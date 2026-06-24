CHP Malatya İl Başkanlığı'nda "çilingirli" kriz: Eski yönetim çıkmadı yeni yönetim gece yarısı girdi

ARBEDE YAŞANDI

Satılmış ve yönetiminin gece saatlerinde çilingirle parti binasına girmesinin ardından, sabah saatlerinde eski il başkanı Barış Yıldız ile bazı partililer, durumu protesto edip, içeri girmek istedi.

Polis binada güvenlik önlemi alırken, partililer arasında arbede yaşandı. Çelik kuvvet polisi gerginliğe müdahale ederken, bazı partililerin bina önündeki bekleyişi sürüyor.

"İÇERİDE OLANLAR PARTİYİ YIPRATANLAR"

Burada konuşan Barış Yıldız, kendilerine herhangi bir tebligat yapılmadığını iddia ederek, "Gece yarısı kapıyı çilingirle açarak binaya girdiler. Onlar marifetin koltukta olduğunu sanıyorlar. Bu partinin iradesi bugün binanın içinde değil, burada meydandadır. Bu partiye yıllardır emek verenler bugün burada. Her seçimde mücadele eden partililer burada. Bu partiye sahip çıkanlar meydanda, içeride olanlarsa partiyi yıpratanlardır" dedi.