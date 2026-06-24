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CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı

CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, resmen AK Parti saflarına katıldı. AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Özdemir'e parti rozetini bizzat Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

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CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı

CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, resmen AK Parti'ye katıldı.

CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı-1

Nimet Özdemir siyasi kariyerine İyi Parti'de başlamış daha sonra CHP'ye geçmişti

ROZET BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Özdemir'e parti rozetini bizzat Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı-2

Özdemir'e grup toplantısına gelirken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin eşlik etti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdemir, "Sokaktaki canlılarımıza daha çok hizmet edip, refahlarını ve mutluluklarını sağlamak için daha çok çalışacağıma emin olabilirsiniz. Aynı Nimet'im, değişen bir şey yok. Aynı misyonuma devam edeceğim" dedi.

NİMET ÖZDEMİR KİMDİR?


İş İnsanı; İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Lisans eğitimini Conley Üniversitesinde siyaset bilimi üzerine yaptı.

2008 yılında inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette kurucu ortak olarak yer aldı. 2015 yılında kule vinç kiralama alanında faaliyet gösteren iki şirketin kuruluşunu gerçekleştirdi. Kuruluşuna imza attığı şirketler, alanında yurt çapında önde gelen firmalar arasında yerini aldı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak seçilen Özdemir, TBMM'de AB Uyum Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve Çevre Komisyonu üyeliklerinde görev aldı. 17 Haziran 2026 tarihinde CHP'den istifa eden Özdemir, bir çocuk annesidir.

CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı-3

ÖZDEMİR İLK DEĞİL
2023 seçimlerinin ardından, 24 Haziran 2026 itibarıyla AK Parti'ye katılan milletvekilleri:

İsimİlEski Partisi
İdris Nebi HatipoğluEskişehirİYİ Parti
Seyithan İzsizİstanbulİYİ Parti
Ahmet Ersagun YücelİstanbulİYİ Parti
Dursun AtaşKayseriİYİ Parti
Kürşad ZorluAnkaraİYİ Parti
Mehmet Selim EnsarioğluİstanbulİYİ Parti
Ünal KaramanKonyaİYİ Parti
Ersin BeyazİstanbulİYİ Parti

İsimİlEski Partisi
Mustafa Nedim YamalıAnkaraGelecek Partisi
Serap Yazıcı ÖzbudunAntalyaGelecek Partisi
Hasan EkiciKonyaGelecek Partisi / Yeni Yol
İsa Mesih ŞahinİstanbulGelecek Partisi

İsimŞehirEski Partisi
Suat PamukçuİstanbulYeniden Refah Partisi
İrfan KaratutluKahramanmaraşDEVA Partisi
Hasan Ufuk ÇakırMersinCHP

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CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı-5 CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı-6 CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı-7

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