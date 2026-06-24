Ferhat Aydoğan'ın avukatı, dosyada yalnızca sosyal medyada paylaşılan bir video bulunduğunu, müvekkilinin petshopta dükkana baktığını ancak içeri girmediğini, herhangi bir denetim yaptığına veya iletişim kurduğuna ilişkin delil bulunmadığını savundu.

Şüpheliler Ferhat Aydoğan, Ergin Vanç, Eyüp Vanç, Mustafa Güngör, Yusuf Yılmaz ve Seyit Ahmet Aslan, daha önce verdikleri ifadeleri tekrar ettiklerini belirterek üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ve serbest bırakılmalarını talep etti.

ADLİ KONTROL İSTEDİLER

Ergin Vanç'ın avukatı da soruşturmanın yalnızca sosyal medya paylaşımına dayandığını, müvekkilinin kamu görevlisi gibi davrandığına ilişkin herhangi bir görüntü veya beyan bulunmadığını belirterek adli kontrol talebinde bulundu.

Eyüp Vanç'ın avukatı, müvekkilinin şeker hastası olduğunu ve tedavi gördüğünü belirterek ev hapsi tedbirinin ağır olacağını ifade etti.

Mustafa Güngör'ün avukatı ise müvekkilinin şoför olarak çalıştığını, ev hapsinin özgürlüğü bağlayıcı ağır bir tedbir olduğunu belirterek serbest bırakılmasını talep etti.

Yusuf Yılmaz'ın avukatı, atılı suçun manevi unsurunun oluşmadığını, Ferhat Aydoğan'ın sosyal medya hesaplarında halen Cumhur İttifakı Genel Başkanı olarak tanıtıldığını, müvekkilinin herhangi bir çıkar elde etmediğini savundu. Ayrıca müvekkilinin annesinin 3. evre kanser hastası olduğunu belirterek serbest bırakılmasını istedi.