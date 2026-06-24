'Mercan Köşk' dizisinden ilk kareler geldi! Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'lı iddialı yapım yeni sezonda atv'de

Kubilay Aka'nın canlandırdığı Aras ile Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Cemre'nin yollarının kesişmesi iki düşman aile arasında savaş ve imkansız bir aşk başlatacak.

FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinin çekimleri Tarsus'ta devam ediyor ve ilk kareler yayınlandı.

Çekimleri Tarsus'un tarihi ve büyüleyici dokusunda devam eden, yayınlanan ilk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan, FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinden merakla beklenen ilk kareler yayınlandı.

Yeni sezonda atv ekranlarında seyirciyle buluşacak olan iddialı yapımın bu özel kareleri, hem karakterlerin dünyasına hem de hikayenin etkileyici atmosferine dair çarpıcı ipuçları barındırıyor.

İMKANSIZ AŞKIN İLK KIVILCIMI

Kubilay Aka'nın hayat verdiği Aras, ailesini korumak için ağır sorumluluklar üstlenmek zorunda kalan bir adam olarak izleyici karşısına çıkacak.

Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Cemre ise gerçeğin peşinden gitmekten vazgeçmeyen cesur ve mücadeleci bir kadın olarak hikayenin merkezinde yer alacak. Cemre ve Aras'ın yollarının kesişmesi hem iki düşman aile arasındaki amansız bir savaşı hem de imkansız bir aşkın ilk kıvılcımını ateşleyecek.