Kılıçdaroğlu "İBB davası siyasi" algısını çökertti! "Önceliğimiz İmamoğlu değil ahlaki üstünlük" mesajı | Özel'e "mandacı" tepkisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel destekçisi Mustafa Balbay'a konuştu. İBB ve diğer CHP'li belediyelerdeki soruşturmaların siyasi değil yolsuzluk davası olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun yolsuzluktan yargılandığını belirtip "Öncelik tutuksuz yargılama değil, ahlaki üstünlük" dedi. Kılıçdaroğlu, "mutlak butlan" ile ilgili "Mahkeme bir karar verir, ona uymanız gerekir" değerlendirmesini yaptı. CHP'yi arındıracağını yineledi. "Osmanlı coğrafyası" sözlerini eleştirenlere ise "Yeni dünyada yerimizi almalıyız" yanıtı verdi. Bay Kemal, Avrupa'ya "Bizi yalnız bıraktınız" diyen Özel'e de sert vurdu.
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- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kapsamlı bir arınma ve disiplin süreci başlattı.
- Parti disiplinine aykırı hareket eden ve şaibelerle anılan 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi ve il başkanları görevden alındı.
- Özgür Özel ve İmamoğlu'na yakın çevre, olağanüstü kurultay için imza toplasa da Kılıçdaroğlu olağan kurultay sürecinin başlayacağını açıkladı.
- Kılıçdaroğlu, İBB ve diğer belediyelerdeki davaların siyasi değil, yolsuzluk davası olduğunu belirtti.
- Özgür Özel'in yabancı basına yaptığı açıklamalara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Genel başkan o cümleyi kullanamaz" dedi.
CHP'de mutlak butlan sonrası yeni ve sancılı bir süreç yaşanıyor.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu "FETÖ ajanlarını fark edemedim, özür dilerim. Hesap sormazsam namerdim" çıkışında bulunup kapsamlı bir arınma ve disiplin süreci başlattı.
İlk etapta 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Bu isimlerin Yargıtay tarafından parti üyelikleri silinde. Daha sonra ismi şaibelerle anılan ve parti disiplinine aykırı hareket eden il başkanları görevden alındı. Yerlerine yeni görevlendirmeler yapıldı.
ARINMADAN KURULTAY YOK
Bu süreçte Manisa Milletvkekili Özgür Özel ve İmamoğlu'na yakın çevre olağanüstü kurultay için 800'den fazla imza toplayıp Genel Merkez'e iletti. Yargıda devam eden süreci ve "tedbir" kararını işaret eden Kılıçdaroğlu cephesi, olağanüstü kurultaya kapıları kapattı. Arınmadan sandığın kurulmayacağını ilan etti.
ÖZEL'İN TOPLADIĞI İMZALARI BOŞA ÇIKARAN HAMLE
Nitekim olağanüstü kurultay için toplanan imzaları boşa çıkaran bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, Eylül ayının ilk haftasından başlayarak olağan kurultay sürecinin başlayacağını ilan etti.
KILIÇDAROĞLU BALBAY'A KONUŞTU: İBB VE DİĞER SORUŞTURMALAR SİYASİ DEĞİL YOLSUZLUK
Tüm bu yaşananların gölgesinde Kılıçdaroğlu, eski CHP milletvekili ve Özgür Özel destekçisi Mustafa Balbay ile görüştü.
Balbay'ın Cumhuriyet'teki köşe yazısına yansıyan görüşmenin detaylarında Kılıçdaroğlu, İBB ve CHP'li belediyelerdeki davaların siyasi değil, yolsuzluk davası olduğunu, İmamoğlu'nun yolsuzluktan yargılandığını vurguladı.
"ÖNCELİK İMAMOĞLU'NUN TUTUKSUZ YARGILANMASI DEĞİL, AHLAKİ ÜSTÜNLÜK!"
Kendisine "Önceliği tutuksuz yargılamaya vermek gerekmez mi?" şeklinde soru soran Balbay'a yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim öncelikle ahlaki üstünlüğü yeniden kazanmamız gerekli. Mahkeme bir karar verir, en ağır biçimde eleştirirsiniz ama ona uymanız gerekir" sözleriyle çizgiyi çekti.
"BENDEN NEDEN KORKUYORLAR? "ARINALIM" DİYORUM KIZIYORLAR"
CHP lideri, "mutlak butlan" kararı sonrası görevi devralmasına müteakip kendisine yapılan eleştirileri de anlamsız bulduğunu belirtip "Bu karar verilmiş, benden niçin korkuyorlar? Normalleşmeye karşı çıkarım kızarlar, arınalım derim kızarlar" şeklinde konuştu.
"OSMANLI COĞRAFYASI" ELEŞTİRİLERİNE NET YANIT: YENİ DÜNYADA YERİMİZİ ALMALIYIZ
Kılıçdaroğlu'nun "Suriye'de ne işimiz var" , "Mavi Vatan masal" çizgisinden "Osmanlı coğrafyasında olmalıyız" noktasına gelmesi de başta Özgür Özel olmak üzere bazı Kemalist çevrelerde tepkiyle karşılandı.
Bay Kemal bu tepkileri "Kurulmakta olan yeni dünyada yerimizi almalıyız..." sözleriyle savuşturdu.
ÖZEL'İN "MANDACI" ARAYIŞINA TEPKİ: O CÜMLEYİ KULLANAMAZ
Özgür Özel'in yabancı basına verdiği beyanlar ve dönemin İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a "Bizi yalnız bıraktınız" şeklinde çağrı yapması da Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi.
"Bu sözlere itirazım var" diyen Bay Kemal, "Genel başkan o cümleyi kullanamaz" sözleriyle "mandacı arayışlarına" tepki gösterdi.
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