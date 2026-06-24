CHP'li Pamukkale Belediyesi'nin ruhsat mobbingi can aldı! İş insanı Mehmet Çaput'un intihar notuna Takvim ulaştı: "Şikayetçiyim"
Denizli'de 32 yaşındaki iş insanı Mehmet Çaput, intihar etti. Geride bir deftere yazılı halde not bırakan Çaput'un "Pamukkale Belediyesi'nden şikayetçiyim. Bu da dünyadaki son isteğim" dediği görüldü. Takvim.com.tr bahse konu intihar notuna ulaştı. Mehmet Çaput'un belediye personellerinin iş yeri açma ruhsatı vermemesi nedeniyle bunalıma girdiği öğrenildi. Bu durum, CHP'li belediyelerdeki şaibeli işleri ve ruhsat karşılığı elde edilen rüşvetleri akıllara getirdi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturması sürüyor.
Denizli'de çeşitli işletmelerde ortaklığı bulunan 32 yaşındaki Mehmet Çaput'un evinde ölü bulunması üzerine Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli'de çeşitli işletmelerde ortaklığı bulunan 32 yaşındaki Mehmet Çaput evinde ölü bulundu. Evine gelen eşi, Çaput'u hareketsiz halde buldu.
"BELEDİYEDEN ŞİKAYETÇİYİM BU DA DÜNYADAKİ SON İSTEĞİM"
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 32 yaşındaki Mehmet Çaput'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olay yerinde yapılan incelemelerde Çaput'un yanında 3 mektup bulunduğu, mektupların 2 yaşındaki kızı, eşi ve CHP'li Pamukkale Belediyesi'ne yönelik olduğu öğrenildi.
Bahse konu notta belediye personellerinin iş yeri açma ruhsatı vermemesi nedeniyle bunalıma girdiğini belirten Mehmet Çaput'un "Pamukkale Belediyesi'nden şikayetçiyim. Bu da dünyadaki son isteğim" ifadeleri yer aldı.
TAKVİM NOTA ULAŞTI: PAMUKKALE BELEDİYESİ'NDEN ŞİKAYETÇİYİM
İş insanı Çaput'un intihar notuna Takvim.com.tr ulaştı.
"Sevgili eşim senden özür diliyorum" ifadelerinin yer aldığı nottan öne çıkan detaylar şu şekilde:
Kızım belki beni hatırlamayacaksın ama sen dünyanın en güzel, en akıllı kızısın. Beni affedin, bu yaptığım ekonomik sıkıntıdan falan değil insanların pis düşüncesi. Belediye personelleri bir ruhsat bu kadar zor verilmemeli. Kıskançlıkla, zorlukla bunaltıyorlar. Pamukkale Belediyesi'nden şikayetçiyim. Bu da dünyadaki son isteğim.
RUHSAT KARŞILIĞI MENFAAT ELDE EDEN CHP'Lİ BELEDİYELER
CHP'li belediyelerde devam eden yolsuzluk davalarında müşterek olan bir diğer detay ise ruhsat oyunları. İstanbul'dan Bursa'ya, Bursa'dan Uşak'a devam eden soruşturmalarda CHP'li belediyelerin rüşvet karşılığı menfaat elde ettiği görüldü.
CHP'li Pamukkale Belediyesi'nde de benzeri süreçlerin yaşanıp yaşanmadığı merak edililirken; Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor.