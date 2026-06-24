Üfürükçü markajı: Harry Kane kaçırdı ortalık karıştı

Karşılaşmanın golsüz eşitlikle tamamlanmasının ardından futbolseverler sosyal medyada Bonsam'ın "görünmez markaj" iddiasının gerçekleştiği yönünde binlerce paylaşım yaptı.

RONALDO DETAYI YENİDEN GÜNDEMDE



Nana Kwaku Bonsam, dünya futbol gündemine ilk kez bu turnuvayla gelmedi. Bonsam, 2014 FIFA Dünya Kupası sürecinde de Portekiz ile Gana'nın aynı grupta yer alması üzerine Cristiano Ronaldo'yu hedef almıştı. "Ganalı büyücü", o dönemde Ronaldo'nun yaşadığı kronik diz sakatlığının kendi spiritüel çalışmalarının bir sonucu olduğunu iddia etmiş ve uluslararası medyanın ilgisini çekmişti.