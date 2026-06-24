Kılıçdaroğlu "İBB davası siyasi" algısını çökertti! "Önceliğimiz İmamoğlu değil ahlaki üstünlük" mesajı | Özel'e "mandacı" tepkisi

Özgür Özel'in yabancı basına yaptığı açıklamalara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Genel başkan o cümleyi kullanamaz" dedi.

Kılıçdaroğlu, İBB ve diğer belediyelerdeki davaların siyasi değil, yolsuzluk davası olduğunu belirtti.

Özgür Özel ve İmamoğlu'na yakın çevre, olağanüstü kurultay için imza toplasa da Kılıçdaroğlu olağan kurultay sürecinin başlayacağını açıkladı.

Parti disiplinine aykırı hareket eden ve şaibelerle anılan 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi ve il başkanları görevden alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kapsamlı bir arınma ve disiplin süreci başlattı.

CHP 'de mutlak butlan sonrası yeni ve sancılı bir süreç yaşanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu "FETÖ ajanlarını fark edemedim, özür dilerim. Hesap sormazsam namerdim" çıkışında bulunup kapsamlı bir arınma ve disiplin süreci başlattı. İlk etapta 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Bu isimlerin Yargıtay tarafından parti üyelikleri silinde. Daha sonra ismi şaibelerle anılan ve parti disiplinine aykırı hareket eden il başkanları görevden alındı. Yerlerine yeni görevlendirmeler yapıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Eylül 2026'dan sonra olağan kurultay takvimini başlatıyor (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)



ARINMADAN KURULTAY YOK



Bu süreçte Manisa Milletvkekili Özgür Özel ve İmamoğlu'na yakın çevre olağanüstü kurultay için 800'den fazla imza toplayıp Genel Merkez'e iletti. Yargıda devam eden süreci ve "tedbir" kararını işaret eden Kılıçdaroğlu cephesi, olağanüstü kurultaya kapıları kapattı. Arınmadan sandığın kurulmayacağını ilan etti.



ÖZEL'İN TOPLADIĞI İMZALARI BOŞA ÇIKARAN HAMLE

Nitekim olağanüstü kurultay için toplanan imzaları boşa çıkaran bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, Eylül ayının ilk haftasından başlayarak olağan kurultay sürecinin başlayacağını ilan etti.