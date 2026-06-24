Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye ve bölge mesajı: "Sinsi oyunları bozduk uçurumun kıyısından döndük"
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ana muhalefet partisinde kaos ve kargaşanın hüküm sürdüğünü belirten Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin yoluna birlik içinde devam ettiğini bildirdi. Erdoğan, "Sanal ve saçma gerilimlerle vaktimizi ziyan etmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz." dedi. Terörsüz Türkiye ve bölge mesajı veren Başkan Erdoğan, İsrail'in sinsi oyunlarının bozduklarını dile getirdi. Başkan Erdoğan terör örgütü PKK'nın tasfiyesi için yasal çerçevenin hazırlandığını ve yakınd zamanda Meclis'e sunulacağını açıkladı.
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- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM grup toplantısında terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını ve istişarelerin ardından düzenlemeyi Meclis'e sunacaklarını açıkladı.
- Erdoğan, CHP'deki iç çatışmaları eleştirerek paralel yönetim modelinin hem muhalefet partisini hem de Türkiye siyasetini paralize ettiğini belirtti.
- Erdoğan, TBMM'nin tatile girmeden önce Yargı Paketi dahil birçok düzenlemeyi yasalaşması gerektiğini vurgulayarak milletvekillerinden yoğun çalışma beklediğini ifade etti.
- Erdoğan, İsrail'in barış ihtimaline tahammül edemediğini belirterek Türkiye'nin bölgede barış şansının değerlendirilmesi için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini söyledi.
- Erdoğan, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar olarak sinsi bir oyunun bozulduğunu ve terörün miadını doldurduğunu ifade etti.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert sözler
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, basınımızın güzide mensupları, çok kıymetli misafirler, sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Sevgili genç kardeşlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.
Kavganın, itibar suikastlarının Türk siyasetini zehirlediği bu günlerde nezaketi ve vefayı elden bırakmayan AK Parti ailesi ile iftihar ediyorum. Partimizi ve ailemizi inşallah yeni katılımlarla büyütmeye devam edeceğiz. Sevgili genç kardeşlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.
Bel altı vuruşların, karşılıklı itibar suikastlerinin Türk siyasetini zehirlediği bugünlerde; kardeşliği yücelten, tevazuyu büyüten, nezaketi ve vefayı elden bırakmayan AK Parti ailesiyle iftihar ediyorum. Partimizi ve ailemizi inşallah yeni katılımlarla büyütmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz.
CHP'DE KAOS CUMHUR'DA BİRLİK
Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım; AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye siyasetine kazandırdığımız seviye, bilhassa böyle zamanlarda kendini daha fazla hissettiriyor. İç politikadan dış politikaya, her alanda partimiz ve ittifakımızla diğerleri arasındaki ufuk ve anlayış farkı giderek daha fazla berraklaşıyor. Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken, biz uyum içinde, ittifak olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz.
MUHALEFET ÇAMUR GÜREŞİNDE
Dikkat ederseniz, gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Vakarlık içinde, nezaket içinde, demokratik bir olgunluk içinde millete hizmet yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Hangi siyasi görüşten, kökenden olursa olsun, 86 milyonun mesuliyetini yüreğinde hisseden, bu ülkenin bütün vatandaşlarını samimiyetle bağrına basan bir tasavvurla yolumuza devam ediyoruz. Bunu da dostlar alışverişte görsün anlayışıyla değil, tüm kalbimizle, buna yüreğimizi koyduğumuz için yapıyoruz.
Engellere takılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden, çirkin oyunlara, kirli senaryolara boyun eğmeden, cesur ve kararlı adımlarla belirlediğimiz hedeflerimize doğru inşallah hep birlikte ilerleyeceğiz.
Evet, ilhamını mazimizden, enerjisini istikbalimizden alan bu kutlu hareket, Allah'ın izniyle yılmadan, yıkılmadan, sarsılmadan yoluna devam edecektir. Cumhur İttifakı, büyük ve güçlü Türkiye'yi; çocuklarımızın kıvanç duyduğu geleceğine umutla, heyecanla baktığı müreffeh Türkiye'yi, aziz milletimizin de desteğiyle inşallah kısa zamanda inşa edecektir.
Rabbim dayanışmamızı daim eylesin. Son nefesimize kadar bizi bu aziz millete hizmetkarlık yapmaktan alıkoymasın diyorum.
TBMM'NİN MİSYONU VE YASAMA ÇALIŞMALARI
Değerli milletvekili arkadaşlarım, bugün bir hususun altını önemle çizmek durumundayım. İstiklal Harbimizi sevk ve idare eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, millete hizmet mücadelesinin kurmay aklıdır, merkez üssüdür, lokomotifidir. Meclisimiz bu misyonu ne kadar etkin yerine getirirse, bunun kazananı sorunlarına çözüm bekleyen 86 milyon olur. Halkın umut kapısı olan siyaset kurumu olur.
Bu mesuliyet bilinciyle, parlamento çatısı altındaki yasama görevimizi en iyi şekilde ifa etmenin çabasındayız. Yakın dönemde halkımızda şikayetlere konu olan fahiş site aidatlarından Türkiye'nin yatırım cazibesini artıracak çeşitli teşviklere, tarım arazilerinin korunmasından iklim kriziyle mücadeleye kadar farklı başlıklarda pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Her birinizi fedakarane gayretlerinizden ötürü yürekten tebrik ediyorum.
Yargı Paketimizin yasalaşması sürecinde de sizlerden aynı kararlı tutumu sürdürmenizi bekliyorum. Hatırlatmak isterim ki meclis tatile girmeden önce yapacak çok işimiz var. Her bir milletvekilimizin enerjisine, çalışkanlığına, üretkenliğine ihtiyacımız var. Hep birlikte çok sıkı çalışacak, milletimizin umutla beklediği düzenlemeleri hayata geçirmenin gayretinde olacağız.
Tabii burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Biz millete karşı görevimizi yerine getirmek için samimiyetle çalışırken maalesef muhalefet meclisi tıkama çalışkanlığından bir türlü vazgeçmiyor. İş yapmak, milletin derdine derman olmak varken ellerinde telefonlarla şov peşinde koşanları artık hepimiz tanıyoruz.
Üzülerek görüyoruz ki şimdi bunlara bir de şahsi kavgalarını gazi meclise taşıyanlar eklenmiştir. Yüce meclis, siyaseti kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin sorumsuz eylemleri sebebiyle son günlerde hiç hak etmediği görüntülerle gündeme gelmeye başlamıştır. Ne yarım asırlık siyasi hayatımızda ne de 23 yıllık iktidarımız boyunca tanık olmadığımız hadiselerle karşılaşıyoruz.
ENTRİKA, SKANDAL, AYAK OYUNU, İHANET... NE ARARSAN HEPSİ VAR
Sabahın 9'unda gelip salon işgal edenimi ararsın; birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenlerimi ararsın; dün avuçları çatlayıncaya kadar alkışladıklarına bugün duvar olanlarımı ararsın; dün halkın kahramanı ilan edip adına şarkı bestelediklerini bugün halk düşmanı diyerek linç etmeye çalışanlarımı ararsın...
Tekmili birden mevcut. Çerçi dükkanı gibi yok yok. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet... Ne ararsan hepsi var. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor.
Muhalefet partilerinin kendi iç meselelerinin, meclis ve demokrasi sorunu haline getirilmeye çalışılmasından duyulan rahatsızlık belirtilmiştir. Siyaset kurumunun yıpratıldığı ve Cumhuriyet ile Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir yapının bu noktaya savrulmasının kaygı verici olduğu ifade edilmiştir.
Çok başlılık ve "paralel yönetim modeli" eleştirilerek, bu durumun hem muhalefete hem de Türk siyasetine zarar verdiği, bu yapının sürdürülebilir olmadığı vurgulanmıştır.
Güçlü bir demokrasinin ayrılmaz bir parçasının, denetleme görevini layıkıyla yerine getiren güçlü bir muhalefet olduğu; vesayet altındaki veya tamamen kendi iç gündemine sıkışmış bir muhalefetin ise risk taşıdığı aktarılmıştır.
YABOZ ANLAYIŞ VE TAKOZ ZİHNİYETLE MÜCADELE ETTİK
Kızlarımızın başörtüsünden, çocuklarımızın hafızlığından dinlediğimiz mehter marşından rahatsız olan yobaz anlaşıyla mücadele ettik. takoz zihniyetle mücadele ettik.
Milletin kesesinden beslenen hortumcularla, halkın malını ganimet bilen yağmacılarla mücadele ettik. Eser ve hizmet namına ne yapılırsa engellemeyi marifet zanneden takoz zihniyetle mücadele ettik.
Türkiye, bugün bölgesinde ve dünyada daha önce hiç tecrübe etmediği bir ağırlık, bir itibar kazanmıştır. Önümüzdeki dönemde İran krizinin kalıcı çözümüne yönelik çabalara her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.
"İstemezük" zihniyetine karşı 24 yıllık dev mücadele
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kriz yönetiminde ülkemize sağladığı asimetrik avantajlar berraklaşmıştır.
İsrail'in barış ihtimaline tahammül edemediğini biliyoruz. Karşımızda bir devlet değil çıldırmış bir grup radikalin olduğu görülecektir. Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh, bölgemizde silahların susmasını asla istemiyor.
Türkiye olarak iğne ucu kadar bile olsa, barış şansının değerlendirilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Süreci yakından takip ediyoruz. Suriye'deki kardeşlerimizin ülkelerine sahip çıkmalarına memnuniyetle karşılıyoruz. Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar olarak ne kadar sinsi bir oyunu bozduğumuz ileride daha net olarak görülecektir. Bölgemiz uçurumun kıyısından döndü. Şunu bir defa artık herkes kabul etmeli: Terör çıkmaz yoldur ve miadını doldurmuştur. Terör defteri tamamen kapanınca 86 milyonun tamamı yaklaşık yarım asır sonra derin bir nefes alacak.
ÖRGÜTE TASFİYE
Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra düzenlemeyi Meclis'in takdirine sunacağız.
Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak Meclis'imizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir Yenikapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin Terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu, tıpkı milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu çalışmalarında olduğu gibi farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı, bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır. Biz İttifak ve iktidar olarak iradeyse irade, kararlılıksa kararlılık, uzlaşıysa uzlaşı, cesaretse cesaret üzerimize düşenleri fazlasıyla yaptık, yapıyoruz. Bundan sonra de yapmaya devam edeceğiz.