AİHM önünde maskeli FETÖ tiyatrosu: İmamoğlu detayı dikkat çekti
FETÖ’nün Avrupa’daki firari mensupları, Strazburg’da “adalet” kılıfıyla yeniden sahneye çıktı. AİHM önündeki gösteride Messi, Ronaldo, Mbappe, Batman ve Süpermen maskeleriyle algı sahnesi kuran örgüt, geçen yıl İmamoğlu maskeleriyle verdiği mesajı bu yıl da sürdürdü. Enes Kanter’in yine yer aldığı organizasyonda Avrupa kurumlarına Türkiye karşıtı baskı çağrısı yapıldı.
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- FETÖ'nün Avrupa'daki firari kadroları Strazburg'da '5. Adalet Buluşması' adıyla gösteri düzenleyerek Avrupa Konseyi ve AİHM'e Türkiye'ye baskı yapılması çağrısında bulundu.
- Gösteride casusluk ve yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'ya destek mesajları verildi ve FETÖ'cüler İmamoğlu dosyasını Kavala, Demirtaş ve Yalçınkaya ile birlikte propaganda malzemesi olarak kullandı.
- Örgütün yurt dışındaki propaganda yüzlerinden Enes Kanter, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Strazburg'daki organizasyonda yer aldı.
- FETÖ mensupları gösteride Messi, Ronaldo ve Mbappe gibi futbolcu maskeleri ile Batman ve Süpermen kostümleri kullanarak sosyal medya için görsel propaganda sahnesi kurdu.
- Almanya, Hollanda, Yunanistan, İtalya, Portekiz, İsveç, Slovenya ve Belçika'dan bazı Avrupa Parlamentosu üyelerinin organizasyona destek mesajı gönderdiği belirtildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün Avrupa'daki firari kadroları, Strazburg'da yine maskelerin arkasına saklandı. Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bulunduğu bölgede sözde "adalet" söylemiyle sahne kuran FETÖ'cüler, futbolcu maskelerinden çizgi roman kostümlerine, İmamoğlu mesajlarından Enes Kanter'e kadar birçok unsuru Türkiye karşıtı propaganda için kullandı.
Örgüt çevreleri tarafından "5. Adalet Buluşması" adıyla duyurulan gösteride pankartlar, dövizler, tişörtler, balonlar ve yüz maskeleri dikkat çekti. Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen örgüt elemanları, sözde AİHM kararlarının uygulanması bahanesiyle Avrupa kurumlarına Türkiye'ye karşı baskı çağrısı yaptı.
İMAMOĞLU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
FETÖ'nün Strazburg'daki propaganda hattında casusluk ve yolsuzluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları dikkat çekti. Geçen yıl aynı bölgede düzenlenen eylemde bazı göstericiler İmamoğlu maskeleri takarak "özgürlük" talebinde bulunmuştu.
Bu yılki organizasyonda da İmamoğlu'na destek mesajlarının yeniden gündeme taşınması, FETÖ'nün Avrupa'daki lobi faaliyetlerinde İmamoğlu dosyasını propaganda malzemesi olarak kullanmayı sürdürdüğünü gösterdi.
Örgüt çevreleri; Kavala, Demirtaş, Yalçınkaya ve İmamoğlu başlıklarını aynı kampanya paketinin içine yerleştirerek Avrupa kurumları üzerinden Türkiye'ye baskı kurulmasını istedi.
KANTER YİNE AYNI SAHNEDE
FETÖ'nün yurt dışındaki propaganda yüzlerinden Enes Kanter de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Strazburg'daki organizasyonda yer aldı. Kanter'in yeniden aynı sahnede boy göstermesi, örgütün Avrupa'daki vitrin isimleriyle tabanını diri tutma çabasını ortaya koydu.
Kanter'in katılımıyla etkinlik, sıradan bir sokak gösterisi olmaktan çıkarılıp FETÖ'nün Avrupa'daki siyasi, medya ve sosyal medya ayağına mesaj veren bir propaganda platformuna dönüştürüldü.
15 TEMMUZ SANIKLARINA MAĞDUR KILIFI
Strazburg'daki gösteride FETÖ çevreleri, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası cezaevinde bulunan örgüt mensuplarını da "mağdur" gibi göstermeye çalıştı. Konuşmalarda, örgütün darbe girişimiyle bağlantılı dosyalarına ilişkin isimler için Avrupa kurumlarının devreye girmesi istendi.
FETÖ'cüler, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş kararlarını da aynı propaganda sepetine koyarak Türkiye'yi hedef aldı. Avrupa Konseyi ve AİHM hattına yapılan çağrılarda, Türkiye'ye karşı daha sert bir siyasi tutum alınması gerektiği savunuldu.
MASKELERLE ALGI SAHNESİ KURDULAR
Strazburg'daki gösteride en dikkat çeken görüntüler maskeler oldu. FETÖ'cüler, sosyal medyada daha geniş etki oluşturmak için Messi, Ronaldo ve Mbappe gibi dünyaca ünlü futbolcuların maskelerine sarıldı. Alanda Batman ve Süpermen kostümleriyle yürüyen kişiler de yer aldı.
Örgüt mensupları, klasik protesto görüntüsü vermek yerine sosyal medya için hazırlanmış görsel bir propaganda sahnesi kurdu. Futbolcu maskeleri, çizgi roman karakterleri, pankartlar ve sloganlar aynı algı operasyonunun parçaları haline getirildi.
SAHNEDE FETÖ KOROSU
Strazburg'daki organizasyonda yalnızca Enes Kanter değil, FETÖ'cü olduğu bilinen farklı isimler de sahne programında yer aldı. Yazar Hilal Nesin, şarkıcı Süvari ve "Grifon" takma adını kullanan Selman Tiftik de sahneye çıkan isimler arasında yer aldı.
RAP MÜZİĞİYLE ÖRGÜT PROPAGANDASI
Etkinlikte dikkat çeken isimlerden biri de "Grifon" takma adıyla bilinen Selman Tiftik oldu. Süleyman Tiftik'in oğlu olan Selman Tiftik'in Belçika'da üniversite eğitimi gördüğü, aynı zamanda örgüte müzahir içerikler hazırlayarak rap parçalarını sosyal medya üzerinden servis ettiği biliniyor.
Selman Tiftik'in "668 Bebek", "Özgürlük" ve "Küheylan" gibi parçaları FETÖ çevreleri tarafından propaganda malzemesi olarak kullanıldı. Örgüt mensuplarının sosyal medya kampanyalarında dolaşıma soktuğu bu içerikler, FETÖ'nün genç kitlelere ulaşmak için müzik ve dijital platformları da devreye aldığını gösterdi.
AYLAN BEBEK'İ BİLE PROPAGANDA MALZEMESİ YAPTILAR
Gösteride kullanılan görseller arasında 2015 yılında Suriye'deki iç savaştan kaçarken Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Aylan Bebek'in fotoğrafı da yer aldı.
FETÖ'cülerin küçük çocuğun acı fotoğrafını eylem alanına taşıması, örgütün Avrupa kamuoyunda duygu sömürüsü üzerinden alan açma çabasını bir kez daha gözler önüne serdi.
AİHM ÖNÜNDE "ADALET" KILIFI
FETÖ'cüler, eylem boyunca sözde "hukuk", "insan hakları" ve "adalet" kavramlarını öne çıkardı. Ancak gösterinin merkezinde Türkiye'yi hedef alan söylemler ve Avrupa kurumlarına baskı çağrıları yer aldı.
Konuşmalarda Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye karşı daha sert tutum alması istendi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları üzerinden yürütülen kampanyada, örgüt mensupları kendilerini "mağdur" gibi göstermeye çalıştı.
AVRUPA'DA LOBİ VİTRİNİ KURDULAR
Organizasyon kapsamında farklı ülkelerden bazı Avrupa Parlamentosu üyelerinin destek mesajı gönderdiği duyuruldu. Örgüt çevrelerinin paylaştığı listeye göre Almanya'dan Daniel Freund ve Michael Bloss, Hollanda'dan Raquel Garcia Hermida-van der Walle, Yunanistan'dan Sakis Arnaoutoglou, İtalya'dan Brando Benifei, Portekiz'den Carla Tavares ve Ana Vasconcelos, İsveç'ten Hanna Gedin, Slovenya'dan Vladimir Prebilic ile Belçika'dan Kathleen Van Brempt'in destek mesajı gönderdiği belirtildi.
FETÖ'cüler, bu mesajları Strazburg'daki gösterinin Avrupa kurumları nezdindeki siyasi ayağı için kullandı. Avrupa Parlamentosu üyeleri üzerinden uluslararası destek görüntüsü verilmeye çalışıldı.
SİVİL TOPLUM KILIFIYLA FETÖ PROPAGANDASI
Peaceful Actions Platformu adı altında organize edilen eylem, FETÖ'ye yakın diaspora çevrelerinin Avrupa'daki "sivil toplum" vitrini olarak öne çıktı. Strazburg'daki buluşma; yürüyüş, sahne programı, video mesajlar, mektuplar ve sosyal medya paylaşımlarıyla planlı bir organizasyon şeklinde yürütüldü.
FETÖ elebaşı'ın ölümünün ardından dağılma görüntüsünü perdelemeye çalışan FETÖ'nün, bu tür buluşmalarla hem tabanını diri tutmayı hem de Avrupa kurumları nezdinde sözde meşruiyet aramayı sürdürdüğü görüldü.