Metrodan sonra şimdi de Antalya! Başörtülü kadını hedef aldı: Hangi tarikat bu?

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Antalya'da bir zincir markette bir erkek, başörtülü bir kadına giyim kuşamı nedeniyle tahammülsüzlük içeren sorular yöneltti ve hangi tarikattan olduğunu sordu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda tesettürlü kadının vakur duruşunu koruduğu, şahsın ise 'iyice kapatmışsınız kendinizi' ve 'denize de böyle mi giriyorsunuz' gibi ifadeler kullandığı görüldü.

Milletin inancına ve kıyafetine tahammül edemeyen vesayetçi zihniyetin kalıntıları yeniden baş gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde metro skandalından sonra da bir diğer patlak Antalya'da ortaya çıktı.