CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı
CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, resmen AK Parti saflarına katıldı. AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Özdemir'e parti rozetini bizzat Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, resmen AK Parti'ye katıldı.
Nimet Özdemir siyasi kariyerine İyi Parti'de başlamış daha sonra CHP'ye geçmişti
ROZET BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Özdemir'e parti rozetini bizzat Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Özdemir'e grup toplantısına gelirken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin eşlik etti.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdemir, "Sokaktaki canlılarımıza daha çok hizmet edip, refahlarını ve mutluluklarını sağlamak için daha çok çalışacağıma emin olabilirsiniz. Aynı Nimet'im, değişen bir şey yok. Aynı misyonuma devam edeceğim" dedi.
NİMET ÖZDEMİR KİMDİR?
İş İnsanı; İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Lisans eğitimini Conley Üniversitesinde siyaset bilimi üzerine yaptı.
2008 yılında inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette kurucu ortak olarak yer aldı. 2015 yılında kule vinç kiralama alanında faaliyet gösteren iki şirketin kuruluşunu gerçekleştirdi. Kuruluşuna imza attığı şirketler, alanında yurt çapında önde gelen firmalar arasında yerini aldı.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak seçilen Özdemir, TBMM'de AB Uyum Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve Çevre Komisyonu üyeliklerinde görev aldı. 17 Haziran 2026 tarihinde CHP'den istifa eden Özdemir, bir çocuk annesidir.
ÖZDEMİR İLK DEĞİL
2023 seçimlerinin ardından, 24 Haziran 2026 itibarıyla AK Parti'ye katılan milletvekilleri:
|İsim
|İl
|Eski Partisi
|İdris Nebi Hatipoğlu
|Eskişehir
|İYİ Parti
|Seyithan İzsiz
|İstanbul
|İYİ Parti
|Ahmet Ersagun Yücel
|İstanbul
|İYİ Parti
|Dursun Ataş
|Kayseri
|İYİ Parti
|Kürşad Zorlu
|Ankara
|İYİ Parti
|Mehmet Selim Ensarioğlu
|İstanbul
|İYİ Parti
|Ünal Karaman
|Konya
|İYİ Parti
|Ersin Beyaz
|İstanbul
|İYİ Parti
|İsim
|İl
|Eski Partisi
|Mustafa Nedim Yamalı
|Ankara
|Gelecek Partisi
|Serap Yazıcı Özbudun
|Antalya
|Gelecek Partisi
|Hasan Ekici
|Konya
|Gelecek Partisi / Yeni Yol
|İsa Mesih Şahin
|İstanbul
|Gelecek Partisi
|İsim
|Şehir
|Eski Partisi
|Suat Pamukçu
|İstanbul
|Yeniden Refah Partisi
|İrfan Karatutlu
|Kahramanmaraş
|DEVA Partisi
|Hasan Ufuk Çakır
|Mersin
|CHP
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