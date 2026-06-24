Başkan Erdoğan: NATO Zirvesi'nde Trump ile baş başa görüşebiliriz | Süreç yasası ne zaman çıkacak?
Başkan Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci yasal düzenlemeleri Meclis kapanmadan yetiştirmeye çalışacaklarını açıkladı. NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump ile de zirve harici görüşeceklerini söyledi.
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- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci için öngörülen yasal düzenlemelerin Meclis kapanmadan yetiştirileceğini açıkladı.
- Erdoğan, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelecek ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme yapacağını belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılacak yasal düzenlemelerin yasama dönemi bitmeden yetişip yetişmeyeceğine ilişkin, "Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz" dedi.
"Trump ile baş başa görüşebiliriz"
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE YASAL DÜZENLEME YASAMA DÖNEMİNE YETİŞECEK Mİ?
Başkan Erdoğan, partisinin TBMM'de düzenlenen Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılacak yasal düzenlemelerin yasama dönemi bitmeden yetişip yetişmeyeceğinin sorulması üzerine Başkan Erdoğan, "Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz" cevabını verdi.
TRUMP İLE İKİLİ GÖRÜŞME
Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump ile zirve haricinde baş başa bir görüşmenin olup olmayacağı sorusu üzerine Erdoğan, "Büyük ihtimalle olur" dedi.
MELONİ'NİN SİGARAYA BIRAKMASI: "NE KADAR GÜZEL"
İtalya Başbakanı Meloni'nin sigara bırakma kararına ilişkin soruya ise Erdoğan, "Ne kadar güzel. Keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem" cevabını verdi.
ANKARA'DA NATO ZİRVESİ
Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36'ncı NATO Zirvesi öncesinde, hazırlıklar sürüyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılmasının beklendiği zirve öncesi başkent genelinde bakım ve çevre düzenleme çalışmaları hız kazandı. Zirveye katılacak, aralarında çok sayıda gazetecinin de yer aldığı misafirlerin iniş yapacağı Esenboğa Havalimanı, Ankara Havalimanı ve Mürted Hava Meydanı ile zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında kullanılacak güzergahlarda, asfalt yenileme çalışmaları yapılıyor.