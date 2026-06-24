28 Şubat pusuda: Başörtülülere ve hafızlara karşı provokasyon zinciri

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir markette başörtülü genç kızlara yaşlı bir adam tarafından 'hangi tarikatsınız' diyerek sözlü tacizde bulunuldu ve mağdur Zeynep Umurbek şikayetçi oldu.

Zonguldak'ta hafızlığını tamamlayan 77 çocuk için düzenlenen icazet merasimi sonrası CHP İl Yönetimi ve Zonguldak Demokrasi Platformu 'laikliğe meydan okuma' iddiasıyla protesto düzenledi.

İstanbul'da metroda başörtülü bir kadın için 'bütün kapalılar imha edilsin' diyen özel güvenlik görevlisi Hatice Öncel, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AK Parti iktidarının Türkiye'de tesis ettiği özgürlük ortamını baltalamaya dönük girişimler sonuçsuz kalırken, Takvim.com.tr son bir haftada yaşanan " 28 Şubatvari " skandalları derledi.

Savcılıklar, nefret söylemi ve ayrımcılık suçlarına karşı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerini hızla işletirken gözaltı ve tutuklama kararları jet hızıyla geldi.

Sosyal medya ve kamusal alanlarda başörtülü kadınlar ve hafız çocuklara yönelik art arda yaşanan ayrımcı saldırılar toplumsal tepkilere, kararlı siyasi iradeye ve adli makamların müdahalesine çarptı.

ÇOCUĞUNA GÖZ KULAK OLMAK İÇİN GİRMESİNE BİLE MÜSAADE YOK

Tarih: 19 Haziran 2026

Yer: Mersin, Mezitli İlçesi, Seymenli Mahallesi, "Zafer Sitesi"

4 yaşındaki çocuğu havuzda olan 35 yaşındaki Ayşegül Tufan, tesettür mayo ile site havuzuna girmek istedi fakat site görevlisi Baran Direk tarafından "kıyafetinin uygun olmadığı" gerekçesiyle engellendi. Olay sırasında mağdur kadın Ayşegül Tufan durumu cep telefonuyla kaydederek yardım çağrısında bulundu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resen soruşturma başlattı.

İlk etapta gözaltına alınan site görevlisi Baran Direk, adli kontrolle serbest bırakılsa da Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandı. Ayrıca site yöneticisi Hakan Mehmet Güngör hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Başörtülü anneye pes dedirten yasak

BAŞÖRTÜLÜLERE İMHA İSTEDİ

Tarih: 21 Haziran 2026

Yer: İstanbul, Metro

Kızını sınava götürdüğünü söyleyen özel güvenlik görevlisi Hatice Öncel, metroda karşılaştığı başörtülü bir kadın için TikTok platformunda paylaştığı videoda, "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar imha edilsin" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada yayılan video infial uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Yakalanan Hatice Öncel gözaltına alınarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Öncel ifadesinde, paylaşımı bilerek yapmadığını, pişman olduğunu ve annesinin de başörtülü olduğunu iddia etti. Savcılık ise "imha edilsin" ifadesinin soyut saygısızlığın ötesinde "etkili bir şiddet çağrısı ve nefret söylemi" mahiyetinde olduğunu vurguladı.

28 Şubat zihniyeti hortladı! "Bütün kapalılar imha edilsin" skandalı