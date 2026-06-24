CHP Malatya İl Başkanlığı'nda "çilingirli" kriz: Eski yönetim çıkmadı yeni yönetim gece yarısı girdi
CHP'de mahkemenin kurultayı yok sayan "mutlak butlan" kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ile Özgür Özel yanlıları arasındaki kavga Malatya'da koltuk savaşına dönüştü. Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından atanan yeni İl Başkanı Hakan Satılmış, eski yönetimin binayı boşaltmaması üzerine gece yarısı çilingir eşliğinde kapıyı açtırarak binaya girdi. Sabah saatlerinde binaya girmek isteyen görevden alınmış İl Başkanı Barış Yıldız ve partililer arasında arbede yaşandı.
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- CHP'de mahkemenin kurultayı yok sayan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ile Özgür Özel yanlıları arasında gerilim yaşanıyor.
- Malatya İl Başkanlığı'na atanan Hakan Satılmış, gece çilingirle binaya girerek açıklama yaptı.
- Eski il başkanı Barış Yıldız ve bazı partililer, durumu protesto ederek binaya girmek istedi ve arbede yaşandı.
CHP'de mahkemenin kurultayı yok sayan "mutlak butlan" kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ile Özgür Özel yanlıları arasındaki koltuk savaşı, Malatya İl Başkanlığı'nda gece yarısı "çilingirli" operasyona sahne oldu.
YENİ İL BAŞKANI ÇİLİNGİRLE BİNAYA GİRDİ
CHP'de mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olması ile beraber Malatya'ya Hakan Satılmış İl Başkanı olarak atandı. Karar sonrası görevden alınan Barış Yıldız ve yönetimi ise parti binasını terk etmeyeceklerini açıkladı.
Bu açıklamadan sonra Hakan Satılmış ve yönetimi, gece saatlerinde polis eşliğinde il binasına geldi. Çilingirin kapıyı açması ile parti binasına giren Satılmış ve ekibi, il binasında açıklama yaptı.
"SÜRECİ SÜKUNET İLE YÖNETMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Bir haftadır önceki yönetimin binayı teslim etmesini beklediklerini belirten CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış, "Partililerin karşı karşıya gelmemesi için süreci sükunet içerisinde yürütmeye çalıştık. Örgütlerin güçlendirilmesi ve parti içi birlikteliğin sağlanması için çalışacağız. Artık örgütler milletvekilleri veya belediye başkanlarının vesayeti altında olmayacaktır. Biz CHP örgütlerini ayağa kaldırıp, savunma pozisyonundan hücum pozisyonuna geçeceğiz. Bizim amacımız; partimizi birleştirmektir, bölmek ya da parçalamak değildir." iddiasında bulundu.
ARBEDE YAŞANDI
Satılmış ve yönetiminin gece saatlerinde çilingirle parti binasına girmesinin ardından, sabah saatlerinde eski il başkanı Barış Yıldız ile bazı partililer, durumu protesto edip, içeri girmek istedi.
Polis binada güvenlik önlemi alırken, partililer arasında arbede yaşandı. Çelik kuvvet polisi gerginliğe müdahale ederken, bazı partililerin bina önündeki bekleyişi sürüyor.
"İÇERİDE OLANLAR PARTİYİ YIPRATANLAR"
Burada konuşan Barış Yıldız, kendilerine herhangi bir tebligat yapılmadığını iddia ederek, "Gece yarısı kapıyı çilingirle açarak binaya girdiler. Onlar marifetin koltukta olduğunu sanıyorlar. Bu partinin iradesi bugün binanın içinde değil, burada meydandadır. Bu partiye yıllardır emek verenler bugün burada. Her seçimde mücadele eden partililer burada. Bu partiye sahip çıkanlar meydanda, içeride olanlarsa partiyi yıpratanlardır" dedi.
MUTLAK BUTLANLA BİRLİKTE PATLAYAN KRİZ
CHP'de mahkemenin CHP 38. Olağan Kurultayı'nı yok hükmünde sayan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve iadesiyle başlayan gerilim, görevden almalar, disiplin süreçleri ve kitlesel istifalarla yeni bir boyuta taşındı.
İHRAÇ VE İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ
Kılıçdaroğlu ekibi, Özgür Özel'e yakın 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle disipline sevk ederken, bazı il başkanlarını (Son olarak Antalya ve Kayseri) görevden alarak yerine kendilerine yakın isimlerini atadı. Buna karşılık Özel yanlısı 28 Parti Meclisi üyesi istifa ederek kurultay çağrısı yaptı. Ancak olağanüstü kurulaya kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu yönetimi Eylül ayında olağan kurultay sürecini başlatacaklarını duyurdu. Özel ekibinin yeni parti kuracağı iddia edilirken, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay gibi isimler partiden istifa etti.