Elon Musk artık trilyoner değil! SpaceX ve Tesla'da milyarlık çöküş
SpaceX’in halka arzıyla dünyanın ilk trilyoneri ünvanını alan Elon Musk, teknoloji hisselerindeki küresel satış dalgası ve şirketlerinin devasa yapay zekâ harcamalarının sorgulanmasıyla koltuğundan oldu. Bir haftada 150 milyar dolardan fazla kaybeden Musk'ın serveti 957 milyar dolara geriledi, Musk trilyonerlik ünvanını kaybetti.
Elon Musk, SpaceX ve Tesla hisselerinde yaşanan sert düşüşlerin ardından "dünyanın ilk trilyoneri" ünvanını kaybetti. Şirketlerinin piyasa değerindeki gerileme, Musk'ın kişisel servetinden 150 milyar dolardan fazla parayı silerek net varlığını yeniden 1 trilyon dolar barajının altına indirdi.
SERVETİ ERİDİ TRİLYONERLİK GİTTİ
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, SpaceX'in halka arzının ardından bu ayın başlarında tarihi trilyoner eşiğini aşan Musk'ın serveti, çarşamba günü itibarıyla 957 milyar dolara geriledi.
Finansal piyasalar, kripto paralar, hisse senetleri ve küresel ekonomi üzerine yayın yapan Birleşik Krallık (Londra) merkezli uluslararası bir finans ve haber platformu Invezz'in belirttiğine göre bu sert düşüşün arkasında, teknoloji hisselerindeki genel satış dalgası ve yatırımcıların yapay zeka yatırımları ile uzun vadeli projelere harcanan devasa bütçelerin sürdürülebilirliğini sorgulamaya başlaması yatıyor.
SPACEX'İN PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYON DOLAR ERİDİ
12 Haziran'da gerçekleştirdiği halka arz (IPO) sonrası Elon Musk'ın servetinin ana motoru haline gelen SpaceX, borsadaki ilk günlerinde büyük bir ralli yaşamıştı. Mars'ta insan kolonisi kurma ve uzay tabanlı veri merkezleri inşa etme vizyonuna yatırım yapan bireysel yatırımcıların yoğun ilgisiyle şirketin piyasa değeri kısa süreliğine 3 trilyon dolar sınırına dayanmıştı.
Ancak bu heyecan dalgası hızla tersine döndü. Geçtiğimiz pazartesi günü %16 değer kaybeden SpaceX hisseleri, salı günkü seansı 156 dolardan kapattı. Bu seviye, 150 dolarlık ilk açılış fiyatının hemen üzerinde olsa da sadece bir hafta önce ulaşılan 225 dolarlık rekor seviyenin oldukça gerisinde kaldı. Halka arz fiyatı 135 dolar olan hisseler, ilk yatırımcısına hala kar sunuyor olsa da şirketin toplam piyasa değeri 2,99 trilyon dolarlık zirvesinden 2 trilyon dolar sınırına kadar geriledi. Bu durum, SpaceX'in bir haftadan biraz fazla bir sürede yaklaşık 1 trilyon dolar değer kaybettiği anlamına geliyor. Forbes tahminlerine göre, sadece pazartesi günü yaşanan düşüş Musk'ın kişisel servetinden 152 milyar dolar götürdü.
YAPAY ZEKA HARCAMALARI
SpaceX'in hisse düşüşü, finansal yapısının mercek altına alındığı bir döneme denk geldi. Resmi belgelere göre şirket, 2025 yılında 4,9 milyar dolar zarar etti ve sadece yapay zekaya 12,7 milyar dolar harcadı. Bu devasa harcamalar, yatırımcıların şirketin yüksek piyasa değerini sorgulamasına yol açtı. Ayrıca, ilk yatırımcılar ve çalışanlar için uygulanan hisse satma yasağının (lockup) yakında bitecek olması da hisseler üzerinde ek bir düşüş baskısı yaratıyor.
SPACEX HALA MUSK'IN EN DEĞERLİSİ
Yaşanan kayıplara rağmen SpaceX, Musk'ın en değerli varlığı olmayı sürdürüyor. Bloomberg verilerine göre Musk'ın SpaceX'teki payı yaklaşık 744 milyar dolar değerinde ve toplam servetinin %80'ine yakınını oluşturuyor.
TESLA DÜŞÜŞLERİ DE ETKİLEDİ
Elon Musk'ın servetindeki erimeyi sadece SpaceX değil, Tesla hisselerindeki düşüş de tetikledi. Elektrikli araç üreticisi Tesla, teknoloji sektöründeki genel satış baskısı ve yapay zekâ altyapı harcamalarına yönelik endişelerle pazartesi günü %5,8 değer kaybetti. Musk'ın Tesla'daki mevcut hisse değerinin yaklaşık 158 milyar dolar olduğu belirtiliyor.
HALA DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI
Trilyoner ünvanına veda etmesine rağmen Elon Musk, dünyanın en zengin insanı unvanını açık ara farkla koruyor. Bloomberg tahminlerine göre, Musk'ın en yakın takipçisi olan Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page ile arasındaki servet farkı yaklaşık 660 milyar dolar civarında. Bu fark, dünyadaki pek çok milyarderin toplam servetinden bile daha büyük bir meblağa denk geliyor.