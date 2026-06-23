Metrodan sonra şimdi de Antalya! Başörtülü kadını hedef aldı: Hangi tarikat bu?
Milletin manevi değerlerine yabancı o vesayetçi zihniyetin kalıntıları bu kez Antalya'da ortaya çıktı. Bir şahıs markette alışveriş yapan başörtülü kadını giyimi yüzünden hedef aldı. Önce "İyice kapatmışsınız kendinizi." söylerini sarf eden o şahıs ardından skandal bir şekilde "Hangi tarikat bu?” dedi. O esnada orada bulunan bir vatandaşın araya girmesiyle olay kapanırken görüntülerin sosyal medyada yayılması infiale yol açtı.
Hızlı Özet Göster
- Antalya'da bir zincir markette bir erkek, başörtülü bir kadına giyim kuşamı nedeniyle tahammülsüzlük içeren sorular yöneltti ve hangi tarikattan olduğunu sordu.
- Sosyal medyada paylaşılan videoda tesettürlü kadının vakur duruşunu koruduğu, şahsın ise 'iyice kapatmışsınız kendinizi' ve 'denize de böyle mi giriyorsunuz' gibi ifadeler kullandığı görüldü.
Milletin inancına ve kıyafetine tahammül edemeyen vesayetçi zihniyetin kalıntıları yeniden baş gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde metro skandalından sonra da bir diğer patlak Antalya'da ortaya çıktı.
Antalya'da bir zincir markette yaşanan ve sosyal medyada büyük infiale yol açan olay, başörtüsü düşmanlığının ve tahammülsüzlüğün ulaştığı çirkin boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.
Sosyal medyada infial yaratan videoda, reyonlar arasında karşılaştığı müslüman bir kadını giyim kuşamı üzerinden açıkça hedef aldığı görüldü.
"HANGİ TARİKAT BU?"
Haddini aşan ifadelerle kadına yaklaşan şahıs ile vakur duruşunu bozmayan tesettürlü kadın arasında şu skandal diyalog yaşandı:
- Adam: "İyice kapatmışsınız kendinizi."
- Kadın: "Tesettürlüyüz, ne yapacağız."
- Adam: "Denize de böyle giriyorsunuz o zaman?"
- Kadın: "Evet."
- Adam: "Hangi tarikat bu?"
BİR DİĞER SKANDAL DA METRODA YAŞANMIŞTI
İstanbul'da kızını üniversite sınavına götürürken metroda yaşadığı bir tartışmanın ardından sosyal medya hesabından başörtülü kadınlara yönelik "imha edilsinler" şeklinde video paylaşan özel güvenlik görevlisi Hatice Öncel yakalanarak gözaltına alındı. Öncel ifadesinde kıvırdı. Savcılık, şüphelinin sözlerini ifade özgürlüğü değil, açıkça şiddet ve nefret çağrısı olarak değerlendirerek, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti. Hatice Öncel, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan tutuklandı.