Elon Musk artık trilyoner değil! SpaceX ve Tesla'da milyarlık çöküş

Yaşanan kayıplara rağmen SpaceX, Musk'ın en değerli varlığı olmayı sürdürüyor. Bloomberg verilerine göre Musk'ın SpaceX'teki payı yaklaşık 744 milyar dolar değerinde ve toplam servetinin %80'ine yakınını oluşturuyor.

Tesla

TESLA DÜŞÜŞLERİ DE ETKİLEDİ

Elon Musk'ın servetindeki erimeyi sadece SpaceX değil, Tesla hisselerindeki düşüş de tetikledi. Elektrikli araç üreticisi Tesla, teknoloji sektöründeki genel satış baskısı ve yapay zekâ altyapı harcamalarına yönelik endişelerle pazartesi günü %5,8 değer kaybetti. Musk'ın Tesla'daki mevcut hisse değerinin yaklaşık 158 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

HALA DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI

Trilyoner ünvanına veda etmesine rağmen Elon Musk, dünyanın en zengin insanı unvanını açık ara farkla koruyor. Bloomberg tahminlerine göre, Musk'ın en yakın takipçisi olan Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page ile arasındaki servet farkı yaklaşık 660 milyar dolar civarında. Bu fark, dünyadaki pek çok milyarderin toplam servetinden bile daha büyük bir meblağa denk geliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya