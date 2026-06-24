CHP'li Pamukkale Belediyesi'nin ruhsat mobbingi can aldı! İş insanı Mehmet Çaput'un intihar notuna Takvim ulaştı: "Şikayetçiyim"





TAKVİM NOTA ULAŞTI: PAMUKKALE BELEDİYESİ'NDEN ŞİKAYETÇİYİM



İş insanı Çaput'un intihar notuna Takvim.com.tr ulaştı.



"Sevgili eşim senden özür diliyorum" ifadelerinin yer aldığı nottan öne çıkan detaylar şu şekilde:



Kızım belki beni hatırlamayacaksın ama sen dünyanın en güzel, en akıllı kızısın. Beni affedin, bu yaptığım ekonomik sıkıntıdan falan değil insanların pis düşüncesi. Belediye personelleri bir ruhsat bu kadar zor verilmemeli. Kıskançlıkla, zorlukla bunaltıyorlar. Pamukkale Belediyesi'nden şikayetçiyim. Bu da dünyadaki son isteğim.



RUHSAT KARŞILIĞI MENFAAT ELDE EDEN CHP'Lİ BELEDİYELER



CHP'li belediyelerde devam eden yolsuzluk davalarında müşterek olan bir diğer detay ise ruhsat oyunları. İstanbul'dan Bursa'ya, Bursa'dan Uşak'a devam eden soruşturmalarda CHP'li belediyelerin rüşvet karşılığı menfaat elde ettiği görüldü.



CHP'li Pamukkale Belediyesi'nde de benzeri süreçlerin yaşanıp yaşanmadığı merak edililirken; Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor.



