Fenerbahçe'den çifte dünya yıldızı hamlesi! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe Greenwood ile görüşme halinde

Fenerbahçe yönetiminin son dönemde Greenwood için yeni bir girişimde bulunmaya hazırlandığı belirtilirken, Roma'nın güçlü mali yapısıyla sürece dahil olması transfer denklemindeki dengeleri değiştirdi. Marsilya ile temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, transferi sonuçlandırabilmek adına alternatif formüller üzerinde de çalışıyor.

Brahim Diaz Fenerbahçe'nin listesinde

BRAHIM DIAZ GÜNDEMDE Fenerbahçe'nin transfer listesindeki dikkat çekici isimlerden bir diğeri ise Real Madrid'in hücum oyuncusu Brahim Diaz oldu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hücum bölgesine çok yönlü bir takviye yapmak isteyen yönetimin, 26 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Brahim Diaz'ın Real Madrid'den ayrılması bekleniyor

Hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabilen Faslı yıldız için ilk temasların kurulduğu ve oyuncunun transfer şartlarının araştırıldığı belirtildi. Teknik heyetin özellikle hücumdaki yaratıcılığı artıracak isimler üzerinde durduğu, Brahim Diaz'ın da bu kapsamda değerlendirilen adaylardan biri olduğu ifade ediliyor.