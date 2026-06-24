28 Şubat pusuda: Başörtülülere ve hafızlara karşı provokasyon zinciri
Türkiye’nin farklı şehirlerinde başörtülü kadınlara ve dini değerleri hedef alan sözlü taciz, ayrımcılık ve hakaret skandalları zehirli sarmaşık gibi yayılıyor. Antalya’da genç kızların markette başörtüsü sebebiyle aşağılanması, Mersin’de bir kadının tesettürlü mayosu nedeniyle havuza girişinin engellenmesi, sosyal medyada başörtülülere yönelik nefret söyleminde bulunarak imha çağrısı yapan fosilin videosu ve Zonguldak’taki hafızlık merasimine karşı düzenlenen çirkin protesto 28 Şubat zihniyetinin pusuda yattığını gözler önüne serdi. Adli makamların jet hızıyla harekete geçtiği vakalara karşı siyasi irade tavizsiz duruşunu sürdürürken, kamuoyu yine aynı soru etrafında kenetlendi: “Ya Erdoğan iktidarı olmasaydı neler olurdu?”
Hızlı Özet Göster
- Mersin'in Mezitli ilçesinde tesettür mayolu kadının site havuzuna alınmaması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, site görevlisi Baran D. tutuklandı ve site yöneticisi Hakan Mehmet Güngör hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
- İstanbul'da metroda başörtülü bir kadın için 'bütün kapalılar imha edilsin' diyen özel güvenlik görevlisi Hatice Öncel, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Zonguldak'ta hafızlığını tamamlayan 77 çocuk için düzenlenen icazet merasimi sonrası CHP İl Yönetimi ve Zonguldak Demokrasi Platformu 'laikliğe meydan okuma' iddiasıyla protesto düzenledi.
- Antalya'nın Kaş ilçesinde bir markette başörtülü genç kızlara yaşlı bir adam tarafından 'hangi tarikatsınız' diyerek sözlü tacizde bulunuldu ve mağdur Zeynep Umurbek şikayetçi oldu.
Mütedeyyin kesime karşı cadı avının başlatıldığı, başörtülülerin tartaklanıp kamu kurumlarından atıldığı, Kur'an kurslarının kapatıldığı, "yeşil sermaye" denilerek alnı secdeli işadamlarının önünün kesildiği çağdışı 28 Şubat sürecini hortlatmaya çalışan zihniyet atağa geçti.
Sosyal medya ve kamusal alanlarda başörtülü kadınlar ve hafız çocuklara yönelik art arda yaşanan ayrımcı saldırılar toplumsal tepkilere, kararlı siyasi iradeye ve adli makamların müdahalesine çarptı.
Savcılıklar, nefret söylemi ve ayrımcılık suçlarına karşı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerini hızla işletirken gözaltı ve tutuklama kararları jet hızıyla geldi.
AK Parti iktidarının Türkiye'de tesis ettiği özgürlük ortamını baltalamaya dönük girişimler sonuçsuz kalırken, Takvim.com.tr son bir haftada yaşanan "28 Şubatvari" skandalları derledi.
İşte o vakalar…
ÇOCUĞUNA GÖZ KULAK OLMAK İÇİN GİRMESİNE BİLE MÜSAADE YOK
Tarih: 19 Haziran 2026
Yer: Mersin, Mezitli İlçesi, Seymenli Mahallesi, "Zafer Sitesi"
4 yaşındaki çocuğu havuzda olan 35 yaşındaki Ayşegül Tufan, tesettür mayo ile site havuzuna girmek istedi fakat site görevlisi Baran Direk tarafından "kıyafetinin uygun olmadığı" gerekçesiyle engellendi. Olay sırasında mağdur kadın Ayşegül Tufan durumu cep telefonuyla kaydederek yardım çağrısında bulundu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resen soruşturma başlattı.
İlk etapta gözaltına alınan site görevlisi Baran Direk, adli kontrolle serbest bırakılsa da Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandı. Ayrıca site yöneticisi Hakan Mehmet Güngör hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
BAŞÖRTÜLÜLERE İMHA İSTEDİ
Tarih: 21 Haziran 2026
Yer: İstanbul, Metro
Kızını sınava götürdüğünü söyleyen özel güvenlik görevlisi Hatice Öncel, metroda karşılaştığı başörtülü bir kadın için TikTok platformunda paylaştığı videoda, "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar imha edilsin" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada yayılan video infial uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Yakalanan Hatice Öncel gözaltına alınarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Öncel ifadesinde, paylaşımı bilerek yapmadığını, pişman olduğunu ve annesinin de başörtülü olduğunu iddia etti. Savcılık ise "imha edilsin" ifadesinin soyut saygısızlığın ötesinde "etkili bir şiddet çağrısı ve nefret söylemi" mahiyetinde olduğunu vurguladı.
MİNİK YAVRULARIN KUR'AN'I HIFZETMESİNE LAİK ATAK GEÇİRDİLER
Tarih: 21 Haziran
Yer: Zonguldak, Valilik Önü ve Şehir Merkezi
Zonguldak'ta hafızlığını tamamlayan 35'i erkek, 42'si kız olmak üzere 77 çocuk için 19 Haziran'da düzenlenen mehteranlı kortej yürüyüşü ve icazet merasimi bir grup İslam karşıtında hazımsızlığa yol açtı.
Zonguldak Demokrasi Platformu ve CHP İl Yönetimi, çocukların merasim sırasında Atatürk Anıtı'na sırtlarını döndüğünü iddia ederek "laikliğe meydan okuma" ve "bilinçli değerler çatışması mesajı" olarak nitelendirdi.
Yaklaşık 70 kişilik azınlık grup, küçücük çocukları hedef alarak "Türkiye laiktir, laik kalacak", "Şeriata karşı omuz omuza" ve "Karanlığa teslim olmayacağız" şeklinde sloganlar attı. Hafızlara nefret kusulan protestoda konuşan CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, yaşanan durumun basit bir organizasyon hatası olamayacağını söyleyerek kendi kurgularından tehlike üretmeye çalıştı.
GENCECİK KIZLARA MARKETTE BİLE RAHAT YOK
Tarih: 23 Haziran 2026
Yer: Antalya, Kaş İlçesi, Market
28 Şubat zihniyetinin hortladığı bir diğer vakada, Antalya'daki markette alışveriş yapan başörtülü genç kızlar hedef alındı. Marketteki bir yaşlı adam, genç kızları başörtüsünden dolayı sözlü taciz etti. Nefret yobazı şahıs, kızlara alaycı üslupla, "Terlemiyor musunuz be böyle simsiyah, 36 derece sıcaklıkta, iyicene kapatmışsınız kendinizi? Hangi tarikatsınız siz?" şeklinde ifadeler kullandı.
Genç kızın telefonuyla kamera kaydına aldığı olayın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, kamusal alanda başörtülülerin kıyafet ve inançları üzerinden peş peşe hedef alınmasına yönelik büyük tepki oluştu.
28 Şubat zihniyetli yaratığın tacizine maruz kalan genç kızlardan Zeynep Umurbek, Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.
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