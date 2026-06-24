Başkan Erdoğan: NATO Zirvesi'nde Trump ile baş başa görüşebiliriz | Süreç yasası ne zaman çıkacak?

Erdoğan, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelecek ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme yapacağını belirtti.

TRUMP İLE İKİLİ GÖRÜŞME Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump ile zirve haricinde baş başa bir görüşmenin olup olmayacağı sorusu üzerine Erdoğan, " Büyük ihtimalle olur" dedi.

MELONİ'NİN SİGARAYA BIRAKMASI: "NE KADAR GÜZEL"



İtalya Başbakanı Meloni'nin sigara bırakma kararına ilişkin soruya ise Erdoğan, "Ne kadar güzel. Keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem" cevabını verdi.

ANKARA'DA NATO ZİRVESİ Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36'ncı NATO Zirvesi öncesinde, hazırlıklar sürüyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılmasının beklendiği zirve öncesi başkent genelinde bakım ve çevre düzenleme çalışmaları hız kazandı. Zirveye katılacak, aralarında çok sayıda gazetecinin de yer aldığı misafirlerin iniş yapacağı Esenboğa Havalimanı, Ankara Havalimanı ve Mürted Hava Meydanı ile zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında kullanılacak güzergahlarda, asfalt yenileme çalışmaları yapılıyor.

Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel