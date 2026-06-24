Fenerbahçe'den çifte dünya yıldızı hamlesi! Yer yerinden oynayacak
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Avrupa futbolunun dikkat çeken iki ismi Mason Greenwood ve Brahim Diaz için girişimlerini sürdürüyor. Greenwood transferinde Roma'nın devreye girmesi rekabeti artırırken, sarı-lacivertliler Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ın şartlarını da araştırıyor. İşte detaylar...
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- Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için çalışmalarını sürdürürken Roma'nın 55 milyon Euro civarında teklif hazırladığı ve oyuncuyla maaş konusunda ilerleme kaydettiği belirtildi.
- Sarı-lacivertli kulüp, Real Madrid'in hücum oyuncusu Brahim Diaz için ilk temasları kurdu ve transfer şartlarını araştırmaya başladı.
- Fenerbahçe yönetimi, şampiyonluk hedefi doğrultusunda özellikle hücum hattı ve kanat bölgelerine takviye yapmayı planlıyor.
- Brahim Diaz geçen sezon Real Madrid formasıyla 42 maçta 2 gol ve 7 asist üretti.
- Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hücum bölgesine çok yönlü ve yaratıcı oyuncu arayışı sürüyor.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi.
Özellikle hücum hattı ve kanat bölgelerine takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen iki yıldız oyuncu için temaslarını sürdürüyor.
GREENWOOD TRANSFERİNDE ROMA ENGELİ
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde bulunan Mason Greenwood için transfer yarışı giderek kızışıyor.
Marsilya forması giyen İngiliz futbolcuya yönelik ilgisini sürdüren sarı-lacivertliler, oyuncunun transfer şartları üzerinde çalışmalarını sürdürürken İtalya'dan gelen haberler rekabetin boyutunu artırdı.
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Roma, Greenwood'u kadrosuna katabilmek için yaklaşık 55 milyon Euro seviyesine ulaşan bir teklif hazırlığında.
İtalyan temsilcisinin yalnızca kulübüyle değil, oyuncu tarafıyla da önemli görüşmeler gerçekleştirdiği ve maaş konusunda ciddi mesafe aldığı öne sürüldü.
Fenerbahçe yönetiminin son dönemde Greenwood için yeni bir girişimde bulunmaya hazırlandığı belirtilirken, Roma'nın güçlü mali yapısıyla sürece dahil olması transfer denklemindeki dengeleri değiştirdi.
Marsilya ile temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, transferi sonuçlandırabilmek adına alternatif formüller üzerinde de çalışıyor.
BRAHIM DIAZ GÜNDEMDE
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki dikkat çekici isimlerden bir diğeri ise Real Madrid'in hücum oyuncusu Brahim Diaz oldu.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hücum bölgesine çok yönlü bir takviye yapmak isteyen yönetimin, 26 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.
Hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabilen Faslı yıldız için ilk temasların kurulduğu ve oyuncunun transfer şartlarının araştırıldığı belirtildi.
Teknik heyetin özellikle hücumdaki yaratıcılığı artıracak isimler üzerinde durduğu, Brahim Diaz'ın da bu kapsamda değerlendirilen adaylardan biri olduğu ifade ediliyor.
Geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 42 karşılaşmada görev alan Brahim Diaz, takımına 2 gol ve 7 asistlik katkı verdi.
La Liga'da 30 maçta 1 gol ve 6 asist üreten tecrübeli oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 12 mücadelede 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Fenerbahçe yönetiminin hem Greenwood hem de Brahim Diaz dosyalarında önümüzdeki günlerde temaslarını yoğunlaştırması bekleniyor.