Firari FETÖ’cülere iade kıskacı: 10 isim daha deşifre oldu
Takvim’in gündeme taşıdığı FETÖ firarileri listesinde yeni isimler deşifre oldu. Darbe, kumpas, finans, emniyet, akademi, spor ve uluslararası lobi yapılanmasında rol alan 10 kritik firari için iade dosyaları güncellendi. Almanya’dan ABD’ye, Arjantin’den Gana’ya uzanan kaçış hattındaki FETÖ’cüler için çember daraldı.
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- Türkiye, FETÖ'nün yurt dışına kaçan 10 kritik kadrosu için Almanya, İngiltere, ABD, Arjantin, Gana, İsviçre ve Kanada'ya güncellenmiş iade talepleri gönderdi.
- Listede 17/25 Aralık yargısal darbe girişiminde rol alan eski savcı Muammer Akkaş, 15 Temmuz gecesi Pensilvanya hattında görev alan Abdullah Bayram ve eski futbolcu Hakan Şükür bulunuyor.
- Önder Aytaç Polis Akademisi'nde görev yaptığı dönemde FETÖ mensuplarının emniyete yerleştirilmesinde kırmızı-yeşil kalem sistemi kullandı.
- Mustafa Eker Arjantin'de, Mustafa İnan Gana'da, Taner Abaklı İsviçre'de örgütün uluslararası finans ve himmet trafiğinde görev aldı.
- Haktan Yaşar Kılıç Türk Telekom'daki görevi sırasında 15 Temmuz gecesi darbeci askerlerin hangi sunucu ve şalterleri kapatacağını gösteren teknik şemayı hazırladı.
Takvim'in gündeme getirdiği FETÖ firarileri listesinde yeni isimler deşifre oldu. Türkiye, örgütün yurt dışına kaçan kritik kadroları için iade dosyalarını yeniden güncelledi. Yargı kayıtlarında darbe, kumpas, finans, emniyet, akademi, spor ve uluslararası lobi yapılanmasında rol alan 10 firari isim tek tek ortaya çıkarıldı.
Avrupa'dan Güney Amerika'ya, Afrika'dan ABD'ye uzanan kaçış hattında saklanan FETÖ'cülerin peşi bırakılmadı. Örgütün kirli hiyerarşisinde kritik görevler üstlenen isimler için ilgili ülkelere yeni iade talepleri gönderildi.
FİRARİ HAŞHAŞİLERE KÜRESEL TAKİP
Yargı kayıtlarına göre listedeki isimler yalnızca kaçak örgüt üyeleri değil. Her biri FETÖ'nün farklı karanlık dosyalarında rol aldı.
Kimi 17/25 Aralık yargısal darbe girişiminde sahneye çıktı. Kimi 15 Temmuz gecesi Pensilvanya hattında görev aldı. Kimi emniyete sızma operasyonlarını yönetti. Kimi de örgütün para, lobi ve propaganda ağını yurt dışından ayakta tuttu.
İADE LİSTESİNDE 10 KRİTİK İSİM VAR
|İsim
|Bulunduğu ülke
|Örgütteki rolü
|Muammer Akkaş
|Almanya
|17/25 Aralık yargısal darbe girişiminin yargı ayağındaki kritik aktörlerinden biri
|Önder Aytaç
|İngiltere
|Emniyet yapılanması ve Polis Akademisi kadrolaşmasının teorisyenlerinden
|Abdullah Bayram
|ABD
|"Eczacı Abdi" kod adıyla 15 Temmuz gecesi Pensilvanya hattında yer aldı
|Hakan Şükür
|ABD
|Örgütün spor yapılanması ve popüler propaganda yüzlerinden biri
|Haktan Yaşar Kılıç
|ABD
|Telekomünikasyon ve stratejik kurum sızıntısı dosyasında adı geçiyor
|Mustafa Eker
|Arjantin
|Örgütün para, lobi ve diaspora bağlantılarında görev aldı
|Mustafa İnan
|Gana
|Afrika finans ve himmet hattının kilit isimlerinden biri
|Kadir Dinçer
|Almanya-Kanada
|Örgütün sınır ötesi lojistik trafiğinde yer alıyor
|Mehmet Ünalan
|ABD
|Akademi, bürokrasi ve yurt dışı yapılanma dosyalarında adı var
|Taner Abaklı
|İsviçre
|Avrupa finans yapılanmasının koordinatörlerinden biri
/25 ARALIK'IN FİRARİ SAVCISI
Muammer Akkaş, 17/25 Aralık yargısal darbe girişiminin en kritik isimlerinden biri olarak dosyalara girdi. Eski savcı Akkaş, hükümeti devirmeye yönelik yasa dışı soruşturma sürecinde aktif rol aldı.
Akkaş'ın karanlık sicili bununla sınırlı kalmadı. Hrant Dink cinayeti soruşturmasını 3 yıl boyunca sürüncemede bıraktı. Cinayette parmağı bulunan FETÖ'cü emniyet müdürlerini korumak için dosyayı gerçek faillerden uzaklaştırdı.
Akkaş, soruşturma yetkisi elinden alınınca Çağlayan Adliyesi önünde korsan bildiri dağıttı. Hakkında yakalama kararı çıkarılmadan hemen önce yurt dışına kaçtı. Almanya'da yaşayan Akkaş için Berlin'e yeni iade talebi gönderildi.
OPERASYONDAN ÖNCE SERVETİNİ GÜVENCEYE ALDI
Akkaş'ın 25 Aralık girişiminden önce yaptığı finansal hamleler de dosyaya girdi. 17 Aralık operasyonundan bir gün önce abisi Recep Akkaş ile birlikte borsadaki hisselerini sattı.
Yargı kayıtlarına göre Akkaş, yapılacak operasyonu önceden bildiği için içsel bilgiyle hareket etti. Bankadaki ve portföyündeki payları satarak zarar riskinden kaçtı.
EMNİYETE SIZMANIN TEORİSYENİ
Önder Aytaç, FETÖ'nün emniyet teşkilatına sızma planının akıl hocalarından biri oldu. Polis Akademisi'nde görev yaptığı dönemde örgütün emniyet imamlarıyla koordineli çalıştı.
Vatansever polis amirlerinin tasfiyesinde ve örgüt mensuplarının kritik noktalara taşınmasında rol aldı. Polis Okulu Öğrenci Aday Seçme mülakatlarında komisyon başkanı olarak görev yaptı.
Tanık beyanlarına göre Aytaç, adaylar için kırmızı ve yeşil kalem sistemi kullandı. Kırmızı kalem, adayın elenmesi; yeşil kalem ise adayın geçirilmesi anlamına geldi. Böylece FETÖ'cü kadrolar emniyetin içine sistematik biçimde yerleştirildi.
KUMPAS KASETLERİNİ İTİRAF ETTİ
Aytaç'ın adı yalnızca emniyet yapılanmasıyla anılmadı. FETÖ'nün kaset kumpasları da bu dosyada yer aldı.
Aytaç, MHP'li isimlere, Cübbeli Ahmet'e ve Deniz Baykal'a yönelik kaset operasyonlarında örgüt içindeki karanlık yapıyı ifşa eden açıklamalar yaptı. Bu itiraflar, FETÖ'nün siyaset ve toplum mühendisliğinde kullandığı kirli yöntemleri bir kez daha gözler önüne sermişti
PENSİLVANYA'DAKİ ECZACI ABDİ
Abdullah Bayram, 15 Temmuz darbe girişiminin en kritik irtibat isimlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Bayram, darbe gecesi "Eczacı Abdi" kod adıyla Pensilvanya hattında görev aldı.
Akıncı Üssü davasında incelenen dijital materyaller, Bayram'ın sivil imam Hakan Çiçek ile temasını ortaya koydu. Çiçek'in telefonunda "Eczacı Abdi" olarak kayıtlı olan kişinin Abdullah Bayram olduğu tespit edildi.
Darbe gecesi "Ölüm kalım" ve "Abi bozun nmz" mesajlarıyla örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ulaşılmaya çalışıldı. Bayram, Pensilvanya'daki merkez ile Türkiye'deki kripto hücreler arasında irtibat sağladı.
SPOR VİTRİNİNİN ARKASINDAKİ ÖRGÜT YÜZÜ
Hakan Şükür, FETÖ'nün spor dünyasındaki en bilinen yüzlerinden biri oldu. Örgüt, Enes Kanter gibi Şükür'ün de popülerliğini futbol camiasında nüfuz alanı kurmak ve yurt dışı propaganda hattını beslemek için kullandı.
Hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yakalama kararı bulunan Şükür, ABD'de yaşamaya devam ediyor. İade dosyası, örgütün yurt dışındaki mali kaynaklarıyla bağlantılı yeni unsurlarla güncellendi.
TELEKOM HATTINDA KRİTİK SIZINTI
Haktan Yaşar Kılıç, stratejik kurumlara sızma dosyasında öne çıkan isimlerden biri oldu. Türk Telekom'daki üst düzey görevi sırasında örgütün haberleşme altyapısındaki planlarında yer aldı.
15 Temmuz gecesi Ankara Ulus'taki Türk Telekom binasını işgale giden darbeci askerler, hangi sunucu ve şalterlerin kapatılacağını gösteren teknik koordinatları Kılıç'ın hazırladığı şemadan aldı.
Bu dosya, FETÖ'nün yalnızca yargı ve emniyete değil, Türkiye'nin haberleşme damarlarına da sızmaya çalıştığını gösterdi.
PARA, LOBİ VE DİASPORA TRAFİĞİ
Mustafa Eker, FETÖ'nün uluslararası bağlantılarında görev alan karanlık isimlerden biri oldu. Örgüt adına Ermeni diasporası, Yahudi lobileri ve Mason localarıyla temas kurdu.
Tanık beyanlarına göre Eker, Türkiye'den milyarlarca dolarlık himmet ve kara paranın yurt dışına çıkarılmasında rol aldı. Paralar, özel bavullar ve farklı finans hatları üzerinden örgütün dış yapılanmasına aktarıldı.
2015 sonrası Almanya'da yapılan toplantılarda Arjantin, Uruguay, Paraguay ve bazı Afrika ülkeleri para kaçırma hattı olarak masaya yatırıldı. Öğrenci hesapları para transferinde kullanıldı.
AFRİKA'DAKİ HİMMET KASASI
Mustafa İnan, FETÖ'nün Afrika ayağındaki finans çarkında kritik görev üstlendi. Gana'daki paravan eğitim kurumları, ticaret görünümlü dernekler ve himmet trafiği onun kontrol alanında yer aldı.
Kayıtsız altınlar üzerinden örgüte mali destek sağlandı. Gana hattı, kara paranın Avrupa ve okyanus ötesine aktarılmasında köprü olarak kullanıldı.
Türkiye, İnan'ın yürüttüğü finansal terör faaliyetlerine ilişkin yeni dosyayı Gana makamlarına iletti.
SINIR ÖTESİ LOJİSTİK AĞI
Kadir Dinçer, Almanya-Kanada hattında sürekli yer değiştirerek örgütün lojistik trafiğinde görev aldı. Bu hareketlilik, güvenlik ve istihbarat birimlerinin takibini zorlaştırmak için kullanıldı.
Dinçer, kapatılan örgüt okulları ve gayrimenkul ortaklıklarının yönetiminde yer aldı. Avrupa'ya firar ettikten sonra Kanada hattıyla örgüt mensupları arasında kurye ve koordinasyon görevi üstlendi.
AKADEMİ VE BÜROKRASİDE KADROLAŞMA
Mehmet Ünalan, FETÖ'nün akademi ve bürokrasi yapılanmasında görev alan firari isimlerden biri oldu. Üniversiteler, akademik kadrolar ve sivil toplum görünümlü yapılar üzerinden örgütün kadrolaşma planlarında yer aldı.
Ünalan'ın Dominik Cumhuriyeti sorumlusu olduğu kayıtlara geçti. ABD'de bulunan Ünalan'ın iade süreci, ByLock yazışmaları ve ek delil klasörleriyle yenilendi.
AVRUPA FİNANS YAPILANMASININ KASASI
Taner Abaklı, FETÖ'nün Avrupa'daki finans yapılanmasında kritik görev üstlendi. TUSKON ve bağlı dernekler üzerinden iş insanlarından toplanan paraların uluslararası transferlerini koordine etti.
Paravan holdingler, finans kuruluşları ve gizli hesaplar üzerinden yürütülen para trafiği mercek altına alındı. İsviçre'de yaşayan Abaklı için hazırlanan iade dosyası, ekonomik hareketleri ve Avrupa'daki para ağıyla güncellendi.
KAÇIŞ HATTI UZASA DA ÇEMBER DARALIYOR
FETÖ'nün firari isimleri farklı ülkelere dağılarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Ancak yargı kayıtları, dijital deliller, tanık beyanları ve güncellenen iade dosyaları örgütün kaçış haritasını tek tek ortaya çıkardı.
Kumpas kuran, darbe hattında görev alan, emniyete sızan, parayı yurt dışına taşıyan ve kara propaganda yürüten haşhaşiler için çember daralıyor.
Türkiye'nin mesajı net: Kaçtıkları ülke değişse de dosyalar kapanmadı. Firari FETÖ'cüler, yargı önünde hesap vermekten kurtulamayacak.