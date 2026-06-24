AVM'de sahte denetim soruşturmasında karar çıktı: 6 zanlıya ev hapsi | Takvim şüphelilerin savunmasına ulaştı
Afyonkarahisar'daki bir AVM'de kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtıp denetim yaptığı görüntüler sonrası başlatılan soruşturmada Ankara'da yakalanan Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 şüpheli hakkında ev hapsi, elektronik kelepçe ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Şüpheliler suçlamaları reddederken, avukatları dosyada yalnızca sosyal medya görüntülerinin bulunduğunu savundu. Takvim.com.tr soruşturmanın ayrıntılarına ulaşırken, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği dosyadaki somut deliller doğrultusunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu değerlendirmesiyle adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.
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- Afyonkarahisar'da bir AVM'de 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' sıfatıyla denetim yaptığı iddia edilen Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 kişi Ankara'da gözaltına alındı.
- Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, 6 şüpheli hakkında ev hapsi, elektronik kelepçe ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi.
- Şüphelilerden 5'inin çeşitli suçlardan adli kaydı bulunurken 1 şüphelinin herhangi bir sabıka kaydı olmadığı belirlendi.
- Avukatlar, soruşturmanın sadece sosyal medya paylaşımına dayandığını belirterek şüphelilerin serbest bırakılmasını talep etti.
- Dosya, soruşturmanın tamamlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edildi.
Kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtıp bir alışveriş merkezinde denetim yaptığı görüntüler üzerine gözaltına alınan Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 kişi hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı çıktı.
Geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'da bir AVM'de sözde "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" sıfatıyla denetim yapan şahıs çok geçmeden emniyet ekiplerince fark edilerek mercek altına alındı.
6 ŞÜPHELİ ANKARA'DA YAKALANDI
Yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerde yer alan toplam 6 şüphelinin Ankara'da yakalandığı öğrenildi. Şüpheliler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürecinin sürdüğü bildirildi.
5'İNİN SUÇ KAYDI VAR
Şüphelilerden 5'inin çeşitli suçlardan adli kaydı bulunduğu, 1 şüphelinin ise herhangi bir suç kaydının olmadığı belirtildi.
|Ferhat AYDOĞAN
|Ergin VANÇİN
|Seyit Ahmet ASLAN
|Mustafa GÜNGÖR
|Eyüp VANÇİN
|Yusuf YILMAZ
Soruşturma kapsamında Ferhat Aydoğan ile birlikte gözaltına alınan 5 kişi hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulandı.
Takvim.com.tr soruşturmanın en ince ayrıntısına ulaşarak şüphelilerin savunmalarını derledi.
Şüpheliler Ferhat Aydoğan, Ergin Vanç, Eyüp Vanç, Mustafa Güngör, Yusuf Yılmaz ve Seyit Ahmet Aslan, daha önce verdikleri ifadeleri tekrar ettiklerini belirterek üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ve serbest bırakılmalarını talep etti.
AVUKATLARDAN DELİL İTİRAZI
Ferhat Aydoğan'ın avukatı, dosyada yalnızca sosyal medyada paylaşılan bir video bulunduğunu, müvekkilinin petshopta dükkana baktığını ancak içeri girmediğini, herhangi bir denetim yaptığına veya iletişim kurduğuna ilişkin delil bulunmadığını savundu.
Avukat, derneğin resmi kayıtlarda yer aldığını, tutuklama tedbirinin ağır olacağını belirterek öncelikle serbest bırakılmasını, aksi halde adli kontrol uygulanmasını istedi.
ADLİ KONTROL İSTEDİLER
Ergin Vanç'ın avukatı da soruşturmanın yalnızca sosyal medya paylaşımına dayandığını, müvekkilinin kamu görevlisi gibi davrandığına ilişkin herhangi bir görüntü veya beyan bulunmadığını belirterek adli kontrol talebinde bulundu.
Eyüp Vanç'ın avukatı, müvekkilinin şeker hastası olduğunu ve tedavi gördüğünü belirterek ev hapsi tedbirinin ağır olacağını ifade etti.
Mustafa Güngör'ün avukatı ise müvekkilinin şoför olarak çalıştığını, ev hapsinin özgürlüğü bağlayıcı ağır bir tedbir olduğunu belirterek serbest bırakılmasını talep etti.
Yusuf Yılmaz'ın avukatı, atılı suçun manevi unsurunun oluşmadığını, Ferhat Aydoğan'ın sosyal medya hesaplarında halen Cumhur İttifakı Genel Başkanı olarak tanıtıldığını, müvekkilinin herhangi bir çıkar elde etmediğini savundu. Ayrıca müvekkilinin annesinin 3. evre kanser hastası olduğunu belirterek serbest bırakılmasını istedi.
6 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ VE ELEKTRONİK KELEPÇE
Seyit Ahmet Aslan'ın avukatı da müvekkilinin sabıkasının bulunmadığını, günübirlik çalışmaya geldiğini, ailesinin geçimini sağladığını ve annesinin kanser hastası olduğunu belirterek adli kontrolsüz serbest bırakılmasını talep etti.
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebini kısmen kabul etti. Dosyadaki delil durumu itibarıyla isnat edilen suçların işlendiğine dair somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu değerlendirilerek şüpheliler hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
Karar kapsamında şüphelilerin yurt dışına çıkışları yasaklandı. Ayrıca soruşturma süresince elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutu terk etmemeleri yönünde adli kontrol tedbiri uygulandı.
SORUŞTURMA İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ
Hakimlik, adli kontrol yükümlülüklerine uyulmaması halinde tutuklama kararı verilebileceğini de şüphelilere ihtar etti.
Öte yandan savcılığın şüpheliler hakkında ayrıca imza verme yükümlülüğü uygulanması yönündeki talebi, ev hapsi kararı verilmiş olması nedeniyle reddedildi. Dosya, soruşturmanın tamamlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edildi.
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