Üfürükçü markajı: Harry Kane kaçırdı ortalık karıştı
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci hafta mücadelesinde İngiltere, Gana ile golsüz berabere kalırken, maça 86. dakikada Harry Kane'in boş kaleye kaçırdığı gol ve "Ganalı büyücü" Nana Kwaku Bonsam’ın kehanetleri damga vurdu. Karşılaşma öncesinde İngiliz basınına konuşarak Kane'i durdurmak için ritüel yaptığını iddia eden ve "Ciddi bir yaralanma istemiyorum, sadece oynamasını engelleyeceğim." diyen Bonsam'ın sözleri, ünlü forvetin kaçırdığı gol sonrası sosyal medyada "görünmez markaj" yorumlarıyla viral oldu. Daha önce 2014 Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'nun sakatlığını da üstlenen Bonsam ve Ganalı taraftarların "spiritüel mesaisi", Panama maçındaki son dakika golünün ardından futbol dünyasında turnuvanın en çok konuşulan goygoyuna dönüştü.
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- İngiltere ile Gana, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci hafta maçında Boston Stadyumu'nda 0-0 berabere kaldı.
- Ganalı spiritüel lider Nana Kwaku Bonsam, maç öncesi Daily Star'a Harry Kane'i durdurmak için özel ritüeller yaptığını iddia etti.
- Harry Kane, 86. dakikada boş kaleye yakın mesafeden topu auta gönderdi.
- Nana Kwaku Bonsam, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'nun diz sakatlığının kendi spiritüel çalışmalarının sonucu olduğunu iddia etmişti.
- Gana'nın Panama maçında 90+5'te attığı gol sonrası tribündeki bir taraftarın görüntüleri sosyal medyada tartışma yaratmıştı.
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen İngiltere ve Gana, Boston Stadyumu'nda oynanan maçta 0-0 berabere kalarak sahadan birer puanla ayrıldı. Ancak 90 dakikanın ardından sosyal medya "Ganalı büyücü" Nana Kwaku Bonsam gündemiyle sallandı.
"CİDDİ BİR YARALANMA İSTEMİYORUM, SADECE OYNAMASINI ENGELLEYECEĞİM"
Karşılaşma öncesinde İngiliz basınından Daily Star'a konuşan ve Afrika'nın tanınan spiritüel liderlerinden biri olduğunu öne süren Nana Kwaku Bonsam, Harry Kane'in etkisini sıfırlamak adına özel ritüeller gerçekleştirdiğini iddia etmişti.
Ganalıların bu turnuvadaki "spiritüel" mesaisi İngiltere maçıyla sınırlı değil. Grubun ilk haftasında oynanan Panama maçında, tribündeki bir Ganalı taraftarın canlı yayına yansıyan görüntüleri sosyal medyada büyük fırtına koparmıştı. Panama karşısında 90+5'te gelen golle Gana'nın sahadan zaferle ayrılması, taraftarlar arasındaki "üfürükçü" goygoyunu tırmandırmıştı.
Bonsam, maçtan önceki açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Harry Kane üzerinde çalışıyorum. Daha önce neler yapabildiğimi gösterdim, bu yüzden onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ciddi bir yaralanma istemiyorum, sadece ülkeme karşı oynamasını engelleyeceğim."
KANE BOŞ KALEYE ATAMADI BÜYÜCÜ GOYGOYU BAŞLADI
İngiltere, Gana karşısında topa sahip olma oranlarında üstünlük kursa da organize atak geliştirmekte zorlandı. Maçın dönüm noktası ise 86. dakikada yaşandı.
Gelişen İngiltere atağında, kaleye sıfır sayılabilecek mesafede topa dokunan Harry Kane, topu auta gönderdi.
Karşılaşmanın golsüz eşitlikle tamamlanmasının ardından futbolseverler sosyal medyada Bonsam'ın "görünmez markaj" iddiasının gerçekleştiği yönünde binlerce paylaşım yaptı.
RONALDO DETAYI YENİDEN GÜNDEMDE
Nana Kwaku Bonsam, dünya futbol gündemine ilk kez bu turnuvayla gelmedi. Bonsam, 2014 FIFA Dünya Kupası sürecinde de Portekiz ile Gana'nın aynı grupta yer alması üzerine Cristiano Ronaldo'yu hedef almıştı. "Ganalı büyücü", o dönemde Ronaldo'nun yaşadığı kronik diz sakatlığının kendi spiritüel çalışmalarının bir sonucu olduğunu iddia etmiş ve uluslararası medyanın ilgisini çekmişti.