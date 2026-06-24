Firari FETÖ’cülere iade kıskacı: 10 isim daha deşifre oldu

EMNİYETE SIZMANIN TEORİSYENİ Önder Aytaç, FETÖ'nün emniyet teşkilatına sızma planının akıl hocalarından biri oldu. Polis Akademisi'nde görev yaptığı dönemde örgütün emniyet imamlarıyla koordineli çalıştı. Vatansever polis amirlerinin tasfiyesinde ve örgüt mensuplarının kritik noktalara taşınmasında rol aldı. Polis Okulu Öğrenci Aday Seçme mülakatlarında komisyon başkanı olarak görev yaptı. Tanık beyanlarına göre Aytaç, adaylar için kırmızı ve yeşil kalem sistemi kullandı. Kırmızı kalem, adayın elenmesi; yeşil kalem ise adayın geçirilmesi anlamına geldi. Böylece FETÖ'cü kadrolar emniyetin içine sistematik biçimde yerleştirildi. KUMPAS KASETLERİNİ İTİRAF ETTİ Aytaç'ın adı yalnızca emniyet yapılanmasıyla anılmadı. FETÖ'nün kaset kumpasları da bu dosyada yer aldı. Aytaç, MHP'li isimlere, Cübbeli Ahmet'e ve Deniz Baykal'a yönelik kaset operasyonlarında örgüt içindeki karanlık yapıyı ifşa eden açıklamalar yaptı. Bu itiraflar, FETÖ'nün siyaset ve toplum mühendisliğinde kullandığı kirli yöntemleri bir kez daha gözler önüne sermişti

PENSİLVANYA'DAKİ ECZACI ABDİ Abdullah Bayram, 15 Temmuz darbe girişiminin en kritik irtibat isimlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Bayram, darbe gecesi "Eczacı Abdi" kod adıyla Pensilvanya hattında görev aldı. Akıncı Üssü davasında incelenen dijital materyaller, Bayram'ın sivil imam Hakan Çiçek ile temasını ortaya koydu. Çiçek'in telefonunda "Eczacı Abdi" olarak kayıtlı olan kişinin Abdullah Bayram olduğu tespit edildi. Darbe gecesi "Ölüm kalım" ve "Abi bozun nmz" mesajlarıyla örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ulaşılmaya çalışıldı. Bayram, Pensilvanya'daki merkez ile Türkiye'deki kripto hücreler arasında irtibat sağladı.

SPOR VİTRİNİNİN ARKASINDAKİ ÖRGÜT YÜZÜ Hakan Şükür, FETÖ'nün spor dünyasındaki en bilinen yüzlerinden biri oldu. Örgüt, Enes Kanter gibi Şükür'ün de popülerliğini futbol camiasında nüfuz alanı kurmak ve yurt dışı propaganda hattını beslemek için kullandı. Hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yakalama kararı bulunan Şükür, ABD'de yaşamaya devam ediyor. İade dosyası, örgütün yurt dışındaki mali kaynaklarıyla bağlantılı yeni unsurlarla güncellendi.

TELEKOM HATTINDA KRİTİK SIZINTI Haktan Yaşar Kılıç, stratejik kurumlara sızma dosyasında öne çıkan isimlerden biri oldu. Türk Telekom'daki üst düzey görevi sırasında örgütün haberleşme altyapısındaki planlarında yer aldı. 15 Temmuz gecesi Ankara Ulus'taki Türk Telekom binasını işgale giden darbeci askerler, hangi sunucu ve şalterlerin kapatılacağını gösteren teknik koordinatları Kılıç'ın hazırladığı şemadan aldı. Bu dosya, FETÖ'nün yalnızca yargı ve emniyete değil, Türkiye'nin haberleşme damarlarına da sızmaya çalıştığını gösterdi.