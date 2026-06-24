AİHM önünde maskeli FETÖ tiyatrosu: İmamoğlu detayı dikkat çekti

Kanter'in katılımıyla etkinlik, sıradan bir sokak gösterisi olmaktan çıkarılıp FETÖ'nün Avrupa'daki siyasi, medya ve sosyal medya ayağına mesaj veren bir propaganda platformuna dönüştürüldü.

FETÖ'nün yurt dışındaki propaganda yüzlerinden Enes Kanter de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Strazburg'daki organizasyonda yer aldı. Kanter'in yeniden aynı sahnede boy göstermesi, örgütün Avrupa'daki vitrin isimleriyle tabanını diri tutma çabasını ortaya koydu.

FETÖ'cüler, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş kararlarını da aynı propaganda sepetine koyarak Türkiye'yi hedef aldı. Avrupa Konseyi ve AİHM hattına yapılan çağrılarda, Türkiye'ye karşı daha sert bir siyasi tutum alınması gerektiği savunuldu.

Strazburg'daki gösteride FETÖ çevreleri, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası cezaevinde bulunan örgüt mensuplarını da "mağdur" gibi göstermeye çalıştı. Konuşmalarda, örgütün darbe girişimiyle bağlantılı dosyalarına ilişkin isimler için Avrupa kurumlarının devreye girmesi istendi.

MASKELERLE ALGI SAHNESİ KURDULAR

Strazburg'daki gösteride en dikkat çeken görüntüler maskeler oldu. FETÖ'cüler, sosyal medyada daha geniş etki oluşturmak için Messi, Ronaldo ve Mbappe gibi dünyaca ünlü futbolcuların maskelerine sarıldı. Alanda Batman ve Süpermen kostümleriyle yürüyen kişiler de yer aldı.

Örgüt mensupları, klasik protesto görüntüsü vermek yerine sosyal medya için hazırlanmış görsel bir propaganda sahnesi kurdu. Futbolcu maskeleri, çizgi roman karakterleri, pankartlar ve sloganlar aynı algı operasyonunun parçaları haline getirildi.