Cemre ise gerçeğin peşinden gitmekten vazgeçmeyen cesur ve mücadeleci bir kadın olarak hikayenin merkezinde yer alacak. Cemre ve Aras'ın yollarının kesişmesi hem iki düşman aile arasındaki amansız bir savaşı hem de imkansız bir aşkın ilk kıvılcımını ateşleyecek.
GENÇ VE USTA OYUNCULAR BİR ARADA
Mercan Köşk'te Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi genç ve usta oyuncular birlikte rol alıyor.
TOYGAR IŞIKLI DİZİ MÜZİKLERİNİ HAZIRLIYOR
Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu Mercan Köşk'ün orijinal hikayesi Ahunur Serdaroğlu imzası taşıyor. Senaryo ekibinde Ahunur Serdaroğlu'nun yanı sıra Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici bulunuyor. Dizinin müziklerini ise başarılı besteci Toygar Işıklı hazırlıyor.
YENİ SEZONDA ATV EKRANLARINDA
'Mercan Köşk', yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak!